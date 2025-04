Tretja postna meditacija kapucina p. Roberta Pasolinija: »Znati se ponovno dvigniti. Veselje vstajenja«

V petek, 4. aprila 2025, je imel p. Roberto Pasolini OFMCap, pridigar papeške hiše, v dvorani Pavla VI. drugo postno premišljevanje z naslovom: »Znati se ponovno dvigniti. Veselje vstajenja«. Letošnje postne pridige p. Pasolinija v dvorani Pavla VI. z naslovom »Zasidrani v Kristusu. Ukoreninjeni in utemeljeni v upanju na novo Življenje« so odprte za vse vernike. Vstopnice niso potrebne.

Jubilejno dejanje stopanja skozi sveta vrata je simbolično gibanje, s katerim izražamo svojo željo, da bi greh pustili za seboj in vstopali v življenje Kristusa, do odprtih vrat k upanju in poti, ki vodi k zveličanju. Prvi koraki teh postnih premišljevanj so nas spomnili, da se moramo, če hočemo ostati trdno povezani z Njim, naučiti plavati v vodah našega krsta, in svoje gibe uglasiti na evangeljski ritem. V kolikor ostanemo poslušni notranjim navdihom Duha, odkrijemo, da smo sposobni slediti poti, ki nas vodi k temu, da drugega svobodno in v skladu z Božjo ljubeznijo postavimo v središče.

Najbolj navdihujoč trenutek Kristusovega življenja za našo pot učencev je nedvomno njegovo vstajenje. Ob premišljevanju te etape kristološkega dogodka, tako odločilnega in tako skrivnostnega, lahko zajamemo pri luči, ki nam služi, da na pravi način usmerimo svoje korake, ne da bi gojili lažna ali preveč idealna pričakovanja v odnosu do tega, k čemur nas kliče Božja volja.

Gledati na vstajenje pomeni, da se ne pustimo premagati strahu pred trpljenjem in smrtjo, ampak da ohranjamo pogled uprt v cilj, h kateremu nas vodi Kristusova ljubezen. Iti skozi Kristusa, skozi vrata, ki vodijo v polnost življenja, zahteva dragoceno odpoved: opustitev prepričanja, da je nemogoče, da bi se dvignili iz neuspehov in porazov, s srcem polnim zaupanja, ki je pripravljeno ponovno začeti in se spet odpreti za druge. Še posebej za tistega, ki nas je ranil, ni pa mogel pretrgati vezi, ki naju združuje.

1. Ne si jemati k srcu

Največje presenečenje, ki ga vsebujejo evangeliji, ni toliko dejstvo, da je nek človek – Božji Sin – vstal od mrtvih, ampak način, kako se je odločil to storiti, in nam pustil čudovito pričevanje o tem, kako je ljubezen sposobna vstati po velikem porazu in nadaljevati svojo nezaustavljivo pot.

Koristno je, da izhajamo iz skupnih izkušenj. Vsakič, ko se nam po hudi čustveni travmi, ki smo jo doživeli, uspe ponovno dvigniti in si opomoči, začnemo najprej razmišljati o tem, kako bi se lahko maščevali, na primer tako, da bi tisti, ki ga imamo za odgovornega za to, kar smo pretrpeli, vsaj malo plačal. Ko je Jezus prišel iz onstranstva smrti, ne čuti potrebe, da bi karkoli ali kogarkoli krivil za to, kar se je zgodilo, niti da bi uveljavljal svojo večvrednost nad tistimi, ki so postali protagonisti ali sokrivci njegove smrti. Edina stvar, za katero se Jezus, sedaj Gospod življenja in smrti odloči, je, da se z veliko skromnostjo in veselo ponižnostjo pokaže svojim prijateljem.

V vsakem evangeliju lahko najdemo potrditev tega Jezusovega načina vstajenja od mrtvih, ki je brez kakršnega koli duha maščevanja in potrebe po povračilu. Na največjo jasnost morda naletimo v Markovem besedilu, zlasti če ga beremo do njegovega prvotnega zaključka, z ženami, ki prestrašene odhajajo od groba in nikomur ne povedo o sporočilu vstajenja, ki so ga prejele od mladega glasnika (prim. Mr 16,8). Najstarejši evangelij se konča tako, brez pripovedi o prikazanju Vstalega. Za prvo generacijo kristjanov je bilo znamenje praznega groba dovolj tako za verovanje v vstajenje kot za oznanjevanje veselja novega življenja v Kristusu drugim. Dvanajst vrstic s prikazanji vstalega Jezusa in njegovega vnebohoda pred apostoli (Mr 16,9-20), ki so bile pozneje dodane Markovemu besedilu, vsebujejo pojasnila, ki jih ima Cerkev za resnična in navdihnjena, a jih v začetku niso imeli za potrebne za verovanje v skrivnost vstajenja.

Matejev evangelij na drug način poudarja veliko umerjenost velikonočnega dogodka. Ko sta se ženi oddaljili od praznega groba, se jima je Jezus prikazal, da bi potrdil oznanilo vstajenja, ki sta ga prejeli od angela. Takoj za tem se evangelist ukvarja s pojasnjevanjem, zakaj je bilo Kristusovo vstajenje zgodovinski dogodek, o katerem so se takoj dvignili ogromni dvomi.

Ko sta bili še na poti, so nekateri iz straže prispeli v mesto in sporočili vélikim duhovnikom vse, kar se je zgodilo. Ti so se zbrali s starešinami in se posvetovali. Vojakom so dali veliko vsoto srebrnikov in dejali: »Recite: ›Ponoči so prišli njegovi učenci in so ga ukradli, ko smo mi spali.‹ In če bi to slišal upravitelj, ga bomo mi pregovorili in dosegli, da boste brez skrbi.« In ti so vzeli srebrnike in storili, kakor so jih poučili. Tako se je ta govorica razširila med Judi do današnjega dne. (Mt 28,11-15).

Ob tej šibkosti, s katero se je zgodilo Kristusovo vstajenje, se spontano vprašamo: zakaj Gospod Jezus, ko je vstal od mrtvih, ni raje z večjo močjo in očitnostjo pokazal svojo zmago? Zakaj je izbral tako zadržan dogodek, da je lahko povzročil ne samo nesporazume, ampak tudi določeno sumničavost do dogodka, ki je toliko višji od naših sposobnosti razumevanja in hkrati tako potreben za odrešenje sveta? Ali ne bi bilo bolje, da bi se maščeval in pokazal Božjo resnico in moč, da bi dogodek vstajenja tako naredil bolj prepričljiv?

Edini način za odgovor na ta vprašanja je, da vstajenje beremo kot izkustvo ljubezni, ne pa kot dejanje Božje moči. V logiki ljubezni lahko razumemo, zakaj Jezus ne čuti nobene potrebe po uveljavljanju, ampak samo veliko željo, da bi se še naprej ponujal. Kakor bo zapisal sv. Pavel, potem ko je srečal Vstalega, ljubezen »ne išče svojega, se ne pusti razdražiti, ne misli hudega … Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane« (1 Kor 13,5-7). Ta moč ljubezni, ki je sposobna, da vse pusti za seboj, ne pomeni, da je Bog neprepusten ali neobčutljiv za trpljenje. Kdor zares ljubi, ne čuti potrebe po preštevanju krivic, saj veselje nad tem, kar je doživel, presega vsako zamero, tudi takrat, ko stvari niso potekale tako, kot si je zamislil.

Morda bi morali tudi mi, da bi se na evangeljski način dvignili iz neizogibnih travm, katerim nas izpostavljajo odnosi, preveriti, koliko svobode je v besedah in gestah, ki jih ponujamo drugim. Če bomo opazili, da smo pogosto razočarani ali da si preveč jemljemo k srcu, kadar stvari ne gredo tako, kot smo si zamišljali, se bomo morda morali vprašati, s kolikšno zastonjskostjo živimo svoje odnose. Sicer tvegamo, da bomo svoj čas preživeli v pritoževanju, razčiščevanju in iskanju povračila za prestana razočaranja, ter tako postali obremenjujoči zase in za druge. Vendar tako pozabljamo, da prava sreča, ki nas naredi zares ljubeznive, ni odvisna o okoliščin ali od drugih, ampak od miru, s katerim sprejemamo to, kar nam življenje nudi. Sicer pa, če nekdo ni srečen ob tem, kar mu življenje omogoča, kaj mu koristi, da se po smrti vrne v življenje?

2. Vstani

Pripovedi o prikazanjih kažejo, da Jezusovega vstajenja na noben način ne moremo imeti za oživitev trupla, ampak za prebujenje, celo vstajenje živega človeka. Novo in večno življenje, ki ga je Oče podaril Sinu po njegovem pokopu, ni drugo bivanje, ampak posledica tega življenja, tako polnega in prekipevajočega z dobrim, da ga smrt ni mogla uničiti.

Ko se je tistega dne, prvega v tednu, zvečerilo in so bila tam, kjer so bili učenci iz strahu pred Judi, vrata zaklenjena, je prišel Jezus, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. (Jn 20,19-20).

Potem ko se je spustil v podzemlje, da bi prijel za roko tiste, ki so bili mrtvi, Jezus vstopi v zaprto sobo tistih, ki so še vedno ujetniki strahu pred smrtjo in žalosti zaradi poraza, da bi jim dal dar nezaslišanega miru. Če že pozdrav učencem – tako preprost in tako običajen – lahko pomeni velikansko presenečenje, gesta, s katero se je Jezus odločil pokazati, ruši vso oliko, na katero smo navajeni. Zakaj razkazovati – namesto da bi jih skrival - tiste rane, ki lahko prebudijo boleč spomin na trpljenje, ko je prišlo na dan najslabše iz človeškosti dvanajsterih: izdaja, beg, zatajitev? Zakaj to storiti na tako očiten in nesramen način? Toda zakaj se učenci veselijo, namesto da bi se užalostili?

Kot smo lahko že opazili, Jezus takoj pokaže znamenja trpljenja, ker je popolnoma pomirjen s tem, kar je doživel in pretrpel. Vendar pa si želi, da tudi njegovi prijatelji čim prej najdejo mir in ne ostanejo zaprti v nekoristnem občutku krivde. Zato stopi pred njihove oči gol in razorožen, viden in prepoznaven, brez izsiljevanja in brez zahtev. Jezus se ni hotel odpovedati svojim učencem in sedaj jim želi ponuditi isto priložnost. Šele ko na obrazu nekoga, ki smo ga užalili ali izdali, zagledamo znamenje pristnega miru, lahko upamo, da se bomo znašli v novem in morda bolj trdnem občestvu z njim in s seboj.

Jezus stoji pred svojimi učenci s srečo nekoga, ki je imel dober razlog za trpljenje in smrt: in ta razlog so ravno oni. Rane, ki jih je pokazal vljudno in dobrohotno, postanejo znamenje, ki je sposobno potrditi resnično ponudbo odpuščanja. Mi smo na splošno veliko bolj sramežljivi, kadar se moramo z nekom spraviti, pa ne zaradi tega, ker smo boljši, ampak zaradi tega, ker smo manj mirni. Tistemu, ki nas je razočaral in zagrenil, pravimo: »Ne skrbi«, »vse je preteklost«, medtem ko skrbno skrivamo še vedno odprte rane, in to bolj zaradi tega, da bi bili videti velikodušni, kot pa zaradi resničnega vzgiba sočutja in odpuščanja. Jezus pa svoje ranjeno telo brez zadržkov pokaže svojim učencem, ne da bi razkazoval moč in ne da bi vzbujal občutke krivde. Učenci lahko končno razumejo, da vstajenje pomeni uživati v nasmehu nekoga, ki je srečen, tudi če si ga razočaral, ker je bilo to zanj priložnost, da ti vseeno ponudi svojo ljubezen. Takšne ljubezni se ne da naučiti in ne razložiti, ampak samo posredovati.

Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani«. (Jn 20,21-23).

Apostoli nikakor niso odstavljeni od naloge, ampak potrjeni z nalogo, ki je ne smemo toliko razumeti kot izvajanje oblasti, ampak kot prevzem sijajne odgovornosti. Kot bi jim Jezus rekel: »Če vi ne bi znali biti v svetu orodje sprave po vsem tem, kar ste pretrpeli in doživeli, kdo bi to lahko bil?« Apostolska dela – in za njimi celotna zgodovina Cerkve – je zaporedje mož in žena, ki z močjo oznanjajo odpuščanje grehov, pa ne zato, ker se imajo za edine varuhe ljubezni, ampak ker ne morejo zamolčati tega, kar so videli, slišali in doživeli (prim. Apd 4,20).

Jezus se razodeva kot Vstali ne samo zardi tega, da bi osvobajal občutka krivde ali da bi vzburkal minljiva čustva. Ko vstali Gospod dihne v učence Svetega Duha, ki ga je v njegovem poslanstvu vodil v Očetovem imenu, jim posreduje svoje življenje in gorečnost svoje ljubezni. Vstati pomeni tudi to: vrniti življenje tistemu, ki ga je izgubil, ali povrniti zaupanje tistemu, ki nima več moči, da bi veroval. Navsezadnje, če živeti pomeni biti rodoviten in plodovit, zakaj bi se veselili vrnitve v življenje, če ne bi bilo nikogar, ki bi mu lahko dali življenje?

Pustiti se oživiti pa ni lahko. O tem nekaj ve Tomaž, ki ga ni bilo zraven, ko se je Jezus prikazal in podaril učencem Duha ter mir. Njegovo obnašanje, ki je na hitro označeno kot »nevera«, je v resnici nekaj neprijetnega, s čimer se je treba soočiti, če hočemo pristopati do veselja Kristusovega vstajenja.

Tomaž se ne pusti zlahka zapeljati novici o pashi. Ne zato, ker bi to manj potreboval kot drugi učenci, ampak ker hoče, preden bo spet zadihal in se nasmehnil - biti prepričan, da se Bog ne omejuje na pozabo zla in trpljenja, ampak se ju zna spominjati na nov način. Tomažu ne zadošča trepljanje po rami ali poteg z gobo. Ne verjame v vstajenje, dokler vanj ne vtakne nosu, saj ran ne želi samo videti, ampak se jih dotakniti.

»Če ne vidim na njegovih rokah sledov žebljev in ne vtaknem prsta v sledove žebljev in ne položim svoje roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval«. (Jn 20,25).

Tomaž uteleša tisti del nas, ki se ne zadovolji z brisanjem solza in z nakazovanjem prisiljenega nasmeha, ampak hoče pristno, polno in dokončno veselje, da bi lahko zares znova zaživel. Ne išče prehodnih tolažb, ampak resničen odgovor - ki je sposoben vzdržati pred pohujšanjem bolečine in izgube - na tisto bolečo skrivnost, zaradi katere se lahko nerazložljivo končajo tudi najlepše stvari. Zaradi tega se hoče z roko dotakniti ran ljubezni, preden se pusti dotakniti vstajenju. Ne zadovolji se z pomirjujočimi besedami ali z nejasnimi upi: zahteva konkreten dokaz, oprijemljivo znamenje, da bolečina ni bila izbrisana, ampak preživeta in preoblikovana. Le tako bo lahko verjel, da v resnici obstaja srečen konec, v katerem resnica dejstev ni zanikana, ampak odrešena.

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaklenjenih vratih, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Daj svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« (Jn 20,26-28).

Osem dni pozneje, ko se skupnost zbere v spominu na Jezusa, se prikaže Vstali in prinese dar miru. Ne da bi ga bilo treba prositi ali rotiti, se takoj obrne k Tomažu. Ne očita mu, ampak mu ponudi vse tisto, kar potrebuje. Tomaž vere ni zavrnil zaradi trdovratnosti, ampak ker je želel pristno doživeti veliko noč, ko bi jo s svojimi lastnimi čuti prepoznal kot resnično. Namesto da bi pasivno sprejel pripoved drugih, se je odločil, da si vzame čas, ki je potreben, da se pusti doseči Kristusovi ljubezni, dokler je ne bo mogel osebno in globoko doživeti. Ni rečeno, da je Tomaž v resnici stegnil roko in prst, ampak da mu je možnost, da to stori, pomagala k velikanskemu skoku v veri. S tistim drobnim svojilnim pridevnikom, ki se dvakrat ponovi, ugotovimo, da so drugi Vstalega videli, Tomažu pa je uspelo, da si ga je prilastil.

Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali«. (Jn 20,29).

Skok, ki ga je Tomaž naredil v veri, je veliko večji od tega, kar mu je pokazala stvarnost. Medtem ko ima pred seboj samo gotovost o telesu, ki mu je trpljenje zadalo hude rane, Tomaž začne verovati, da je pred svojim Stvarnikom in Odrešenikom. Jezusove besede odmevajo kot napoved upanja: razodevajo, da je ta rast v veri sreča, ki je v zgodovini dosegljiva mnogim. Veselje vstajenja pripada tistemu, ki ima pogum, da se ne ustavi pri veri, sestavljeni iz sloganov in vnaprej izdelanih idej. Blaženost novega življenja je za tiste, ki se odločijo, da se bodo podali na pristno potovanje, za živo in navdušeno srečanje z Vstalim. Srečanje, ki se vedno dogaja v skupnosti bratov, toda v polnem spoštovanju edinstvene občutljivosti vsakega posebej.

3. Ponovno vneti

Ko listamo po evangelijih vstajenja, naletimo na nenavadno jasnost, da Vstali ne potrebuje opaznih in izrednih dejanj, da bi razodel dar svojega novega bivanja. Svetloba njegovega vstajenja je veliko manj zaslepljujoča kot svetloba spremenitve. Zdi se, da je nihče od njegovih prijateljev ni sposoben spoznati: Marija Magdalena ga zamenja z vrtnarjem, apostoli ga imajo za nadležnega ribiča, učenca iz Emavsa ga imata za najbolj nevednega med prebivalci Jeruzalema. Zakaj ves ta odpor, da bi resničnost obogatili s kakim posebnim učinkom, s katerim bi lažje osvetlili resnico vstajenja? Zakaj se Gospod, potem ko je razglasil osvoboditev v podzemlju, svetu razodeva s skoraj razorožujočo obzirnostjo?

Pričakovali bi slovesen govor, ki bi razkrival skrivnosti zgodovine in sveta, ali pa vsaj manifestacijo moči, ki je sposobna preobraziti stvarnost in preseči njene meje. Vstali pa se redko prikaže in zmerno govori. Odloči se, da bo pristopil obzirno, da bo pozdravljal brez vzbujanja strahu, da bo sedel k mizi in z vedro preprostostjo delil veselje bratske mize.

Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha Rekel jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj vam v srcih vstajajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kako jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. (Lk 24,36-43).

Kristus naj bi torej vstal samo zato, da bi apostolom lahko rekel: »Bomo kaj skupaj pojedli?« Da, ker se v tej preprosti skupni jedi, ki je spet mogoča, razkrivata dva pomembna pomena. Prvi je zelo preprost: Jezus ni prikazen ali duh, ampak telo, ki je vstalo od mrtvih. To razkriva, kakšna usoda čaka tudi našo človeškost: vstajenje mesa, ne samo odrešenje duše. Drugi pomen je težje opisati, vendar je sijajen za uživanje. Jezus si vzame čas, da stori nekaj popolnoma običajnega in pokaže svojim učencem, da po njegovem vstajenju od mrtvih lahko vsak trenutek življenja postane izraz in predokus Nebeškega kraljestva.

Jesti, delati, hoditi, čistiti, pisati, popravljati, čakati, hiteti: vse, čisto vse tisto, kar nam stvarnost omogoči živeti, lahko izrazi nek nov način doživljanja stvari, doživljanja Božjih otrok. Sedaj je vse milost in zato lahko vsaka stvar postane zahvala. To je čudovita in strašna posledica velike noči: Stvarnost – vsaka stvarnost – takšna kot je, lahko postane priložnost za srečo, če jo znamo živeti v logiki občestva z drugimi in v hvaležnosti.

Zdi se, da je to dobro razumela M. Delbrel, mistikinja preteklega stoletja, ki na straneh upravičeno slovite knjige, piše: Dejstvo, da se prepustimo Božji volji, nas istočasno izroči Cerkvi, ki po tej isti volji nenehno postaja rešiteljica in mati milosti. Vsako dejanje poslušnosti stori, da v polnosti sprejmemo Boga in se v polnosti damo Bogu v veliki svobodi duha. Potem je življenje praznovanje. Vsako majno dejanje je neizmeren dogodek, v katerem nam je dan raj in v katerem lahko podarimo raj. Ni važno, kaj moramo storiti: ali moramo držati metlo ali nalivno pero. Govoriti ali molčati, krpati ali imeti predavanje, zdraviti bolnika ali tipkati. Vse to ni nič drugega kot lupina čudovite resničnosti, vsako minuto obnavljajoče se srečanje duše z Bogom, ki iz minute v minuto raste v milosti in je vedno lepša za svojega Boga. Zvonijo? Hitro, pojdimo odpret: Bog je, ki nas prihaja ljubit. Informacija? … tukaj je: Bog je, ki nas prihaja ljubit. Je čas, da sedemo za mizo? Pojdimo: Bog je, ki nas prihaja ljubit. Pustimo ga, da to stori. (Noi delle strade – Mi z ulic)

Ostaja samo ena senca, ki nam lahko prepreči, da bi uživali veselje življenja brez strahu pred smrtjo: naivno pričakovanje življenja brez križa. V svojem potikanju med prijatelji po veliki noči, preden se je vrnil k Očetu, je Jezus skušal posvetiti tudi v sredino te teme.

»O nespametna in počasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo In začel je z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. (Lk 24,25-27).

Emavška učenca sta žalostna hodila in se oddaljevala od Jeruzalema. Vstali Jezus pride k njima in se jima pridruži na poti, vendar ga njune oči ne prepoznajo. Povabi ju v pogovor in jima da pravico, da izpljuneta bridko grenkobo svoje vdanosti v usodo. Njun spomin si je zapomnil vse, celo dejstvo, da Jezusovega telesa ni več v grobu. A jima ne uspe, da bi se nasmehnila, ker sta pričakovala drugačen konec. Jezus pomaga obema učencema razumeti veliko skrivnost z dolgo katehezo, o kateri ne govorijo besede, ampak smisel: trpljenje ni bilo potrebno, potrebno pa je bilo, da Kristus trpi in tako razodene, kako zelo Bog ljubi svet.

Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga prepoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal Pisma?« (Lk 24,30-32).

Učenca tega ne doumeta takoj, ampak šele ko sta s skrivnostnim popotnikom sedla k mizi. Prav pri lomljenju kruha z njim sta odkrila, da se je v njiju že naselilo upanje večnega življenja in veselja vstajenja. Veliko presenečenje te pripovedi ni toliko dejstvo, da učenca nista takoj prepoznala Jezusa, ampak da nista doumela, da njuni srci kljub vsemu še vedno gorita.

Izkušnja vstajenja, h kateri so povabljeni vsi moški in ženske, ni nič manj žareča: odkriti pod prahom ali pod pepelom lastne zgodovine obstoj žerjavice, ki je bolečina ali smrt nista mogli pogasiti. Žerjavica, ki je pripravljena, da se znova razplamti, da vname dušo in očisti pogled ter ga usposobi, da lahko v vseh stvareh dojame skrivnost Kristusove velike noči.

Zaključek

V svojem vstajenju nam je Gospod Jezus zapustil dragoceno oporoko in nam razkril zaklade, skrite v naši človeškosti, ko se pusti oblikovati Duhu in se prilagaja Božji podobi in podobnosti. Te drže in načini bivanja ne smejo biti pridržani samo za trenutke težav, ko se moramo dvigniti in se vrniti na pot. Kristus svojega vstajenja ni improviziral, ampak ga je pripravil v času, ko se je učil živeti tisto notranjo pripravljenost, v kateri tiho zori seme večnega življenja.

Ko je Gospod z nami vzpostavil odnose svobodne ljubezni, je razumel, da je brez koristi jemati si k srcu, kadar stvari ne gredo, kakor je bilo predvideno. Bolj rodovitno je, da se ponovno podamo na pot srečanja v zaupanju, da je treba še veliko doživeti in odkriti.

Ostati svobodni tudi v najbolj zahtevnih odnosih je edini način, da se ponovno pokaže možnost življenja preko pristnega odpuščanja, ki je sposobno obnoviti vezi, ki sta jih raztrgala čas in greh.

Samo tako, brez jeze in zamere, postanemo priče tiste večje ljubezni, ki je ne morejo pogasiti ne vode zla in ne smrt. Moč vstajenja je premo sorazmerna trdnosti ljubezni, plamenu, ki ga je v naša srca vtisnil Gospod, in pečatu večnega življenja že na tem svetu.

Oče, po svojem edinorojenem Sinu si premagal smrt in nam odprl prehod v večno življenje; nakloni nam, ki obhajamo Gospodovo vstajenje, da bomo prerojeni v luči življenja, prenovljeni po tvojem Duhu. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

