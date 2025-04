Tema letošnjega Svetovnega dneva molitve za skrb stvarstva: »Semena miru in upanja«

Dikasterij v službi celostnega človeškega razvoja je danes, v ponedeljek 7. aprila 2025, sporočil javnosti temo svetovnega dneva molitve za skrb stvarstva 2025, ki se glasi: »Semena miru in upanja«.

Sveti oče je za temo letošnjega svetovnega dneva molitve za skrb stvarstva izbral: »Semena miru in upanja«.

Čas stvarstva je ekumenska pobuda, ki postaja tradicionalna in poteka od 1. septembra do 4. oktobra. Tema letošnjega Časa stvarstva med jubilejnim letom in deseto obletnico izida okrožnice Laudato si', je »mir s stvarstvom« in kot svetopisemsko referenčno besedilo te pobude je bilo izbrano Iz 32,14-18. Kot je poudarjeno v učiteljstvu papeža Frančiška in njegovih zanjih predhodnikov, je povezava med mirom in skrbjo za stvarstvo zelo tesna (prim. sporočili za svetovni dan miru 1990 in 2010). Prav tako je zelo tesna povezava med vojno in nasiljem na eni strani ter degradacijo skupnega doma in zapravljanjem virov (uničevanje in oboroževanje) na drugi.

Sporočilo poziva k molitvi, da bi ustvarili razmere za mir, trajni mir, zgrajen v skupnem življenju, ki daje upanje. Metafora semena nakazuje potrebo po dolgoročnem prizadevanju. Sporočilo ponazarja dobre prakse ter semena miru in upanja z različnih celin.