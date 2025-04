Sveti sedež na bienalu. Ne zasedati prostorov, ampak odpirati procese

V sredo, 9. aprila 2025, je potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili paviljon Svetega sedeža na 19. beneškem arhitekturnem bienalu, ki bo potekal od 10. maja do 23. novembra letos.

Vatican News

Paviljon – prilika »Odprto delo«

Osrednja tema tokratne mednarodne razstave je Intelligens. Naravno. Umetno. Kolektivno., Dikasterij za kulturo in vzgojo pa na njej sodeluje s paviljonom z naslovom »Odprto delo«. Postavljen bo v kompleksu Marije Pomočnice v beneški četrti Castello in kot je na novinarski konferenci razložil prefekt Dikasterija kardinal José Tolentino de Mendonça, gre za paviljon – priliko. Kot je razvidno iz njegovega imena (Odprto delo), gre za neke vrste »gradbišče, za neprekinjen proces, v katerem so k sodelovanju povabljeni vsi: arhitekti, misleci, prebivalci četrti, združenja in celo obiskovalci Beneškega bienala. Nekdanji molitveni prostor v kompleksu Marije Pomočnice, ki je potreben obnove, tako ne bo samo gostil paviljona, ampak bo na nek način služil tudi kot prilika: skupaj s popravilom zidov in arhitekturnih detajlov stavbe se bodo namreč zdravili tudi sosedski odnosi in medgeneracijska gostoljubnost«. Na ta način se bosta po prefektovih besedah »hkrati obnovila fizični in družbeni prostor«.

(Vatican Media)

Laudato si’ za odkrivanje inteligence skupnosti

Kardinal je sicer na začetku svoje predstavitve spomnil, da letos mineva deset let od izida okrožnice Laudato si’, ki predstavlja »mejnik v nauku svetega očeta ter tudi v vedno večjem razumevanju, da je sodobnost poklicana graditi na tem, da smo vsi prebivalci istega skupnega doma. Vendar ne samo to;« Laudato si' je po njegovih besedah tudi »referenčna točka v zavedanju, da moramo od tu začeti oblikovati novo kulturno vizijo. Spričo velikih izzivov – kot je izziv umetne inteligence – in da bi jo lahko modro usmerjali, smo namreč poklicani, da ponovno odkrijemo in okrepimo inteligenco skupnosti: tisto, s pomočjo katere postajamo ustvarjalni protagonisti družbenega prijateljstva, ne pa utrujeni ponavljavci logike nadzora, izključevanja in odmetavanja«.

Vse je povezano

V nadaljevanju je prefekt Dikasterija za kulturo in vzgojo poudaril, da je okrožnica Laudato si’ eno pomembnejših besedil 21. stoletja: »veličastno versko besedilo, pa tudi kulturni in politični manifest«, ki je imel in ima velik vpliv. Vključuje kritičen pregled »prevladujočih razvojnih modelov, v katerih se množijo oblike despotskega antropocentrizma, ki tragično ovirajo to, kar je, nasprotno, edini rodovitni temelj za prihodnost: da bi postali preudarni skrbniki odnosov tako z okoljem kot tudi s človeškimi skupnostmi«. Kardinal Tolentino de Mendonça je izpostavil, da danes »potrebujemo tkalce odnosov, ki verjamejo v vrednost obnove in skrbi«. Kakor pogosto ponavlja papež Frančišek, je ključnega pomena, da razumevamo, da je vse, kar obstaja, v sistemskem odnosu: »Vse je povezano,« beremo v okrožnici Laudato si’ (št. 9). »Stanja človeka zato ni mogoče obravnavati brez upoštevanja stanja doma vseh ljudi, to je planeta«.

(Vatican Media)

Konkreten izraz preroških intuicij iz Laudato si’

Ob tem je prefekt dodal, da je želja Svetega sedeža, da bi paviljon-prilika, s katerim se predstavlja na bienalu, »na področju arhitekture postal konkreten izraz preroških intuicij iz okrožnice Laudato si’. Prav tako želi, da bi postal »dejaven laboratorij kolektivne človeške inteligence, ki bi združeval razum in naklonjenost, strokovnost in družabnost, raziskovanje in običajno življenje«.

Sodelujoči

V imenu Dikasterija za kulturo in vzgojo se je kardinal zahvalil tistim, ki sodelujejo pri zasnovi in izvedbi paviljona Svetega sedeža. Kuratorsko ekipo sestavljata kustosinji Marina Otero, ki ima za sabo izjemno mednarodno kariero na področju arhitekturne misli, in Giovanna Zabotti, ki je Benečanka in bo pomagala pri vzpostavljanju medsebojne povezanosti tega projekta z lokalno in svetovno skupnostjo. Z njima sodeluje tudi arhitektka Tatiana Bilbao, ki je bila rojena leta 1972 v Mehiki. Po kardinalovih besedah gre za eno »najodličnejših arhitektk našega časa. Izrazi kot so "družbena povezanost", "interakcija s kontekstom" in "trajnostno oblikovanje" pa so jasno prepoznavni v pri njenem delu«. K sodelovanju so povabili tudi arhitekte iz barcelonskega podjetja MAIO in portugalskega studia Cor Arquitetos.