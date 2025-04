Škof Sorrentino: Karel Acutis, vir upanja za ves svet

V nedeljo, 27. aprila 2025, ko bo potekal jubilej za najstnike, bo za svetnika razglašen blaženi Karel Acutis, ki je pri petnajstih letih umrl za levkemijo, danes pa po vsem svetu navdihuje in opogumlja ljudi vseh starosti, zlasti mlade današnjega časa. Kot izpostavlja asiški škof Sorrentino, je Karel za svet vir upanja.

Domenico Sorrentino, škof škofij Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino in Foligno, je avtor knjige z naslovom »Karel Acutis po sledeh Frančiška in Klare iz Assisija. Originali, ne fotokopije«. Delo, ki je sicer izšlo že decembra 2024, so v četrtek, 3. aprila 2025, predstavili v knjižnici Univerze Link v Rimu.

O globoki povezanosti blaženega Karla s svetim Frančiškom Asiškim pa je škof Sorrentino spregovoril za vatikanske medije. »Karel Acutis je hodil po Frančiškovih stopinjah. Želel je iti v Assisi, saj ga je sveti Frančišek navdihoval. Ni želel postati frančiškan s kuto, klasični frančiškan. Tudi v tem je želel biti izviren. Želel se je zgledovati po Frančišku, vendar s svojim lastnim modelom svetosti.«

Svetnik, ki je odvrgel oblačila

Karlu in svetemu Frančišku je skupna preroška gesta: oba sta »odvrgla obleko«. »Sveti Frančišek Asiški je pred 800 leti preroško slekel svoja oblačila, se odpovedal denarju in celo svoji dediščini, ker je želel pripradati le Jezusu in ubogim, v katerih je Jezus navzoč,« je dejal škof Sorrentino in izpostavil, da je na podoben način tudi Karel »svetnik, ki je odvrgel oblačila«.

»To je morda težko razumeti za nekoga, kot je bil on, ki je izhajal iz premožne družine, kjer ni ničesar primanjkovalo. Frančišek je slekel vse, tudi nasprotje z očetom. Karel je vse do konca imel vse, kar lahko ima fant njegove starosti. A tudi zanj je prišel trenutek, ko ga je Gospod prosil, da vse radikalno odvrže, torej prišel trenutek za tisto, kar je sveti Frančišek imenoval sestra smrt. Prišla je mnogo prezgodaj, kot običajno rečemo če pogledamo na življenje kot celoto. Ko umre mlad človek, rečemo, da je to izjema, je boleče in žalostno. Karel je umrl pri petnajstih letih.«

»Namenjeno mi je umreti«

Karel se je zavedal, da ga Gospod prosi za popolno izročitev. Sled svojega “da” Kristusu je pustil v video posnetku, kot bi to tudi pričakovali od »sodobnega in digitalnega svetnika«.

»Kar me je zares osupnilo in mi pomagalo razumeti Božji načrt za njegovo življenje,« pripoveduje škof Sorrentino, »je to, kar je njegova mama našla na njegovem računalniku. Gre za video posnetek, ki ga je Karel sam pripravil in v katerem vidimo njegovo neke vrste slutnjo, da se približuje smrt, in to dva meseca pred tistim, ko ga je levkemija naglo iztrgala iz življenja.« V videu Karel pravi: »Namenjeno mi je umreti.« Nato pa, dodaja škof, »se lepo nasmehne, kot da bi že bil v raju, in razširi roke, kot da bi sprejemal sestro smrt ali, če hočete, ji namenil avplavz. Če naredim primerjavo s Frančiškom, se mi je zdelo, da je to bil trenutek, ko ga je Jezus prosil, da radikalno odvrže “oblačila”.« Se torej v celoti odpove vsemu, kar je, in se izroči Jezusu.

Karel, vir upanja za ves svet

Duhovni sadovi tega občestva, ki se je v nebesih sklenilo med Kristusom, Karlom Acutisom in Frančiškom Asiškim, so otipljivi, in po Sorrentinovih besedah »premikajo svet«. V cerkev Marije Velike v Assisiju, kjer se nahaja grob blaženega milenijca, prihaja izredno veliko romarjev.

»V devetnajstih letih svoje škofovske službe še nikoli nisem videl česa takega,« prizna asiški škof in poudarja: »Karel je veliko upanje za svet. Pretresa vest in dušo ljudi ter opogumlja mlade na vseh celinah. Zahvaljujoč tej “posebni ekipi”, ki jo sestavljajo Jezus, Karel, Frančišek in Klara ter seveda številni drugi svetniki vesoljne Cerkve, lahko tudi mi upamo in pogumno gremo naprej.«