Papua Nova Gvineja bo dobila prvega svetnika, Venezuela prvo svetnico

Sveti oče je odobril dekrete, s katerimi bo Cerkev dobila tri nove svetnike. To sta mučenca Ignazio Choukrallah Maloyan, armenski katoliški škof iz Turčije, in Pietro To Rot iz Papue Nove Gvineje, ter Carmen Elena Rendiles Martinez (Maria del Monte Carmelo) iz Venezuele, ustanoviteljica kongregacije Jezusovih služabnic. Za blaženega bo razglašen italijanski duhovnik Carmelo De Palma, junaške kreposti pa so bile priznane brazilskemu duhovniku Joséju Antoniu Marii Ibiapina.

Vatican News

Mučenec med armenskim genocidom

Ignacij Choukrallah Maloyan se je rodil leta 1869 v Mardinu v današnji Turčiji. Že kot otrok je zelo rad molil in leta 1883 je vstopil v samostan v Bzommarju v Libanonu, kjer je tudi sedež patriarha armenske katoliške Cerkve. V duhovnika je bil posvečen leta 1896, nato pa je odšel v Aleksandrijo v Egiptu. Odlikoval se je po pridiganju v arabščini in turščini, posvečal se je delu v župniji ter študiju svetih besedil. Imenovan je bil za patriarhovega vikarja v Kairu, kjer je nadaljeval s pastoralo med armenskimi katoličani, vendar se je čez eno leto zaradi težav z očmi vrnil v Aleksandrijo. Nato ga je patriarh Boghos Bedros XII. Sabbagghian poklical v Konstantinopel, da bi mu zaupal osebno tajništvo, vendar se je julija 1904 vrnil v Aleksandrijo, kjer se je zdravil in nadaljeval apostolat. Šest let pozneje je postal patriarhov vikar v Mardinu. Leta 1911 se je v Rimu udeležil sinode armenskih škofov, sklicane za preučitev razmer v Turčiji po prihodu mladoturškega gibanja na oblast: tu je bil izvoljen za nadškofa v Mardinu. Obiskoval je različne stvarnosti v svoji škofiji, pri tem pa posebno skrb posvečal formaciji duhovnikov. Po atentatu v Sarajevu 28. junija 1914, ko se je Turčija pripravljala na vstop v vojno in je prišlo do prisilnega rekrutiranja in preganjanja kristjanov, zlasti armenskih, je Maloyan sodeloval z oblastmi. Kljub temu pa so bile cerkve še naprej deležne groženj in napadov, tako da so vse preiskali. 3. junija, na praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, je bil Maloyan aretiran skupaj s 13 duhovniki in 600 drugimi kristjani. Ker se niso hoteli odpovedati svoji veri, so 11. junija 1915 vse usmrtili. Janez Pavel II. je Maloyana razglasil za blaženega 7. oktobra 2001, v letu stoletnice pokristjanjenja Armenije, sluh o njegovem mučeništvu pa se je hitro razširil po vsem svetu. Njegove besede in nauk, zlasti njegova ljubezen in odpuščanje preganjalcem, so za vso Cerkev pomemben in dragocen zgled, kako živeti zvestobo evangeliju tudi v najtežjih trenutkih.

Prvi svetnik iz Papue Nove Gvineje

Peter To Rot se je rodil 5. marca 1912 na otoku Rakunai-Rabaul v današnji Papui Novi Gvineji. Odraščal je v številčni družini, bil je krščansko vzgojen in postal katehist. S ponižnostjo in skrbnostjo se je posvečal pastoralnemu služenju, vodila ga je tudi velika ljubezen do bližnjega: po svojih najboljših močeh se je posvečal ubogim, bolnim in sirotam. Pri 23 letih se je poročil s Paulo La Varpit, s katero je imel tri otroke. Ko so Japonci med drugo svetovno vojno zasedli Papuo Novo Gvinejo, so bili vsi misijonarji zaprti, vendar pastoralna dejavnost sprva ni bila ovirana. Peter se je zato omejil na tisto, kar je bilo dovoljeno, da ne bi zapustil krščanske skupnosti. Nadaljeval je s katehezami in s pripravo parov na poroko, nato pa je bil prisiljen omejiti svoje dejavnosti, ki so bile nazadnje vse prepovedane. Na skrivaj je nadaljeval svoj apostolat z veliko previdnostjo, da ne bi ogrozil življenja vernikov, vendar pa se je zavedal, da ogroža svoje življenje. Odločno je nasprotoval poligamiji, ki so jo Japonci dovolili, da bi se prikupili lokalnim plemenom, in je šel celo tako daleč, da je kljuboval svojemu starejšemu bratu, ki se je zanjo odločil. Ta ga je zato prijavil policiji, ki ga je leta 1945 aretirala. Obsojen je bil na dva meseca zapora, julija pa je tam umrl zaradi zastrupitve. Papež Janez Pavel II. ga je 17. januarja 1995 v Port Moresbyju razglasil za blaženega.

Prva svetnica iz Venezuele

Venezuela pa se veseli prve svetnice iz te dežele. Papež je namreč odobril dekret, s katerim je bil priznan čudež na priprošnjo blažene Carmen Elene Rendíles Martínez (Maria del Monte Carmelo), ustanoviteljice kongregacije Jezusovih služabnic. Rodila se je 11. avgusta 1903 v Caracasu in je po očetovi smrti že kot otrok materi pomagala pri skrbi za družino, kasneje se je posvetila tudi apostolatu v župniji. Vstopila je v kongregacijo Jezusovih služabnic Najsvetejšega zakramenta in 8. septembra 1932 izrekla večne zaobljube. Imenovana je bila za magistro novink, leta 1946 pa je postala provincialna predstojnica. Kongregacija je pozneje postala svetna ustanova, vendar so se številne latinskoameriške sestre odločile ustanoviti novo redovno skupnost: kongregacijo Jezusovih služabnic. Po prometni nesreči leta 1974 je Carmen zadnja leta svojega življenja preživela na invalidskem vozičku in umrla 9. maja 1977. Za blaženo je bila razglašena 16. junija 2018, za kanonizacijo pa je bila odločilna čudežna ozdravitev mlade bolnice, ki se je zgodila na njeno priprošnjo.

»Junak spovednice« iz Apulije

Za blaženega bo razglašen Carmelo De Palma, ki se je rodil 27. januarja 1876 v Bariju. Vstopil je v semenišče in bil 17. decembra 1898 v Neaplju posvečen v duhovnika. Vrnil se je v svoje rojstno mesto, kjer je opravljal različne zadolžitve v baziliki svetega Nikolaja. Poleg tega je spremljal različne skupine Katoliške akcije ter bil duhovni vodja sester benediktink svete Sholastike v Bariju ter oblatov in oblatinj sv. Benedikta. Pogosto je obiskoval samostan Montecassino, kjer je spoznal kardinala Alfreda Ildefonza Schusterja, benediktinca in milanskega nadškofa, s katerim si je dopisoval. Ko je bila leta 1951 bazilika svetega Nikolaja zaupana dominikancem, se je Carmelo neutrudno posvečal duhovnemu vodstvu duhovnikov, redovnic in semeniščnikov ter spovedovanju, tako da so ga imenovali »junak spovednice«. Kljub raznim boleznim je zvesto in ponižno opravljal duhovniško službo vse do svoje smrti 24. avgusta 1961. Na njegovo priprošnjo je leta 2003 čudežno ozdravela benediktinka iz samostana svete Sholastike v Bariju.

»Romar krščanske ljubezni«

José Antonio Maria Ibiapina pa je z novim dekretom postal častitljivi Božji služabnik. Rodil se je 5. avgusta 1806 v kraju Sobral na severovzhodu Brazilije in leta 1823 vstopil v semenišče, kjer je zaradi prezgodnje materine smrti ostal le tri mesece. Ko je leta 1824 izbruhnila vstaja, med katero so kot upornika aretirali njegovega očeta in brata, se je José posvetil študiju prava, da bi dobil službo in poskrbel za svoje sestre, ki so živele v revščini. Postal je profesor prava, nato pa sodnik in načelnik policije. 2. maja 1834 je bil izvoljen v nacionalni parlament in mu je bilo zaupano predsedovanje komisiji za kazensko pravosodje. Leta 1835 je predložil predlog zakona o preprečevanju iztovarjanja sužnjev iz Afrike na brazilskem ozemlju. Ker pa so bili njegovi poskusi izboljšanja sodnega sistema neuspešni, je odstopil kot sodnik in se preselil v mesto Recife, kjer je bil odvetnik za najrevnejše. Leta 1850 je opustil odvetniško prakso, se umaknil v samoto in se vrnil k svojemu prvotnemu poklicu ter bil leta 1853 posvečen v duhovnika. V škofiji Paraiba so mu zaupali različne naloge, med epidemijo kolere pa so ga zaradi njegove pomoči ljudem začeli imenovati »romar krščanske ljubezni«. Ustanovil je številne hiše, ki so nudile sprejem in zdravstveno oskrbo, kulturno in moralno vzgojo, versko formacijo in poklicno usposabljanje. Organiziral je tudi ljudske misijone ter dal zgraditi cerkve, kapele, bolnišnice in sirotišnice. Konec leta 1875 je utrpel progresivno paralizo spodnjih okončin, tako da je moral uporabljati invalidski voziček. Umrl je 19. februarja 1883.