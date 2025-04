Odprtje Expa v Osaki. Sveti sedež sodeluje s Caravaggievo sliko

V nedeljo, 13. aprila 2025, je na umetnem otoku Yumeshima v Osaki na Japonskem potekalo odprtje svetovne razstave Expo. Udeležil se ga je tudi msgr. Rino Fisichella, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo, saj ima svoj paviljon na Expu tudi Sveti sedež. Tokrat sodeluje z eno najbolj znanih Caravaggievih mojstrovin »Polaganje Kristusa v grob«.

Vatican News

Letošnji Expo, ki bo odprt do 13. oktobra, in na katerem sodeluje okoli 160 držav, poteka pod geslom »Načrtovanje prihodnje družbe za naša življenja«. Organizatorji v naslednjih šestih mesecih pričakujejo približno 30 milijonov obiskovalcev.

Lepota prinaša upanje

Sveti sedež je na razstavi na Japonskem prisoten v sodelovanju z italijanskim paviljonom, in sicer s prostorom, ki nosi naslov »Lepota prinaša upanje«. Tema, ki se prepleta z geslom svetega leta, je povezana z univerzalnim sporočilom, ki poudarja preobrazbeno moč lepote pri prebujanju želje po boljšem svetu.

(ANSA)

Paviljon Svetega sedeža

Paviljon Svetega sedeža želi z odkrivanjem umetnosti in estetike posredovati naslednjo globoko misel: lepota, ki jo je mogoče zaznati v številnih elementih, je lahko vir navdiha za oblikovanje bolj harmonične družbe. V središču razstavnega prostora Svetega sedeža v Osaki je Caravaggieva slika »Polaganje Kristusa v grob«, ki so jo Vatikanski muzeji posodili za šest mesecev. Delo je izbral papež Frančišek z namenom, da bi posredovalo sporočilo upanja. Logotip paviljona Svetega sedeža združuje krščanske in japonske simbole: nad silhueto kupole bazilike svetega Petra je upodobljeno vzhajajoče sonce, ki predstavlja vstalega Kristusa in Japonsko, pod njim pa črta, ki spominja na slikanje s črnilo, ki se uporablja v japonski kaligrafiji.

»Polaganje Kristusa v grob«

Slika »Polaganje Kristusa v grob« velja za eno največjih Caravaggievih mojstrovin. Naročil jo je Girolamo Vittrice za družinsko kapelo v cerkvi Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) v Rimu. Leta 1797 je bila vključena v skupino del, ki so bila v skladu s tolentinskim sporazumom prenesena v Pariz, po vrnitvi leta 1816 pa je postala del pinakoteke Pija VII. Caravaggio ni upodobil pokopa ali snemanja s križa na tradicionalen način, saj Kristus ni upodobljen v trenutku, ko ga položijo v grob, temveč ko ga Nikodem in Janez v navzočnosti pobožnih žena položita na kamen za maziljenje, tj. nagrobni kamen, s katerim bo nato grob zaprt. Ob Kristusovem telesu stojijo njegova mati, Marija Magdalena in Marija Klopajeva, ki v dramatični gesti povzdiguje roke in oči k nebu.