Na jubilej bolnikov in zdravstvenega osebja prihaja 20.000 romarjev upanja

V soboto in nedeljo, 5. in 6. aprila 2025, bo potekal sedmi večji jubilejni dogodek, posvečen bolnikom in zaposlenim v zdravstvu. V Rim bo prispelo okoli 20.000 romarjev upanja, med njimi bolniki, zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, fizioterapevti, zdravstveni tehniki in ostalo zdravstveno osebje iz več kot 90 držav.

Vatican News

Največ udeležencev jubileja bolnikov in zdravstvenega osebja prihaja seveda iz Italije, številčno pa sledijo ZDA, Španija, Kolumbija, Argentina in Brazilija, ter države kot so Francija, Mehika, Nemčija, Hrvaška, Filipini, Peru, Kongo, Avstralija, Čile, Kongo, Etiopija, Kanada in Kamerun. Med italijanskimi združenji bodo prisotni krvodajalci Fratres Misericordie d'Italia, ANED - Nacionalno združenje za hemodializo, Italijansko združenje katoliških zdravnikov, Pediatrična bolnišnica Bambino Gesù, Fundacija Banco Farmaceutico, AVIS in FIDAS - Italijanska zveza združenj krvodajalcev ter nacionalne zveze združenj zdravstvenih delavcev.

Jubilej se bo začel v soboto, 5. aprila, zjutraj, ko bodo romarji upanja poromali k svetim vratom Bazilike svetega Petra.

Popoldne bodo potekali »Dialogi z mestom«, kulturna, duhovna in umetniška pobuda, katere prizorišče bodo različni trgi v starem delu Rima – dogodke pripravljajo različna združenja in gibanja. Na Španskem trgu bo potekalo srečanje, ki ga pripravlja italijansko ministrstvo za zdravje, med govorniki pa bodo msgr. Rino Fisichella, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo, italijanski minister za zdravje Orazio Schillaci in rimski župan Roberto Gualtieri. Na papeški univerzi Santa Croce bo potekala konferenca »Hospic in upanje«, ki ga na temo paliativne oskrbe organizira univerzitetni Campus Bio-Medico v Rimu. Vrsta drugih dogodkov bo namenjena področjem, kot so kardiopulmonalno oživljanje, krvodajalstvo, zdravstvena vzgoja, zasvojenosti in drugo.

V rimski cerkvi svete Monike bo potekalo srečanje o blaženi Benedetti Bianchi Porro, študentki medicine, ki je pri 28 letih umrla za redko boleznijo. Navzoča bosta njena sestra Emanuela in don Andrea Vena, postulator postopka za kanonizacijo blažene Benedette in njen biograf. Med različnimi srečanji izpostavimo konferenco o zdravstveni oskrbi bolnikov in upanju ter simpozij o vprašanju nacionalnega zdravstvenega sistema, ki je bolj človeški, vključujoč in trajnostni.

Romarji upanja se bodo lahko udeležili tudi evharističnih adoracij z molitvijo za bolnike in katehezami. Pripravljajo jih redovne skupnosti s karizmo zdravstvene oskrbe, med njimi na primer kamilijanci, ki bodo molitveni dogodek s katehezo pripravili v cerkvi svete Marije Magdalene, kjer se nahaja tudi grob njihovega ustanovitelja Kamila de Lellisa

Jubilej bolnikov in zdravstvenega osebja se bo sklenil v nedeljo, 6. aprila, s sveto mašo na Trgu svetega Petra, ob 10.30. Daroval jo bo proprefekt Dikasterija za evangelizacijo Rino Fisichella, ki bo prebral homilijo papeža Frančiška, pripravljeno za to priložnost.