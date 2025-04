Komisija za varstvo spomenikov Svetega sedeža ima novo predsednico

Vatikanski državni tajnik je 10. aprila 2025 za novo predsednico Stalne komisije za varstvo zgodovinskih in umetnostnih spomenikov Svetega sedeža imenoval Elviro Cajano, ki je trenutno gostujoča profesorica na Fakulteti za zgodovino in kulturno dediščino Cerkve Papeške univerze Gregoriana.

Vatican News

Rodila se je 29. maja 1955 v Parmi. Diplomirala je iz arhitekture, doktorirala pa iz raziskovanja na področju zgodovine, oblikovanja in restavriranja arhitekture na rimski univerzi La Sapienza. Opravljala je vodstveno funkcijo na Upravi za arheologijo, likovno umetnost in krajino v Umbriji. Na Papeški univerzi Gregoriana je bila profesorica teorije restavriranja in konserviranja in je avtorica številnih publikacij. Na položaju predsednice je nasledila profesorja Francesca Buranellija, nekdanjega direktorja Vatikanskih muzejev, ki je Komisijo vodil od januarja 2017.

Komisija z več kot sto leti delovanja

Stalno komisijo za varstvo zgodovinskih in umetnostnih spomenikov Svetega sedeža je 27. junija 1923 ustanovil papež Pij XI. V okviru reorganizacije kurije v času Pavla VI. je bila od leta 1965 njena naloga tudi presojanje glede posojanja umetniških del, ki so v lasti Svetega sedeža. Z zakonom o varstvu kulturne dediščine iz leta 2001 pa je naloga Stalne komisije, »da izrazi svoje mnenje o vseh restavratorskih delih, novih stavbah, razstavnih projektih in zaščitnih ukrepih, ki se izvajajo v Vatikanu in na eksteritorialnih območjih«.