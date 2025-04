Kardinal Pietro Parolin sprejel podpredsednika ZDA Jamesa Davida Vancea

Danes dopoldne, v soboto, 19. aprila 2025, je spoštovanega Jamesa Davida Vancea, podpredsednika Združenih držav Amerike, v Državnem tajništvu sprejel njegova eminenca kardinal Pietro Parolin, državni tajnik, v spremstvu monsinjorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Tiskovni urad Svetega sedeža

V prisrčnem srečanju je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi dvostranskimi odnosi med Svetim sedežem in Združenimi državami Amerike ter obnovljeno skupno prizadevanje za zaščito pravic do verske svobode in svobode vesti. Izmenjali so poglede na mednarodne razmere, še posebej na države, ki jih zaznamujejo vojne, politične napetosti in težke humanitarne razmere, s posebnim poudarkom na migrantih, beguncih, zapornikih in drugih temah skupnega interesa.

Končno so si zaželeli mirno, nepristransko sodelovanje med državo in Katoliško Cerkvijo v Združenih državah, pri tem izpostavili in priznali dragoceno služenje Cerkve najbolj ranljivim ljudem.