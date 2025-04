Kardinal Krajewski v Ukrajino peljal štiri reševalna vozila

Papežev elemozinjer kardinal Konrad Krajewski je s pomočjo nekaterih voznikov v Ukrajino peljal štiri reševalna vozila, ki so namenjena za vojna področja.

Vatican News

Samo Jezus nam »odpira vrata življenja, tista vrata, ki jih nenehno zapiramo z vojnami, ki divjajo po svetu«. Te besede, ki jih je papež Frančišek izrekel na veliko noč leta 2024 v sporočilu Urbi et Orbi, so postale dejanje, ki prinaša velikonočno svetlobo v temine noči.

Zato je papež v tem času, ko se bližamo velikonočnim praznikom, želel izkazati gesto bližine na enem od najbolj bolečih krajev, kjer že tri leta divja vojna: v mučeni Ukrajini. Tri leta, ki so za svetega očeta »boleča in sramotna obletnica za človeštvo«. Papež Frančišek se vedno spominja te vzhodnoevropske države tako pri molitvi Angelovega češčenja kot v svojih pozivih za mir, kjer nenehno omenja druge dramatične scenarije, kot so Palestina, Izrael, Mjanmar, Kivu in Sudan.

Sveti oče se je zato odločil, da bo svojega elemozinjerja ponovno poslal v Ukrajino, da bo podaril 4 reševalna vozila, opremljena z vsemi medicinskimi pripomočki, potrebnimi za reševanje življenj, ki bodo namenjena na vojna območja. Kardinal Krajewski, ki mu pomagajo trije vozniki iz Ukrajine, bo to državo obiskal tudi zato, da bo z ljudmi, ki jih je vojna zelo preizkusila, molil in jim prinesel papeževo bližino.

To bo za kardinala že deseti obisk Ukrajine, tokrat v času jubileja upanja. V buli o napovedi svetega leta Spes non Confundit je papež Frančišek zapisal, naj se prvo znamenje upanja »spremeni v mir za svet, ki je znova pogreznjen v tragedijo vojne. … Nujnost miru je naslovljena na vse in od njih zahteva uresničevanje konkretnih načrtov«. Dar štirih reševalnih vozil je tako postalo znamenje jubilejnega upanja, zasidranega v Kristusu.