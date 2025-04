Kard. Krajewski v Ukrajini: Ljudje od 5. ure čakajo v vrsti, da bi dobili kruh

Reševalna vozila, ki jih je papežev elemozinjer kardinal Konrad Krajewski s pomočjo treh voznikov peljal v Ukrajino, so po štirih dneh in 3.300 prevoženih kilometrih prispela za cilj. Tri so bila dostavljena v Zaporožje, eno pa v Harkov. V torek zjutraj je kardinal v Zaporožju pomagal deliti hrano s patri albertinci, ki med tednom pečejo kruh za tamkajšnje prebivalce.

Kardinal Krajewski je za Vatican News povedal, da vlada velika revščina in da je več kot tisoč ljudi od 5. ure zjutraj čakalo na hrano, ki so jo kupili s pomočjo donacij apostolske elemozinerije. Obiskal je tudi pekarno, kjer redovniki pečejo kruh, in jim ob pogledu na 15 let staro peč, ki jo je potrebno zamenjati, obljubil, da bo papež poskrbel, da bodo dobili novo: tako bodo lahko nadaljevali svoje poslanstvo tudi bolj varno.

Pojasnil je, da na poti niso imeli večjih težav, vendar so morali zaradi snega vožnjo upočasniti, saj so bile ceste poledenele. Poleg njega so vozila v Ukrajino peljali msgr. Jan Sobilo, pomožni škof latinske škofije Harkov-Zaporožje, duhovnik Wojciech Stasiewich, direktor Caritas-Spes v isti škofiji, ter duhovnik Tomasz Nadbereżny, ki je pred vojno opravljal svoje poslanstvo v Melitopolju.