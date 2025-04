Kard. Becciu ne bo vstopil v konklave

Kardinal Angelo Becciu je sporočil, da se ne bo udeležil konklava za izvolitev novega papeža, ki se bo začel v sredo, 7. maja, zvečer. Odločitev je sprejel za »dobro Cerkve« ter »da bi prispeval k občestvu in mirnosti konklava«.

V izjavi je zapisal: »Ker mi je mar za dobro Cerkve, ki sem ji služil in ji bom še naprej služil z zvestobo in ljubeznijo, ter da bi prispeval k občestvu in mirnosti konklava, sem se odločil v pokorščini sprejeti, kot sem to vedno storil, voljo papeža Frančiška, da ne vstopim v konklave, čeprav ostajam prepričan o svoji nedolžnosti.«