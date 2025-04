Jubilej. Župan odprl novo pešpot od postaje svetega Petra do vatikanske bazilike

Rimski župan Roberto Gualtieri je 5. aprila 2025, slovesno odprl pešpot, ki povezuje železniško postajo svetega Petra z baziliko svetega Petra, tik ob enem od stranskih vhodov v Vatikan.

Pot, ki je postala prijaznejša za romarje, je na novo tlakovana, dodani so bili sedeži in zelene površine. Kot je dejal rimski župan, je imel omenjeni poseg v vrednosti 2,6 milijona evrov edinstveno posebnost, saj pot vodi mimo »precej pomembnega soseda«, papeža Frančiška. S slovesnim odprtjem mu je želel izraziti dobrodošlico in veselje nad tem, da se je vrnil domov po zahtevni preizkušnji.