Jubilej najstnikov. Pot luči, papežev pogreb in sveta maša zanj

V Rimu se je od 25. do 27. aprila 2025 zbralo na tisoče najstnikov z vsega sveta, ki so obhajali svoj jubilej. V petek zvečer je v rimski četrti Eur potekalo molitveno bogoslužje Pot luči (Via Lucis), v soboto dopoldan so se udeležili pogreba papeža Frančiška, naslednji dan, na nedeljo Božjega usmiljenja, pa svete maše, ki jo je za pokojnega svetega očeta na Trgu pred vatikansko baziliko daroval kardinal Pietro Parolin.

Pot luči

Petkovo bogoslužje z molitvijo, pesmijo in meditacijami v bližini cerkve svetih Petra in Pavla ob sedmih postajah dogodkov po vstajenju je vodil nadškof Rino Fisichella. Navzočim je uvodoma dejal, da je naše življenje »polno veselja in žalosti, vprašanj in ugank, pa tudi pričakovanj in upanja« ter spomnil na besede svetega Pavla VI., da svet danes bolj kot kdajkoli prej »potrebuje bolj pričevalce kot učitelje«. »Zato želimo vstopiti v duha molitve in dati glas pričam vstajenja, da bi Duh Vstalega potrdil našo vero, okrepil naše upanje in vnel naša srca s svojo ljubeznijo,« je povabil najstnike nekdanji proprefekt Dikasterija za evangelizacijo.

Vprašanja za tiste, ki so bili priče vstajenja

Don Massimo Tellan, župnik ene rimskih župnij, ki je pripravil molitveno srečanje, je za vatikanske medije pojasnil, da »Pot luči, ki je nadaljevanje postaj križevega pota, spominja na srečanja vstalega Jezusa s pričami vstajenja od velike noči do binkošti«. Ob tem je povedal, da je med pisanjem besedila za molitveno bogoslužje razmišljal o tem, kaj bi fantje in dekleta danes vprašali tiste, ki so bili priče vstajenja. Najstnika, ki nastopata v pripovedi, sta na poti v Rim, da bi se udeležila jubileja, vendar se zaradi napake na aplikaciji naenkrat znajdeta v preteklosti, ravno v času po Jezusovem vstajenju. Srečata sveto Marijo Magdaleno, svetega Tomaža, svetega Janeza, svetega Petra in številne druge, ki jima pomagajo pri iskanju poti v Rim. Pri tem odkrijeta, da jima priče vstajenja, ki jih srečata, ne kažejo poti, ki vodi nazaj v njun čas, temveč jima pomagajo razumeti, katera je pot, ki ju pelje nazaj Domov.

Živeti bolečino z upanjem

Tako kot je bila velikonočna sveča prisotna ob papeževi krsti ob prenosu v baziliko preteklo sredo, je ta sveča tudi protagonistka Poti luči. Pri njenem plamenu so prižgali sedem bakel. »Za nas vernike je pogreb sprevod v Očetovo hišo,« je še poudaril don Massimo, in dodal, da »tovrstna molitev lahko najstnikom pomaga videti ta trenutek prehoda in bolečine v luči upanja, ki ne osramoti; upanja, ki je sam Kristus«.

Kard. Parolin: S Kristusom ne bo nič prezahtevno

Najstnikom, ki so se 27. aprila, na nedeljo Božjega usmiljenja, na Trgu svetega Petra udeležili evharistije za pokojnega papeža, je poseben pozdrav in spodbudo namenil tudi kardinal Pietro Parolin, ki je vodil slovesno somaševanje. Ti so njegove besede večkrat pozdravili z aplavzom. »Velikonočno veselje, ki nas podpira v času preizkušenj in žalosti, je nekaj, česar se danes na tem trgu lahko skoraj dotaknemo. ... Prihajate iz mnogih krajev … z vami je resnično to dopoldne na Trgu sv. Petra prisoten ves svet! Vam namenjam poseben pozdrav, ... ki vključuje željo, da bi začutili objem Cerkve in ljubezen papeža Frančiška, ki bi se rad srečal z vami, vas pogledal v oči, šel med vas in vas pozdravil. … Nikoli ne pozabite hraniti svojega življenja z resničnim upanjem, ki ima obraz Jezusa Kristusa, Živega in Vstalega v svoji Cerkvi. Z Njim ne bo nič preveliko ali prezahtevno!«

»Resnično je imel rad mlade«

Nekateri udeleženci jubileja najstnikov so za vatikanske medije podelili svoje spomine na papeža Frančiška. Za 15-letno Marto iz Siene je bilo pomembno njegovo naročilo mladim, naj nikoli ne izgubijo luči in naj se borijo za svoje cilje, saj so oni prihodnost. Hkrati pa jo je nagovorilo tudi njegovo nenehno prizadevanje za mir.

14-letni Julijan iz Torina je omenil zgled ponižnosti svetega očeta in dejstvo, da je imel resnično rad mlade. 15-letni Mattia pa je dodal, da je mladim vedno dal razlog in spodbudo, naj kljub težavam nadaljujejo svojo pot.