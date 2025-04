Jubilej najstnikov bo, a brez kanonizacije Karla Acutisa

Dikasterij za evangelizacijo je sporočil, da je zaradi smrti papeža Frančiška kanonizacija Karla Acutisa, napovedana za prihodnjo nedeljo, odpovedana. Jubilej za najstnike bo potekal kakor je bilo predvideno, torej od 25. do 27. aprila 2025, vendar z nekaterimi spremembami.

V petek in soboto bodo imeli udeleženci jubileja čez dan možnost romanja k svetim vratom in prejema zakramenta sprave v jubilejnih cerkvah. 25. aprila zvečer bo potekalo molitveno bogoslužje Via Lucis (postaje dogodkov vstajenja in binkošti), v soboto pa na nekaterih rimskih trgih prireditve, srečanja in pričevanja pod naslovom »Dialogi z mestom«. Zaradi žalovanja je odpovedano glasbeno praznovanje, ki je bilo predvideno v soboto med 17. in 19. uro. V nedeljo, 27. aprila, bo na Trgu svetega Petra slovesno somaševanje, vendar brez kanonizacije Karla Acutisa.