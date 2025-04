Vatikan

Jubilej invalidov: porušiti miselne pregrade, premagati predsodke

Jubilej invalidnih oseb, ki jih spremljajo njihovi skrbniki, je potekal 28. in 29. aprila. Udeleženci so prišli iz 95 različnih držav, romali so k svetim vratom jubilejnih cerkva, kjer so imel tudi možnost prejema zakramenta sprave. Navzočih je bilo veliko prostovoljcev, gibanj in združenj, ki se posebej posvečajo invalidnim osebam.

Vatican News »Preden odpravimo arhitekturne ovire, moramo odpraviti miselne ovire,« je za vatikanske medije povedala Bianca Maria Moioli, 71-letna prostovoljka v strukturi Casa Betania v Rimu, ki sprejema ženske, otroke ter mlade v težavah in ki je v zadnjih letih odprla tri domove za mladoletne osebe s posebnimi potrebami. Izbrano 29/04/2025 Msgr. Fisichella ob jubileju invalidov: Bodite priče Kristusove ljubezni Trg svetega Petra so danes, 29. aprila, napolnili invalidi in njihovi skrbniki, ki se udeležujejo jubileja invalidnih oseb. Ob 11. uri je zanje imel katehezo msgr. Rino Fisichella. ... Ustvariti je treba most, ki bo pomagal oblikovati vezi med tistimi, ki živijo tako imenovano »normalno« življenje, in tistimi, ki se morajo vsak dan soočati z izzivi, povezanimi tako s samim seboj kot z okolico. Bianca Maria se je za prostovoljno delo odločila leta 2018, ko se je upokojila. Posvetila se je invalidnim osebam, se začela udeleževati srečanj in si želela bolje razumeti njihove težave, saj invalidnost zelo spremeni življenje. Vedno bolj spoznava, kako pomembna je »ponižnost, da stopiš v čevlje druge osebe in se poistovetiš z njenimi občutki«. »Največja lekcija, ki sem jo dobila, je bila prav ta: vedno se učiti od druge osebe,« je dejala. »Predsodki o invalidih še vedno obstajajo in veliko jih je. Zdi se, da se je izboljšal le jezik, tako da danes ne govorimo več o “prizadetih osebah”. Nekaj upanja je med mladimi, ki so bolj občutljivi in pozorni na to vprašanje. Vendar je to še vedno premalo.« Bianca Maria je poudarila, da še vedno prevladuje kultura odmetavanja tistih, ki niso učinkoviti in produktivni, o čemer je pogosto govoril papež Frančišek. »Bil je papež, ki sem ga veliko poslušala. Zavrnil je veliko napačnih drž ter v središče pozornosti postavil šibke in družbeno odrinjene. Zares je bil papež usmiljenja,« je še dejala. (Vatican Media)