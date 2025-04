Druga postna meditacija kapucina p. Roberta Pasolinija: »Iti drugam. Svoboda v Duhu«

V petek, 28. marca 2025, je imel p. Roberto Pasolini OFM Cap, pridigar papeške hiše, v dvorani Pavla VI. drugo postno premišljevanje z naslovom: »Iti drugam. Svoboda v Duhu«. Letošnje postne pridige p. Pasolinija v dvorani Pavla VI. z naslovom »Zasidrani v Kristusu. Ukoreninjeni in utemeljeni v upanju na novo Življenje« so odprte za vse vernike. Vstopnice niso potrebne.

P. Roberto Pasolini OFM Cap

Iti drugam

Svoboda v Duhu

Namen postne poti, po kateri hodimo, je preveriti, če in koliko je naše življenje zasidrano v Kristusu, izhajajoč iz krstnega daru, ki smo ga prejeli v Cerkvi kot možnost prenovljenega bivanja. V prvem srečanju smo premišljevali prizor krsta, v katerem odseva ena poteza naše človeškosti, ki jo je težko utelesiti: pripravljenost sprejeti namesto osvojiti tisto, kar potrebujemo za življenje. V tem drugem srečanju hočemo svojo pozornost premakniti na nekatere prizore iz Jezusovega javnega življenja, v katerih se kaže druga drža, ki jo naša občutljivost, zelo nagnjena k sedečemu življenjskemu slogu, tudi duhovno, ne ceni vedno. Gre za sposobnost iti onstran naših ciljev in doseženih uspehov, zaradi globoke svobode tako v odnosu do samih sebe kot v odnosih do ljudi, h katerim gremo v duhu služenja. Ta sposobnost se zelo jasno pokaže v Jezusovem javnem delovanju, celo v besedah, s katerimi on sam razodeva zavest svojega poslanstva odrešenja za svet.

Po svojem prvem uspešnem dnevu v Kafarnaumu se Jezus odloči, da se ne bo ustavil, ampak bo odpotoval. Ne pusti se pritegniti vzklikom množice ne pričakovanjem učencev. V molitvi najde moč, da ostane zvest svojemu poslanstvu: »Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel« (Mr 1,38). Potem ko je ozdravil ranjeno človeštvo, Jezus zavrne utvaro sočutja, ki postane potreba po potrditvi. Njegova molitev ga osvobaja skušnjave vsemogočnosti in potrebe, da bi bil stalno na razpolago in s tem razkrinka nevarnost zamenjave pristnega služenja z iskanjem osebnega priznanja.

Izhajajoč iz te enkratne drže, ki se v različnih odtenkih kaže v mnogih trenutkih njegovega življenja, hočemo pregledati nekaj prizorov, v katerih nas globoka Kristusova svoboda in njegov način prinašanja odrekanja svetu silita k premišljevanju in preverjanju evangeljske kakovosti naših dejanj.

1. Ne zaupaj takoj

Božja Beseda se je na presenetljiv način potopila v resničnost in v zapletenost človeškega življenja in razkrila zares izviren in spodbuden obris osebnosti. Zdi se, da človeška narava, navzoča v Jezusu, nima nobene potrebe po preseganju vezi naše človeške narave, da bi mogla sprostiti vso svojo svetlobo in moč. Da bi izrazil to bogato in prepričljivo antropološko lastnost, je Jezus hotel prehoditi počasno in običajno pot, na kateri je dozorel »v modrosti, starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh« (Lk 2,52). Rast ni vnaprej znan in mehaničen razvojni proces, ampak zahteva veliko sposobnost ocenjevanja okoliščin in strogo – vendar ne skrupulozno – pozornost na podrobnosti. Ko se je Jezus podvrgel tem zahtevam, je lahko rastel in postal preprost človek, ne da bi bil kadarkoli naiven. Nasprotno, njegovo krotko, ponižno in v puščavi preizkušeno srce se v evangelijih razodeva kot zrela in rodovitna tla, sposobna upravljati zapletenost človeških odnosov, ne da bi kar koli jemal za samoumevno, niti prvih očitnosti ne.

V Janezovem evangeliju, potem ko je Jezus z znamenjem na svatbi v Kani (Jn 2,1-12) in z močnim preroškim dejanjem v jeruzalemskem templju (Jn 2,13-22) začel predhajati uro svojega veličastnega razodetja, evangelist konča poglavje s kratkim povzetkom.

»Ko je bil na velikonočni praznik v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli njegova znamenja, ki jih je delal Jezus, sam pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni potreboval, da bi mu kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku« (Jn 2,23-25).

Jezusov odziv na široko soglasje, ki ga morejo vzbuditi njegova dejanja, nas lahko samo zmede. Nam vsem zelo ugaja – še več, nam laska – kadar nekdo ceni in odobrava naš način delovanja. Potopljeni v kulturo, v kateri prevladujejo vrednote individualizma in nebrzdane tekmovalnosti, smo skrajno zadovoljni vsakič, ko se naša priljubljenost nenadoma in občutno poveča. Ta potreba po stalnem in hitrem čislanju nas sili, da zlahka sprejmemo vsak znak naklonjenosti do nas: neko sporočilo, všeček, pogled.

Zdi se, da je Jezus ravnodušen do te vrste prehitrih površnih priznanj. Seveda, brž ko se je začel razodevati svetu, privlačnost njegove osebe ni mogla ostati neopažena, saj veliko ljudi začne verovati vanj, ko so videli njegova znamenja. Vendar se zdi, da Jezus tega vnaprejšnjega zaupanja ni sprejemal z navdušenjem. Čeprav jih je bilo veliko, ki so začeli zaupati vanj, Jezus misli, da še ne more nikomur zaupati.

Zakaj to nezaupanje? Ali ta dvomljivost ni morda v protislovju s tisto zaupno odprtostjo, ki jo bo Jezus kazal v svojem življenju v donosu do vseh, celo do sovražnikov? Besedilo pravi, da Jezus ravna tako, ker dobro pozna človekovo srce, saj ga je sprejel brez popustov in ga globoko preizkusil po skušnjavah v puščavi. Z odločitvijo za učlovečenje je Jezus »odkril«, da je naše srce čudovito, ker v njem prebivata Božji duh in glas, vendar je skrajno krhko, ker ga je lahko zmanipulirati, je nestanovitno in boječe. Prav s temi besedami ga bo Jezus odkril množicam, ko bo skušal pojasniti, zakaj Božja Beseda, posejana v človeka, naleti na mnoge ovire, preden obrodi sad novega življenja (prim. Mr 4,14-20).

Jezus ne popusti skušnjavi lahkega pajdaštva z našim takojšnjim soglasjem. Na ta način se razodeva kot Učitelj, ki je pozoren in ne podarja samo tega, kar nam lahko ugaja, ampak tudi tisto, kar je dobro za zorenje pristnega zaupanja. Jezus se odpove takojšnjemu razširjenju rok v znamenje sprejemanja, da bi v nas vzbudil bolj zavesten in zrel odgovor. Sposobnost, da se ne pokažemo takoj razpoložljivi, takoj ko začutimo, da smo zaželeni, je dragocen pokazatelj za upravljanje naših odnosov, zlasti v trenutku njihovega nastajanja. Če ne damo preveč zaupanja in domačnosti nekomu, ki se nam približa, morda celo z določenim navdušenjem, ni znamenje hladnosti, ampak modrosti. Izraža globoko spoštovanje do nas samih, do drugih in do tistega, za kar bi se svobodno odločili, da hočemo živeti skupaj. Pomembne stvari zahtevajo čas, ki ga je treba sprejeti s potrpežljivostjo in pripraviti z zavzetostjo ter predanostjo.

2. Znati razočarati

Sposobnost, da se ne prepustimo vzgibu navdušenja v odnosih in da se odrečemo temu, kar drugi pričakujejo od nas, lahko vodi zelo daleč. Že ljudska modrost nas uči, da je koristno šteti – vsaj – do deset, preden se odzovemo na dražljaje, ki nam jih ponuja stvarnost. Če do konca raziščemo to držo, lahko odkrijemo, da je naša človeškost sposobna vzbuditi dobro – morda celo boljše – ravno takrat, ko je sposobna razočarati pričakovanja, ki jo obdajajo.

Se nadaljuje …