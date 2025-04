Dekreti. Antoni Gaudí, »Božji arhitekt«, postal častitljivi Božji služabnik

Sveti oče je v ponedeljek 14. aprila 2025 v avdienco sprejel kardinala Marcella Semerara, prefekta Dikasterija za zadeve svetnikov. Dikasterij je pooblastil, naj izda šest dekretov: z enim je priznan čudež na priprošnjo indijske redovnice, z enim mučeništvo rimskega duhovnika, umorjenega v Braziliji, štirim Božjim služabnikom pa so priznane junaške kreposti. Med njimi je tudi katalonski arhitekt Antoni Gaudí, ki je večino svojega življenja posvetil projektu bazilike Svete Družine v Barceloni.

Antoni Gaudí i Cornet, »Božji arhitekt«

Rodil se je 25. junija 1852. Leta 1883, eno leto po položitvi temeljnega kamna, je v starosti 31 let sprejel vodenje gradnje svetišča Svete Družine. Od tedaj dalje je temu posvetil vse svoje življenje, pri tem pa je izražal svoj umetniški genij, svojo vero in globoko duhovnost. Samo pet let pred tem je pridobil naziv arhitekt. Ohranjeni so nekateri njegovi arhitekturni zapisi, znani kot Rokopis iz Reusa«, v katerih je predstavil svoje predloge glede okrasja in verskih zgradb. Ti jasno kažejo njegovo poznavanje in sprejemanje skrivnosti krščanske vere. Za mladega Gaudíja je Sagrada Familia predstavljala poslanstvo, ki mu ga je zaupal Bog. S tem zavedanjem je prvotni neogotski načrt spremenil v nekaj drugačnega in originalnega. Navdih je dobil v oblikah v naravi, uporabil je bogato simboliko, ki izraža njegovo globoko vero in duhovnost, v kateri so vidni benediktinski in frančiškanski vplivi.

Arhitekt, ki je gojil veliko pobožnost do svetega Filipa Nerija, se je med vodenjem gradnje pogumno in z zaupanjem v Boga soočal z ovirami in težavami, med katerimi sta bila tudi zavist in ljubosumje. Od leta 1887 do 1893 je projektiral in vodil tudi gradnjo nekaterih drugih del. V postnem času leta 1894 ga je prizadela huda bolezen, ki jo je povzročil strogi post: čeprav je ogrozila njegovo življenje, pa je v tem času doživel tudi globoko duhovno izkušnjo v iskanju Boga. Potem, ko si je opomogel, je nadaljeval z različnimi projekti, ko pa je postopoma izgubil vse sorodnike, je začel pravo duhovno askezo. Ni sprejemal novih naročil in se je posvetil izključno baziliki Svete Družine, tako da si je leta 1925 ob cerkvi uredil majhno sobo, v kateri je stanoval. Bil je prepričan in praktičen kristjan, redno je prejemal zakramente ter je iz svoje umetnosti naredil hvalnico Gospodu: njemu je daroval sadove svojega dela, poslanstva, s katerim je želel, da bi ljudje spoznali Boga in se mu približali. 7. junija 1926 ga je povozil tramvaj. Ker ga niso prepoznali, so ga odpeljali v bolnišnico za revne v mestu. Po prejemu zakramentov je umrl tri dni kasneje, 10. junija. Pogreba se je udeležilo okoli 30.000 ljudi.

Duhovnik Nazareno Lanciotti, mučenec v Braziliji

Mučeništvo je bilo z dekretom priznano Nazarenu Lanciottiju, škofijskemu duhovniku ki se je rodil 3. marca 1940 v Rimu. Po mašniškem posvečenju leta 1966 je deloval v Rimu, kjer je spoznal gibanje Operacija Mato Grosso in leta 1971 odšel v Brazilijo. Naselil se je v vasi Jauru na meji z Bolivijo, kjer je 30 let deloval kot misijonar. Ustanovil je župnijo, ki jo je posvetil Mariji, ter 57 podeželskih cerkvenih skupnosti, kjer je uvedel vsakodnevno evharistično češčenje. Zgradil je ambulanto, ki je kasneje postala ena najdejavnejših bolnišnic v regiji, in dom za ostarele. Ustanovil je šolo za več sto otrok, katerim je priskrbel tudi hrano ter ustanovil malo semenišče. Leta 1987 se je pridružil Marijanskemu gibanju duhovnikov in kot nacionalni direktor za Brazilijo je pogosto potoval, da bi organiziral molitvena srečanja. Posvečal se je tudi najrevnejšim in se zavzemal za boj proti različnim oblikam nepravičnosti in zatiranja, kot sta prostitucija in preprodaja mamil. Njegovo pastoralno delo je bilo za nekatere moteče: 11. februarja 2001 zvečer, ko je z nekaterimi sodelavci zaključeval večerjo, sta ga hudo poškodovala zamaskirana zločinca, ki sta vstopila v njegov dom. Umrl je 22. februarja v starosti 61 let.

Eliswa Vakayil, redovna ustanoviteljica iz Indije

Med blažene bo prišteta tudi Eliswa Vakayil iz Kerale v Indiji. Rodila se je 15. oktobra 1831 v premožni družini veleposestnikov, ki so bili zelo verni. Pri 16 letih se je poročila z bogatim poslovnežem, s katerim je leta 1851 dobila hčer. Čez eno leto je ovdovela in se odločila za življenje v molitvi in samoti, pogosto je pristopala k zakramentom. Skrbela je za revne in živela v preprosti koči. Leta 1862 je spoznala italijanskega patra Leopolda Beccara iz reda bosonogih karmeličanov in pod njegovim duhovnim vodstvom ustanovila prvo lokalno redovno skupnost v Kerali, tretji red bosonogih karmeličank. Nova redovna družina, ki sta se ji pridružili tudi njena hči in mlajša sestra, se je poleg kontemplacije posvečala tudi poučevanju in vzgoji revnih in osirotelih deklet ter pomoči zapuščenim in najbolj potrebnim. Kasneje so se skupnosti pridružila še druga dekleta in žene siro-malabarskega obreda. Ko je papež Leon XIII. vzpostavil prve siro-malabarske vikariate, sta iz te skupnosti nastali dve samostojni ženski redovni ustanovi: Kongregacija terezijanskih karmeličank (CTC) latinskega obreda in Kongregacija Karmelske Matere Božje (CMC) siro-malabarskega obreda. V teh okoliščinah je Eliswa ustanovila nov samostan z redovnicami latinskega obreda v kraju Varapuzha, kjer je preživela zadnjih 23 let svojega življenja. Umrla je 18. julija 1913. Čudež na njeno priprošnjo je povezan z ozdravitvijo deklice, ki so ji pred rojstvom diagnosticirali razcep ustnice in dlesni. Po molitvi sorodnikov se je deklica rodila s carskim rezom popolnoma zdrava.

Junaške kreposti so bile priznane trem škofijskim duhovnikom. To so:

Pietro Giuseppe Triest, ki je bil rojen 31. avgusta 1760 v Bruslju (Belgija) in umrl v Gentu (Belgija) 24. junija 1836;

Angelo Bughetti, ki je bil rojen 27. avgusta 1877 v Imoli in umrl 5. aprila 1935 v Bologni;

Agostino Cozzolino, ki je bil rojen 16. oktobra 1928 v Resini v Italiji in umrl v Neaplju 2. novembra 1988.