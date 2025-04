Castel Gandolfo: Bellini in Bazzi, razstava o Kristusovem trpljenju

V apostolski palači v Castel Gandolfu bosta od 5. aprila 2025 na ogled dve dragoceni mojstrovini italijanske renesanse: »Objokovanje mrtvega Kristusa«, delo beneškega slikarja Giovannija Bellinija, in »Mrtvi Kristus, ki ga podpirajo angeli«, delo Giovannija Antonia Bazzija.

Vatican News

Razstava je nastala na pobudo Vatikanskih muzejev, pripravil pa jo je oddelek za umetnost 15. in 16. stoletja. Obe deli, ki upodabljata Kristusovo mrtvo telo, ne predstavljata le dveh slikarskih vrhuncev svojega časa, ampak tudi dva teološka razmisleka o Jezusovem trpljenju. Razstava želi v postnem in velikonočnem času obiskovalcem ponuditi poglobljeno estetsko in duhovno izkušnjo liturgičnega leta.

»Objokovanje mrtvega Kristusa«

»Objokovanje mrtvega Kristusa« Giovannija Bellinija (sliko hrani Vatikanska pinakoteka) je del oltarne slike, nastale okoli leta 1475 za cerkev svetega Frančiška v mestu Pesaro. Po Tolentinski pogodbi (1797) so jo ukradli Francozi, a je bila s posredovanjem Antonia Canove vrnjena Italiji. Od leta 1820 je delo shranjeno v Vatikanski pinakoteki, pred kratkim pa so ga v celoti restavrirali v vatikanskih laboratorijih in mu povrnili kromatično prefinjenost in kompozicijsko ravnovesje, ki temelji na prosojnosti, uporabi slikarskega elementa svetlo-temno in pigmentov, kot sta lak in lapis lazuli.

Upodobljeni so trije liki – Marija Magdalena, Nikodem in Jožef iz Arimateje –, ki so zbrani okoli trupla mrtvega Kristusa. Za kompozicijo je značilna vase zaprta in žalostna intonacija ter intimni čustveni odnos, ki povezuje protagoniste. Ganljivost izraža predvsem lik Marije Magdalene, ki v tišini groba mazili Kristusove rane, pri čemer se pogled ustavi na njunih prepletih rokah.

»Mrtvi Kristus, ki ga podpirajo angeli«

Druga slika je »Mrtvi Kristus, ki ga podpirajo angeli«, delo renesančnega slikarja Giovannija Antonia Bazzija, znanega kot Sodoma, nastalo okoli leta 1505. Danes je v lasti nadbratovščine Santa Maria dell'Orto v Rimu. Na zadnje je bilo restavrirano v začetku 30. let prejšnjega stoletja (1933–1934), prav tako v laboratorijih Vatikanskih muzejev.

Delo prikazuje Kristusovo telo, ki ga pobožno podpirajo štirje angeli. Bazzi se je ikonografsko navdihoval pri majhnem bronastem kipu Galeazza Mondelle, izdelanem v Milanu okoli leta 1500, kar poudarja povezavo s figuralno kulturo Padske nižine in Leonardom da Vincijem.

Približati teološki in zgodovinski pomen obeh del

Direktorica Vatikanskih muzejev Barbara Jatta zatrjuje, da »gre za ikonografsko in duhovno primerjavo, ki presega čas in slog. Obiskovalcem ponuditi priložnost, da v okolju Castel Gandolfa občudujejo dve deli, tako polni teološkega in zgodovinskega pomena, je edinstvena priložnost za krepitev same identitete vatikanskih zbirk, ki sloni na zvestobi tradiciji in odprtosti za raziskovanje.«

Po besedah Fabrizia Biferalija, kurator oddelka za umetnost 15. in 16. stoletja, »je obe deli mogoče brati večplastno: na eni strani Bellinijev pripovedni in sočutni pristop, na drugi pa dinamična napetost in živahna moč Bazzijeve upodobitve. Dvojna vizualna meditacija o Kristusovem trpljenju, ki lahko pritegne tako znanstvenike kot vernike in navdušence.«