»Življenje je vedno dobrina«, priročnik Dikasterija za laike, družino in življenje

25. marca mineva trideset let od izida okrožnice Evangelij življenja. Ob tej priložnosti je Dikasterij za laike, družino in življenje objavil dokument z naslovom »Življenje je vedno dobrina. Začeti procese za pastoralo človeškega življenja«.

Vatican News

Resnična pastoralna skrb za človeško življenje

Kardinal Kevin Farrell, prefekt Dikasterija za laike, družino in življenje, uvod v priročnik prične z besedami: »Življenje je vedno dobrina (Evangelij življenja, 31) in kot takšno ga je treba predstaviti, varovati in vrednotiti v vsaki situaciji. V času hudih kršitev dostojanstva človeškega bitja v mnogih državah, ki jih pestijo vojne in vsakovrstno nasilje (posebej nad ženskami, otroki pred in po rojstvu, najstniki, osebami s posebnimi potrebami, ostarelimi, revnimi, migranti) je potrebno oblikovati resnično pastoralo za človeško življenje, da bi udejanjali to, kar je bilo poudarjeno tudi v nedavni izjavi Dignitas infinita Dikasterija za nauk vere: "Neskončno dostojanstvo, neodtujljivo utemeljeno v njegovem samem bitju, pripada vsaki človeški osebi, ne glede na vse okoliščine in na stanje ali situacijo, v kateri se nahaja." Zato je potrebno življenje vsakega moškega in vsake ženske spoštovati, varovati, braniti. To načelo, ki ga je mogoče prepoznati že zgolj z razumom, je treba uveljavljati v vsaki državi, v vsaki vasi, v vsakem domu.«

Spodbujati dostojanstvo vsake osebe

Priročnik je sad stalnega dialoga s škofi. Kot je dejal msgr. Dario Gervasi, tajnik Dikasterija za laike, družino in življenje, je novi dokument v prvi vrsti namenjen »škofom, ki so med svojimi obiski ad limina vedno poudarjali nujnost prizadevanja za varovanje in spodbujanje življenja in vsake človeške osebe«. Na spletnem seminarju, ki ga je Dikasterij leta 2024 organiziral za vodje uradov za družino in življenje pri škofovskih konferencah po vsem svetu, pa se je začel skupni proces razvoja pastorale človeškega življenja v luči nedavnih spodbud v dokumentu Dignitas infinita.

Pot vsake škofije

Dokument »Življenje je vedno dobrina« poleg tega nudi predloge, kako uporabiti sinodalno metodo razločevanja v Duhu glede številnih vprašanj, povezanih s človeškim življenjem, ter kako ga braniti, ohranjati in spodbujati v različnih geografskih in kulturnih kontekstih. Po besedah msgr. Gervasija, želi Dikasterij »podpreti pot vsake škofije, da bi lahko vložila potrebna sredstva za učinkovitejšo formacijo laikov ter povečala zavest novih generacij glede vrednosti človeškega življenja«.

Priročnik »Življenje je vedno dobrina« je prosto dostopen na spletni strani Dikasterija za laike, družino in življenje v italijanščini, angleščini in portugalščini, v prihodnjih dneh pa bo na voljo tudi v španščini in francoščini.