Vprašanja o oboroževanju v svetu, ki je vse manj sposoben diplomacije

Načrt za ponovno oborožitev Evrope, 800 milijard evrov za oboroževanje na stari celini: ali nam to res zagotavlja varnost?

Andrea Tornielli

»Povečevanje ekonomskih sredstev za oboroževanje je ponovno postalo sredstvo odnosov med državami, ki kaže, da je mir mogoč in uresničljiv samo če je utemeljen na ravnovesju posedovanja orožja. Vse to ustvarja strah in grozo ter tveganje za ogrožanje varnosti, saj pozablja, da lahko nepredvidljiv in neobvladljiv dogodek zaneti iskro, ki sproži vojni aparat.« To so besede, ki jih je pred manj kot dvema letoma izrekel papež Frančišek ob 60-letnici okrožnice Pacem in Terris in veljajo tudi za to, kar živi Evropa, v trenutku ko predsedstvo Komisije napove načrt, ki bo omogočil mobilizacijo približno 800 milijard evrov za obrambo EU. Načrt se imenuje »Rearm Europe« (»ponovna oborožitev Evrope«) in spominja na tragične trenutke »strahu in groze« v bližnji preteklosti.

Tudi Evropa je v zadnjih treh letih žal pokazala, da ni sposobna pobud in diplomatske ustvarjalnosti. Zdi se, da je bila sposobna samo dobavljati orožje Ukrajini, ki so jo po krivici napadle ruske enote, ne pa tudi predlagati in hkrati uveljavljati konkretne pogajalske poti za končanje krvavega konflikta. Sedaj pa se pripravlja, da bo po vzoru podobnih pobud drugih svetovnih sil vložila pretirano vsoto 800 milijard v orožje. Ne vlaga jih v boj proti revščini, v financiranje programov za izboljšanje življenjskih razmer tistih, ki zaradi nasilja in bede bežijo iz svojih držav, za izboljšanje socialnega varstva, izobraževanja in šolstva, za zagotavljanje humane prihodnosti za tehnologijo ali za pomoč starejšim. Vlaga jih za povečevanje arzenalov in s tem žepov proizvajalcev smrti, kljub temu, da vojaški izdatki držav Unije že presegajo izdatke Ruske federacije. Ali je to resnično pot, ki ji je potrebno slediti, da bi stari celini in vsemu svetu zagotovili prihodnost miru in blaginje? Ali nam oboroževalna tekma res zagotavlja prihodnost? Ali je res tukaj ključ, da bi ponovno našli svoje korenine in vrednote?

Namesto da bi, kot je predlagal papež v jubilejnem letu, ustanovili Svetovni sklad, da bi končno odpravili lakoto in spodbujali trajnostni razvoj celotnega planeta s tem, da bi uporabili določen odstotek denarja, namenjenega za vojaške izdatke, se načrtuje polnjenje arzenalov z novimi napravami; kakor da že shranjene atomske bombe ne bi dovolj ogrožale jedrskega holokavsta, ki bi bil zmožen večkrat uničiti celotno človeštvo. Kot da tretja svetovna vojna po kosih, ki jo je že pred desetletjem preroško napovedal Petrov naslednik, ni resnična grožnja, ki jo je treba preprečiti. Namesto da bi si Unija prizadevala za dejavno in proaktivno vlogo pri miru in pogajanjih, tvega, da se bo združila pri stopnjevanju oboroževanja.

Gre za ponovno prevlado tistega, kar je papež Frančišek aprila 2022 imenoval »shema vojne«, ki vodi v »naložbe za nakup orožja«, češ da ga »potrebujemo za obrambo«. Papež je navedel upadanje »velike in dobre« volje za mir, ki je bila značilna za obdobje takoj po koncu druge svetovne vojne. Z grenkobo je ugotovil, da smo sedemdeset let pozneje »vse to pozabili. Tako se uveljavlja shema vojne ... shema vojne se je ponovno uveljavila. Mi ne moremo razmišljati o drugi shemi, nismo več navajeni razmišljati o shemi miru«.

Ali ne bi potrebovali voditeljev, ki bi namesto da bi se osredotočali na oboroževanje, ponovno vzpostavili tega duha in se zavzemali za dialog, da bi ustavili vojno v Ukrajini in druge vojne? Pred dvema letoma je sveti oče iz Budimpešte voditeljem Evrope in vsega sveta zastavil ključno vprašanje. Za svoje je vzel besede, ki jih je leta 1950 izrekel Robert Schuman: »Prispevek, ki ga organizirana in vitalna Evropa lahko da civilizaciji, je nepogrešljiv za ohranjanje miroljubnih odnosov«, saj »svetovnega miru ni mogoče ohraniti drugače kot z ustvarjalnimi prizadevanji, ki bodo sorazmerna z nevarnostmi, ki ga ogrožajo«. Papež se je tedaj vprašal: »V tej zgodovinski fazi je veliko nevarnosti; vendar pa se sprašujem, misleč tudi na mučeno Ukrajino, kje so ustvarjalna prizadevanja za mir?«.

Predvidljivi in predvideni pretresi, ki so zajeli svetovni geopolitični red z menjavo v Beli hiši, bi lahko sprožili kakšno skupno pobudo v smislu, kot jo je nakazal Petrov naslednik, da bi se končalo pobijanje, ki se dogaja v osrčju krščanske Evrope. Kardinal državni tajnik Pietro Parolin je v nedavnem intervjuju dejal: »Resnični mir se rodi iz sodelovanja vseh vpletenih strani. Vsak mora imeti nekaj, v kompromisu nihče ne more imeti vsega in vsi se morajo biti pripravljeni pogajati o nečem. V nasprotnem primeru mir ne bo nikoli stabilen in trajen. Potrebno se je vrniti k temu slogu, sicer bo svet postal džungla in obstajali bodo samo konflikti, ki bodo terjali strašen davek smrti in uničenja.«

Ali ne bi moral biti edini pravi načrt, edini realistični poziv, ki bi ga bilo treba danes izreči, namesto »Ponovno oborožiti Evropo«, »Mir za Evropo«? To se sprašujemo tako, da vzamemo za svoje besede papeža, ki je preteklo nedeljo iz sobe bolnišnice Gemelli dejal: »Predvsem molim za mir. Od tu se zdi vojna še bolj absurdna«.