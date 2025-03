V Vatikanu so se sklenile duhovne vaje, zadnje besede namenjene papežu

V petek, 14. marca, dopoldne so se sklenile duhovne vaje za papeža in rimsko kurijo, ki so potekale od 9. marca v vatikanski dvorani Pavla VI. Sveti oče je dopoldanske in popoldanske meditacije spremljal iz poliklinike Gemelli prek neposrednega prenosa. Duhovne vaje na temo »Upanje večnega življenja« je vodil papeški pridigar p. Roberto Pasolini, ki je ob sklepu zbrane nagovoril z besedami zahvale.

»Da bi besede, ki smo jih slišali v teh dneh, ostale v naših srcih in nas spremljale k večnemu življenju,« je dejal p. Pasolini, ki se je posebej zahvalil papežu Frančišku: »Dovolite mi, da se zahvalim udeležencu teh duhovnih vaj, ki je upravičeno odsoten, to je sveti oče, ki mu ob koncu namenjamo tudi naše pozdrave. Rad bi mu povedal, da če je obstajal način, kako mi dokončno odvzeti strah pred prihodom v to dvorano kot apostolski pridigar, je bil cilj dosežen. Po teh dneh se tu počutim skoraj bolj domače kot v samostanu.«

Poleg vseh članov rimske kurije, ki so se udeležili duhovnih vaj v dvorani Pavla VI., se je p. Pasolini zahvalil tudi tehnikom, ki so skrbeli za prenose, švicarskim vojakom, paznikom, fotografom in pevcem.

»Način, kako ste sodelovali v teh dneh, vsak vaš pogled, vsaka beseda, vsaka pozornost, ki ste mi jo namenili, so me podpirali pri doživljanju te izkušnje, zato se vam iz vsega srca zahvaljujem. Tudi ko je nekdo v središču, se stvari vedno odvijajo skupaj. In to je lepota Cerkve, življenje v občestvu. Molimo drug za drugega, da bi besede, ki smo jih slišali v teh dneh, ostale v naših srcih in nas spremljale k večnemu življenju.«