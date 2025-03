V Vatikanu na ogled v Pompejih odkrita Mantegneva slika »Snemanje s križa«

V Pinakoteki v Vatikanskih muzejih bo od 20. marca 2025 dalje na ogled slika »Snemanje s križa«. Nedavno restavriranje tega umetniškega dela, ki je bilo pred petimi leti ponovno odkrito v Pompejih, je dokončno potrdilo, da je njegov avtor veliki renesančni mojster Andrea Mantegna.

Vatican News

Ponovno odkritje mojstrovine

Iz virov je razvidno, da se je slika v 16. stoletju nahajala v baziliki sv. Dominika v Neaplju, pozneje pa je izginila iz zgodovinskih virov, kar je vzbudilo dvome o njenem dejanskem obstoju. Ključnega pomena za njeno odkritje je bila zgodovinsko-umetniška raziskava Stefana De Mierija z Univerze s. Orsole Benincasa iz Neaplja: ko je leta 2020 na spletni strani videl fotografijo slike »Snemanje s križa« iz svetišča v Pompejih, ki je bila sicer zelo poškodovana, je zaslutil, da bi šlo lahko za delo Andrea Mantegna. Zaradi pandemije si je sliko lahko v živo ogledal šele leta 2021.

Svetišče v Pompejih

Kot je dejal msgr. Tommaso Caputo, nadškof prelat in papeški delegat v Pompejih, bi lahko rekli, da tako slika Rožnovenske Marije kot ponovno najdena Mantegneva slika, na nek način prispevata k poslanstvu tamkajšnjega svetišča. Po njegovih besedah gre za »delo, ki govori o veri in kulturi in zaznamuje novo poglavje v zgodovini Pompejev«. Razstava z naslovom Mantegna iz Pompejev. Ponovno najdena mojstrovina »znanstveni skupnosti in javnosti vrača delo, ki je bilo stoletja zavito v tančico skrivnosti, zdaj pa je v vsej svoji pristnosti ponovno na ogled,« beremo v sporočilu za javnost.

Direktorica Vatikanskih muzejev Barbara Jatta je pojasnila, da so ob ogledu slike v Pompejih, kamor jih je marca leta 2022 povabil msgr. Caputo, takoj razumeli, da se pod plastmi barv skriva izjemna slika. Tako se je sprožil »mehanizem« Vatikanskih muzejev z diagnostičnimi preiskavami, raziskavami in restavriranjem. Slednje je razkrilo ikonografske in tehnične detajle, ki potrjujejo, da je njen avtor Mantegna. Na ta način je umetnostna zgodovina ponovno dobila mojstrovino, ki je veljala za izgubljeno.

Pri projektu sta sodelovala tudi uprava Arheološkega parka Pompeji z direktorjem Gabrielom Zuchtriegelom in Luigijem Gallom, direktorjem Narodne galerije dežele Marke v Urbinu in Regionalne uprave muzejev dežele Marke.

Dolg proces raziskovanja in restavriranja

Kot je poudaril Fabrizio Biferali, kustos oddelka za umetnost 15. in 16. stoletja v Vatikanskih muzejih, »sta znanstvena analiza in restavriranje pokazala, da delo ni kopija, ampak originalna slika Andrea Mantegna. Njena ikonografija je povezana z renesančnimi vzorci in klasicizmom, značilnim za umetnika, s primesmi antike, zaradi česar je edinstvena v slikarjevem opusu«.

Dolgotrajno in natančno restavriranje je potekalo v laboratoriju za restavriranje slik in lesenih materialov, ki ga vodi Francesca Persegati, pri njem pa sta sodelovala mojstra restavratorja Lorenza D'Alessandro in Giorgio Capriotti. Predhodne diagnostične preiskave, ki jih je koordiniral znanstvenoraziskovalni kabinet Vatikanskih muzejev pod vodstvom Fabia Morresija, so brez sence dvoma potrdile avtorstvo Andrea Mantegna.

Podrobnosti o razstavi

Slika bo od četrtka dalje razstavljena v XVII. sobi vatikanske Pinakoteke. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi znanstveni katalog s prispevki glavnih strokovnjakov, ki so sodelovali pri projektu, ter videoposnetek o restavriranju, ki je bilo kompleksno in delikatno.