V Apostolski knjižnici srečanje »Odprte besede« o vrednosti tišine

V Sikstinski sobi Apostolske knjižnice je v petek, 14. marca 2025, potekalo tretje izmed osmih srečanj z naslovom »Odprte besede«, ki jih ta vatikanska ustanova v jubilejnem letu organizira skupaj z Zavodom za kulturo in formacijo Antonio Rosmini. Tokratno osrednje predavanje, ki ga je imel p. Pierluigi Giroli, je bilo posvečeno pesniku Clementeju Rebori in vrednosti tišine.

Vatican News

Rebora, pesnik večnosti

Omenjena srečanja so policentrična in bogata z različnimi izkušnjami, ki vključujejo zvok, sliko, besedo in dragoceno gradivo, ki ga hrani vatikanska Apostolska knjižnica. Pater Giroli, rektor bazilike svetih Ambroža in Karla v Rimu, je predstavil življenje Clemeteja Rebore. Do vere je prišel prek izkušnje prve svetovne vojne, ko je preživel svoje tovariše, ki jih je leta 1915 na Krasu zadela havbica. Po tej tragediji je skoraj zblaznel in je iskal bivanjski smisel.

Giroli se je zaustavil pri dveh podobah pesnika na njegovi poti spreobrnjenja. Ko je leta 1928 na milanskem liceju predaval o scilitanskih mučencih, se je zaustavil, ni mogel več govoriti in je zapustil učilnico. Leta 1954 je v knjigi Curriculum vitae opisal to izkušnjo, zlasti v verzu »Beseda je utišala moje besedičenje«. Reboro je na poti vere in do duhovništva spremljal tudi kardinal Ildefonz Schuster. V pesmi Balada o duhovniku je zapisal: »Duhovnik je kot slap:/ izliva vodo, medtem ko se potaplja,/ zmeden v ponižnosti zaradi tovrstnega klica«. Slap, podoba, h kateri se je Rebora še vrnil, nam govori o vodi, ki zbira vse vidike, tudi tragične, življenja in človeštva, se spušča in potaplja: »Bolj ko se spušča v globino, več je tišine. Tišina, ki je večja od njega,« je pojasnil Giroli ter dodal, da ravno ko slap misli, da je dosegel višek svoje moči, z vso močjo svojega padca, in se zdi, da se je zlomil, ponovno najde mir in lahko nadaljuje svojo pot: »od slapa do slapa, od tišine do tišine«.

»Tišina« Boga

V nadaljevanju srečanja je spregovoril nadškof Angelo Vincenzo Zani, bibliotekar in arhivar svete rimske Cerkve, ki se je v svojem razmišljanju zaustavil ob dveh izrazih tišine. Prvo obličje te resničnosti je tisto, ki ustvarja: »Življenje Boga je ovito v tišino in se uresničuje v tišini. Bog se utelesi v tišini. Tudi pri stvarjenju prevladuje tišina,« je izpostavil Zani in dodal, da obstaja tudi navidezna »tišina« Boga, ki jo Jezus dramatično doživi na križu: »Očetova tišina je povzročila najbolj boleč in oster krik v človeški zgodovini«: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?«. Temna noč, ki jo je doživel Kristus in mnogi kristjani, po nadškofovih besedah spominja na sveta vrata, ki »simbolizirajo ozka vrata, v katerih je tudi Božja tišina, ki je v Jezusu izzvala krik "zakaj?"«. Ta krik more povzeti vse zakaje človeštva, vendar pa so mu sledile njegove besede »Dopolnjeno je.« V Kristusovem trpečem glasu se razodene njegova vera. V tej rani »se je rodila in se vedno znova rojeva Cerkev, zrel sad tihe Božje ljubezni in zaupljivega odziva človeštva«, je pojasnil msgr. Zani, ki v tem ponovnem rojstvu prepozna upanje jubileja. Po nadškofovih besedah sprejetje tega navideznega Božjega molka prinaša tri posledice: možnost, da bi presegli rano pojemajoče sodobnosti, ki ignorira vero, zmožnost, da bi premagali individualizem, ki zaznamuje naše življenje in prišli do srečanja, tretja pozitivna posledica pa je spodbuda za oznanjevanje evangelija.

Kivu: bolečina, ki jemlje besede

Med srečanjem v Apostolski knjižnici so bile prikazane pretresljive podobe, ki jih je pred štirinajstimi dnevi posnel misijonar v regiji Kivu v Demokratični republiki Kongo in predstavljajo močan poziv k razmisleku o drami vojne.

Šola tišine

Sledilo je branje Šole tišine, zbirke haikujev kardinala Joséja Tolentina de Mendonça, ki jo je interpretiral Emmanuel Casaburi, igralec in kulturni koordinator projekta Odprte besede. Drugi protagonist je bila glasba, zahvaljujoč izvirnim skladbam, ki jih je posebej za to priložnost ustvarila Letizia Zilocchi, s flavto pa jih je izvedel Costantino Blanco Ventura.

Kratki film in nagrade

Srečanje »Odprte besede« je gostilo tudi projekcijo kratkega filma SIGMA armenskega režiserja Arama Manukyana, zatem pa so podelili nagrade.

Lepote knjižnice

Udeleženci so si lahko ogledali nekatera gradiva, o katerih obiskovalcem razlagajo strokovnjaki te ustanove. Med njimi je bila mojstrovina grafike iz začetka 16. stoletja Pomor nedolžnih, knjiga Artura Benvenutija z 276 risbami internirancev v nacistično-fašističnih koncentracijskih taboriščih ter kopija Dokumenta o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, ki sta ga 4. februarja 2019 v Abu Dabiju podpisala papež Frančišek in veliki imam Ahmad Tayyib, v Braillovi pisavi. Skrbno izbrana besedila in podobe vabijo k tišini in spraševanju, kar je umetniški vodja Odprtih besed, profesor Gennaro Colangelo, opisal kot izkušnjo, ki jo je treba živeti »kot molitev«.