Tretja meditacija duhovnih vaj patra Pasolinija: Prva smrt

»Prva smrt« je bil naslov tretje meditacije duhovnih vaj za svetega očeta in Rimsko kurijo, ki potekajo v vatikanski dvorani Pavla VI. Vodi jih papeški pridigar Roberto Pasolini, kapucin in biblist, ki bo do 14. marca pridigal na temo »Upanje večnega življenja«.

Vatican News

Povzetek 3. meditacije: Prva smrt

Ponedeljek, 10. marec 2025, ob 17.00

Zakaj se trudimo spoznati, da se je večno življenje že začelo? Sveto pismo namiguje, da so ljudje že od samega začetka neobčutljivi in sovražni do Božjega delovanja. Preroki Stare zaveze so obsojali nezmožnost ljudi, da opazijo »nove stvari«, ki jih Bog počne, medtem ko je sam Jezus, ko je opazil nerazumevanje svojih poslušalcev, govoril v prilikah. S tem ne želi poenostaviti svojega sporočila, temveč poudariti trdoto človeškega srca, zaprtega za možnost polnega življenja.

Nova zaveza to stanje opisuje s paradoksalno izjavo: mrtvi smo že, a se tega ne zavedamo. Smrt namreč ni samo končni dogodek življenja (biološka smrt), ampak tudi realnost, ki jo doživljamo že zdaj, skozi zapiranje vase, ki nam preprečuje, da bi življenje dojemali kot nekaj večnega, kar nam Bog želi dati. Prva Mojzesova knjiga pripoveduje o tej izgubi občutljivosti preko tega, kar je izročilo opredelilo kot »izvirni greh«. Človek, namesto da bi sprejel življenje kot dar, ga poskuša nadzorovati in preseči meje, ki jih je določil Bog. Rezultat ni avtonomija, ki jo je obljubila kača, ampak občutek sramu in zmede.

Ta prva »notranja smrt« se kaže v našem nenehnem poskusu, da bi svojo krhkost prikrili s podobami, vlogami in uspehi in se ne soočili z globoko praznino, ki prebiva v nas. Vendar se v Svetem pismu Bog ne zdi prestrašen zaradi tega stanja. Njegova prva reakcija je, da poišče človeka in ga vpraša: »Kje si?« (1 Mz 3,9). To nakazuje, da notranja smrt ni konec, ampak točka, s katere se lahko začne pot zveličanja.

Tudi v drami Kajna in Abela se pojavi ta logika. Bog ne posreduje, da bi preprečil bratomor, ampak zaščiti Kajna pred njegovim lastnim občutkom krivde. To kaže, da naša »prva smrt« ni neizogibna usoda, ampak priložnost, da ponovno odkrijemo večno življenje kot sedanjo resničnost, ne le prihodnjo. Jezus sam nas vabi, naj življenjske tragedije beremo kot priložnosti za spreobrnjenje, ne kot znake obsojanja (Lk 13,4-5).

Bog na našo notranjo smrt ne gleda kot na poraz, ampak kot na izhodišče za nov obstoj. Prava ovira za večno življenje ni biološka smrt, ampak naša nezmožnost prepoznati, da smo že potopljeni v resničnost, ki presega čas, če se le odločimo živeti z zaupanjem in odprtostjo Bogu.