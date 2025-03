Sveti sedež: Za dosego miru v Ukrajini pomemben iskren dialog

Sveti sedež zagotavlja molitev za mir v Ukrajini ter poudarja pomen iskrenega dialoga, piše v sporočilu tiskovnega urada Svetega sedeža, izdanem 17. marca. Izpostavljen je tudi telefonski pogovor med Zelenskim in Parolinom.

V petek, 14. marca, je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski v telefonskem pogovoru s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom Svetega sedeža, papežu Frančišku zaželel čimprejšnje okrevanje. Prav tako je »obvestil o pobudi za prekinitev ognja, ki so jo predlagale Združene države Amerike in h kateri je Ukrajina pristopila«.

»Sveti sedež – še piše v sporočilu – ob tem obnavlja svojo molitev za mir v Ukrajini in upa, da bodo vpletene strani izkoristile priložnost za iskren dialog, ki ne bo pogojen z nikakršnimi predpogoji in bo namenjen doseganju pravičnega in trajnega miru. Hkrati spodbuja, da se stori vse za osvoboditev zapornikov.«