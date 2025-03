Število katoličanov po svetu narašča, danes jih je skoraj milijarda in pol

Po zadnjih podatkih Centralnega statističnega urada Cerkve je število katoličanov na svetovni ravni naraslo. Danes jih je milijarda in 406 milijonov. Največji porast katoličanov je bil na afriški celini. Število duhovnikov se je povečalo v Afriki in Aziji, medtem ko se je v Evropi in Oceaniji zmanjšalo. Vse manj je posvečenih oseb in bogoslovcev.

Vatican News

Izšla sta Papeški letopis 2025 in Cerkveni statistični letopis 2023, ki sta ga pripravila Centralni statistični urad Cerkve in državno tajništvo.

Iz podatkov Papeškega letopisa je mogoče razbrati nekaj novosti, povezanih z življenjem katoliške Cerkve po svetu za leto 2024. V tem obdobju je bila ustanovljena ena metropolija, tri škofije so bile povzdignjene v metropolitske sedeže, ustanovljenih je bilo sedem novih škofij, ena škofija je bila povzdignjena v nadškofijo, ena apostolska uprava pa v škofijo.

Cerkveni statistični letopis prikazuje pastoralno navzočnost in delovanje katoliške Cerkve po svetu. V nadaljevanju so predstavljeni statistični podatki za dveletno obdobje 2022–2023.

16 milijonov katoličanov več

Število katoličanov po svetu se je med letoma 2022 in 2023 povečalo za 1,15 %, s približno 1.390 na 1.406 milijonov, torej za 16 milijonov, kar je zelo podoben odstotek kot v prejšnjih dveh letih. Porazdelitev krščenih katoličanov je v skladu z različno demografsko težo celin na različnih geografskih območjih različna.

Dvajset odstotkov vseh katoličanov na svetu živi v Afriki, za katero je značilno zelo dinamično širjenje katoliške Cerkve: število katoličanov se je povečalo z 272 milijonov leta 2022 na 281 milijonov leta 2023, kar pomeni relativno spremembo za +3,31 %. Med državami afriške celine je po številu krščenih katoličanov na prvem mestu Demokratična republika Kongo s skoraj 55 milijoni, sledijo ji Nigerija s 35 milijoni ter Uganda, Tanzanija in Kenija.

Število katoličanov je med letoma 2022 in 2023 naraslo tudi na ameriški celini, kjer je 47,8 % svetovnega prebivalstva katoličanov. Od tega jih 27,4 % živi v Južni Ameriki: v Braziliji je 182 milijonov katoličanov, kar predstavlja 13 % vseh katoličanov na svetu in je torej še vedno država z največjim številom katoličanov. V Severni Ameriki imamo 6,6 % katoličanov, 13,8 % pa v Srednji Ameriki. Če število katoličanov povežemo s številom prebivalstva, izstopajo Argentina, Kolumbija in Paragvaj, kjer je več kot 90 % prebivalstva katoličanov.

Na azijski celini se je število katoličanov v dveletnem obdobju povečalo za 0,6 %, leta 2023 pa je njen delež v katoliškem svetu znašal približno 11 %. Leta 2023 je 76,7 % katoličanov v jugovzhodni Aziji bilo skoncentriranih na Filipinih s 93 milijoni in v Indiji s 23 milijoni.

Kljub temu da v Evropi živi 20,4 % svetovne katoliške skupnosti, pa ostaja najmanj dinamično območje, saj se je število katoličanov v dvoletnem obdobju povečalo le za 0,2 %. Po drugi strani pa se ta sprememba ob skoraj stagnirajoči demografski dinamiki kaže v rahlem izboljšanju prisotnosti katoličanov, ki je leta 2023 dosegla skoraj 39,6 %. Italija, Poljska in Španija se lahko pohvalijo z več kot 90-odstotnim deležem katoličanov med sedanjim prebivalstvom.

Leta 2023 je v Oceaniji bilo nekaj več kot 11 milijonov katoličanov, kar je 1,9 % več kot leta 2022.

Škofov leta 2023 bilo 5.430

Število škofov v katoliškem svetu se je povečalo za 1,4 %, in sicer s 5.353 leta 2022 na 5.430 leta 2023. To porast najdemo na vseh celinah, razen v Oceaniji, kjer se število škofov v dveletnem obdobju ni spremenilo. Relativno nihanje je nekoliko bolj poudarjeno za Afriko in Azijo ter pod svetovnim povprečjem za Evropo in Ameriko. Opazimo lahko tudi, da relativna teža posameznih celin v tem obdobju ostaja skoraj nespremenjena in sorazmerna z relativnim pomenom posameznih celin, pri čemer je večja koncentracija škofov v Ameriki in Evropi. V Afriki se je delež škofov v skupnem svetovnem številu povečal s 13,8 % leta 2022 na 14,2 % leta 2023.

Podatki prav tako kažejo, da se število katoličanov na škofa leta 2023 po posameznih celinah ne razlikuje. Svetovno povprečje je 259.000 katoličanov na škofa, medtem ko je vrednost za Afriko 365.000 in za Ameriko 334.000. Izstopa Oceanija, kjer na škofa pride 87.000 katoličanov.

Število duhovnikov narašča v Afriki in Aziji

Ob koncu leta 2023 je bilo v 3.041 cerkvenih okrožjih 406.996 duhovnikov, kar je 734 manj kot leta 2022 (-0,2 %). Pregled po geografskih območjih pokaže povečanje v Afriki (+2,7 %) in Aziji (+1,6 %) ter zmanjšanje v Evropi (-1,6 %), Oceaniji (-1,0 %) in Ameriki (-0,7 %). Če poleg celin upoštevamo tudi razlikovanje med škofijskimi in redovnimi duhovniki, ugotovimo, da je v Aziji in Afriki povečanje števila duhovnikov v celoti mogoče pripisati dinamiki tako škofijskih kot redovnih duhovnikov. V Afriki se je za približno 3,3% povečalo število škofijskih duhovnikov in 1,4% redovnih duhovnikov.

Na ameriški celini izstopa povečanje števila škofijskih duhovnikov v Srednji in Latinski Ameriki. V Evropi pa je opaziti 1,6-odstotno zmanjšanje tako na splošno kot glede na škofijske in redovne duhovnike. Podoben upad se beleži tudi v Oceaniji.

Razporeditev po geografskih območjih leta 2023 kaže, da je 38,1 % vseh duhovnikov v Evropi, 29,1% jih je na ameriški celini, 18,2 % v Aziji, 13,5 % v Afriki in 1,1 % v Oceaniji.

Strukturni analizi duhovnikov lahko dodamo še analizo katoličanov, da bi izpostavili morebitna neravnovesja med povpraševanjem in ponudbo pastoralnih storitev. V primeru popolnega ravnovesja med prisotnostjo in povpraševanjem po pastoralnih dejavnostih bi se morala odstotna sestava duhovnikov za vsako proučevano ozemeljsko območje ujemati s sestavo katoličanov. V resnici primerjava obeh odstotnih sestav duhovnikov in katoličanov kaže, da so leta 2023 nastale velike razlike. Zlasti v Severni Ameriki (10,3 % duhovnikov proti 6,6 % katoličanov), Evropi (38,1 % duhovnikov proti 20,4 % katoličanov) in Oceaniji (1,1 % duhovnikov proti 0,8 % katoličanov) odstotki duhovnikov presegajo odstotke katoličanov. Najbolj očitno pomanjkanje duhovnikov je v Južni Ameriki (12,4 % duhovnikov in 27,4 % katoličanov), Afriki (13,5 % duhovnikov in 20,0 % katoličanov) in osrednjem celinskem območju Amerike (5,4 % duhovnikov in 11,6 % katoličanov).

Vedno več stalnih diakonov

Najhitreje rastoča skupina klerikov so stalni diakoni. Njihovo število je leta 2023 doseglo 51.433 v primerjavi s 50.150 leta 2022, kar pomeni 2,6-odstotno povečanje. Izrazite ostajajo teritorialne razlike: znatne stopnje rasti so vidne v Oceaniji (+10,8 %) in Ameriki (+3,8 %), medtem ko se v Afriki in Evropi stopnje sprememb nekoliko zmanjšujejo. V obravnavanem dveletnem obdobju ni bistvenih odstopanj v porazdelitvi diakonov na svetovni ravni. Zabeleženo je bilo le zmanjšanje relativnega števila diakonov v Evropi in povečanje v Ameriki, predvsem zaradi opaznega razvoja v Severni Ameriki. To število pastoralnih delavcev je še posebej prisotno v Ameriki: v Severni Ameriki je 39 % vseh diakonov na svetu, v Evropi pa 31 %.

Da bi poudarili podporno vlogo teh delavcev pri pastoralnem delu ob duhovnikih, lahko upoštevamo razmerje med številom stalnih diakonov in številom duhovnikov, prisotnih na posameznih območjih. Kot kažejo podatki, je v svetu leta 2023 na vsakih 100 duhovnikov bilo 13 diakonov: najmanj v Aziji (0,5) in največ v Ameriki, kjer je na 100 duhovnikov bilo 29 diakonov. V Evropi je ta količnik približno 10, medtem ko v Afriki na sto duhovnikov pride le en stalni diakon.

Vedno manj posvečenih oseb

Zmanjševanje števila redovnikov, ki niso duhovniki, in redovnic, ki se je beležilo v zadnjem obdobju, se je nadaljevalo tudi leta 2023, čeprav manj intenzivno. Porast redovnikov neduhovnikov je med letoma 2022 in 2023 viden le v Afriki, na vseh drugih celinah pa se je njihovo število zmanjšalo. Omeniti velja, da se je upad v Južni Ameriki v primerjavi s povprečnim letnim upadom v preteklem obdobju zmanjšal in da je v Srednji Ameriki prišlo celo do stacionarnega stanja. Relativna teža prisotnosti redovnikov brez duhovniškega posvečenja ponovno potrjuje upad v Evropi, ki se je nadaljeval tudi v letu 2023.

Upada tudi število redovnic. V svetovnem merilu se je njihovo število 599.228 leta 2022 zmanjšalo na 589.423 leta 2023, torej za 1,6 %. Leta 2023 jih je bilo skoraj 32 % v Evropi, 30 % v Aziji , 23 % v Ameriki, 14 % v Afriki in 1 % v Oceaniji. Zmanjšanje števila redovnic v svetu je v veliki meri posledica precejšnjega povečanja števila smrti, kar je posledica velikega števila starejših redovnic.

Upad števila bogoslovcev

Od leta 2012 na svetovni ravni neprekinjeno upada število semeniščnikov v bogoslovnih semeniščih. Število kandidatov za duhovništvo se je s 108.481 leta 2022 zmanjšalo na 106.495 leta 2023, kar je 1,8 % manj. Upad se beleži na vseh celinah, razen v Afriki, kjer se je število bogoslovcev povečalo za 1,1 % (s 34.541 na 34.924). V Evropi, Aziji in Ameriki je upad precejšen (-4,9 % v Evropi, -4,2 % v Aziji in -1,3 % v Ameriki). V Oceaniji je trend rahlo negativen.

Odstotna porazdelitev bogoslovcev po celinah kaže skromne spremembe. Na svetovni ravni je bilo leta 2022 61 % bogoslovcev v Afriki in Aziji, ta odstotek pa se je leta 2023 povečal na 61,4 %. Razen rahle negativne prilagoditve Oceanije je pri Ameriki in Evropi kot celoti po drugi strani opaziti zmanjšanje deleža: leta 2022 je 41.199 ameriških in evropskih bogoslovcev predstavljalo skoraj 38 % svetovnega števila, leto pozneje pa se je ta delež zmanjšal na 37,7 %.