Sedma meditacija duhovnih vaj patra Pasolinija: Večni, ne nesmrtni

P. Roberto Pasolini OFMCap podaja od nedelje, 9. do petka 14. marca 2025, meditacije za duhovne vaje papeža Frančiška in Rimske kurije.

»Večni, ne nesmrtni«, je naslov sedme meditacije duhovnih vaj za svetega očeta in Rimsko kurijo, ki potekajo v vatikanski dvorani Pavla VI. Vodi jih papeški pridigar Roberto Pasolini, kapucin in biblicist, ki bo do 14. marca pridigal na temo »Upanje večnega življenja«.

Vatican News

Povzetek 7. meditacije: Večni, ne nesmrtni

Sreda, 12. marec 2025, ob 17.00

Naša doba je ustvarila iluzijo nesmrtnosti, ki jo napajata napredek in blaginja, zaradi česar ignoriramo meje človeške pogojenosti. Celo Cerkev se mora včasih potruditi, da bi ponudila verodostojno pričevanje o Božjem kraljestvu. Ta odstranitev smrti se kaže v nezmožnosti živeti vedro v pričakovanju in v obsedenosti s hiperaktivnostjo ter nenehno prisotnostjo na mnogih frontah, na katere nas nagovarja realnost. Strah pred smrtjo je otežil soočenje z dokončnimi odločitvami, spodbujal je odklop in iluzijo, da lahko vedno prekličemo sprejete odločitve.

Sodobna družba je izbrisala obrede in besede, ki so nam nekoč pomagale, da smo se smiselno in pogumno soočili s prehodom smrti. Danes je umiranje pogosto zreducirano na medijski spektakel ali tehnični problem medicinske znanosti. To oddaljevanje od pojma smrti nam onemogoča razumevanje najglobljega smisla življenja in krščanskega upanja. Sveti Frančišek Asiški, ki jo imenuje »sestra smrt«, ponuja radikalno alternativo: sprejeti človeško končnost kot del poti, ki vodi v večnost.

Greh, razumljen kot zgrešena uporaba svobode, pogosto izhaja iz poskusa pobega pred negotovostjo življenja. Toda edini pravi protistrup je ljubezen, ki jo živimo na konkreten in globok način, o čemer pričajo besede svetega Janeza: »Vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker ljubimo brate« (1 Jn 3,14). Ljubiti do konca pomeni sprejeti mejo in jo spremeniti v priložnost, da se dajemo brez zadržkov.

Kristus ni odstranil smrti, ampak je šel čeznjo, da bi nam pokazal, da jo je mogoče preživeti in spremeniti. Učlovečenje ni le odgovor na greh, ampak radikalna gesta ljubezni, s katero se je Bog vključil v naše bivanje. Markov evangelij poudarja paradoks Boga, ki odrešuje po križu, nam razkriva, da čeprav smo večni, nismo nesmrtni.

Pavel opozarja Galačane na tveganje vrnitve k veri, ki temelji na strahu in zakonu, namesto na zaupanju v Božji zastonjski dar. Janez jih poziva, naj razločujejo duhove, pri čemer učlovečenja naj ne priznavajo kot idejo, ampak kot konkreten način življenja resničnosti. Učlovečenje od nas zahteva, da ostanemo trdni v zaupanju, da je resničnost, kljub svojim težavam, prostor Božjega kraljestva. Živeti kot Božji otroci in bratje med nami je izbira, ki jo je treba obnavljati vsak dan, v gotovosti, da ljubezen do konca ni le mogoča, ampak so o njej pričale že mnoge generacije moških in žensk. Tudi mi lahko pojemo to pesem ljubezni s svojim življenjem.