Prva postna meditacija kapucina p. Roberta Pasolinija: »Učimo se prejemanja. Logika krsta«

V petek, 21. marca 2025, je imel p. Roberto Pasolini, OFM Cap, pridigar papeške hiše, v dvorani Pavla VI. prvo postno premišljevanje z naslovom: »Učimo se prejemanja. Logika krsta«. Letošnje postne pridige p. Pasolinija v dvorani Pavla VI. z naslovom »Zasidrani v Kristusu. Ukoreninjeni in utemeljeni v upanju na novo Življenje« so odprte za vse vernike. Vstopnice niso potrebne.

P. Roberto Pasolini OFM Cap

Učimo se prejemanja

Logika krsta

Na začetku tega jubilejnega leta smo bili povabljeni, naj gledamo na Kristusa kot na varno in trdno sidro, v katerem se naše upanje ne zbega, ampak »nas spodbuja, naj hodimo, ne da bi izgubili izpred oči veličino cilja, h kateremu smo poklicani, nebesa« (Upanje ne osramoti, 25). To je upanja polna podoba, ki jo je sveti oče izročil Cerkvi in nas spomnil, da smo bili po krstu zasidrani v Kristusa, ki je našo človeškost uvedel v nebeško svetišče, pred Očeta (prim. Heb 6,19), kjer vedno živi, da prosi za nas (prim. Heb 7,25).

Čeprav je ta pogled zelo pomirjajoč, se zavedamo, da moramo, če hočemo ostati notranje združeni z Njim, ne le v besedah, ampak v dejanju in resnici, sprejeti dinamiko spreobrnjenja k evangeliju in dovoliti, da Sveti Duh na novo opredeli obrise in meje naše človeškosti. Ta zakoreninjenost v Kristusa, v kateri pride do poslušne predanosti vzgibom Svetega Duha, je proces z izidom, ki nikakor ni predvidljiv. V Novi zavezi najdemo številne opomine, naj ne izgubimo te sposobnosti, da ostanemo trdni v edinem upanju evangelija.

»Zdaj pa vas je Bog spravil s seboj po njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi vas privedel pred svoje obličje svete, brezgrajne in neoporečne; če le ostanete utemeljeni in trdni v veri ter se ne pustite odtrgati od upanja evangelija, o katerem ste slišali. Ta evangelij je bil oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom, in jaz, Pavel, sem postal njegov služabnik« (Kol 1,22-23).

»Vsak pa naj gleda, kako nanj zida. Drugega temelja namreč nihče ne more postaviti namesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus« (1 Kor 3,10-11).

»Čudim se, da se od tistega, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k nekemu drugemu evangeliju« (Gal 1,6).

Znotraj Cerkve je stalna skušnjava, da bi iskali lažje in neposrednejše besede v zvezi z evangelijem, s tem pa se oddaljili od edinega temelja, ki je Kristus. Vendar pa je njegovo življenje najbolj izreden izraz tega, kar lahko postane naša človeškost, kadar se pusti voditi Božji logiki. To vključuje stalno spreobrnjenje našega načina mišljenja in to glede tega, kar smo, kot glede tega, k čemur nas kliče milost, naj postanemo. Zato se bomo v premišljevanjih tega postnega časa skušali postaviti kot Jezusovi učenci, ki se želijo iz njegovega načina življenja učiti, katere drže so bistvene za to, da se skupaj napotimo proti novemu in večnemu življenju. Prvi trenutek v Kristusovem življenju, pri katerem se želimo zadržati, je njegov krst, dogodek, ki zaznamuje začetek njegovega poslanstva in razkriva njegov globok pomen.

1. Dati prednost

Dolga leta Jezusovega skritega življenja v Nazaretu, ki so predhajala in pripravljala dan njegovega krsta, ostajajo eden od najbolj očarljivih in skrivnostnih vidikov njegovega bivanja. Po izročilu naj bi kot tesar delal skupaj z Jožefom, vendar pa nekatere novejše domneve namigujejo tudi na možno vpletenost v verska okolja tistega časa, morda blizu Janeza Krstnika. Čeprav ni očitnih dokazov, se pojavlja temeljno vprašanje: kakšen pomen ima to dolgo obdobje tišine v zvezi z Jezusovim poslanstvom?

Zdi se, da evangeliji nakazujejo, da se je Kristus, preden je začel govoriti in delati v Božjem imenu, odločil, da se bo pustil oblikovati zgodovinski resničnosti, v kateri je živel. Ni prehiteval časa in ni iskal bližnjic, da bi se razodel. Ta njegov način delovanja nas vabi, naj ponovno odkrijemo vrednost skritega časa, tistega časa, v katerem se okrepijo korenine in se v tišini vsakdanjosti oblikuje identiteta. Tudi v našem življenju najpomembnejše odločitve zorijo v obdobju skrite priprave, v katerem se prečisti želja in se svoboda oblikuje preko majhnih vsakodnevnih zvestob.

Velika novica evangelija je prav ta: preden je izvršil izredna dela, je Božji Sin začel reševati svet tako, da je preprosto bil z nami, delil z nami naše izkušnje, in pustil, da se ga dotaknejo dogodki človeške zgodovine. Božje zveličanje se ne vsiljuje s takojšnjim spreminjanjem stvari, ampak se ponuja kot srečanje, ki rojeva upanje, kot potrpežljiva pot, na kateri se ljubezen razodeva v najbolj preprostih in konkretnih dejanjih vsakdanjega življenja.

Potrditev tega načina postavitve brez vsiljevanja najdemo v prizoru Jezusovega krsta, v dogodku, ki je slovesno in slavnostno začel njegovo javno delovanje

»Tiste dni se je zgodilo, da je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu« (Mr 1,9).

V vseh evangelijih je pred Jezusovim krstom močno in prepričljivo Janezovo pridiganje. Z zbiranjem jedra preroških glasov, ki jih vsebuje judovsko izročilo, je Krstnik oznanjal bližnji Kristusov prihod kot prihod ognja, ki je sposoben očistiti ljudstvo njegovih grehov s pomočjo prenavljajoče moči Božjega Duha. Nenadni prihod tega očiščujočega ognja je bil pogosto predstavljen na način, ki je vlival strah in tesnobo, kot izpričuje Janezov glas v evangelijih: »Velnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem« (Matej 3,12; prim. Lk 3,17).

Način, za katerega se je Jezus odločil, da bo uresničil te prerokbe, nas lahko samo preseneča. Ko je iz Nazareta prišel k Jordanu, kjer se je odvijala spokorna praksa krsta, je prvo dejanje, ki ga je izvršil, pravzaprav dejanje, ki je opisano z glagolom v pasivu: »in je bil krščen«. Matejev evangelij opozori na presenečenje spričo te nenavadne drže z Janezovimi besedami: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni« (Mt 3,14). Nam se zdi neprimerno in celo nekoristno, da se Bog pusti najprej določati nekemu našemu delovanju. Vendar je Bog zares prepričan, da je najlepša in najnujnejša stvar, ki jo mora storiti, da se potopi v naše vode, da bi nas spomnil, da naša resničnost z vsemi njenimi lučmi in sencami lahko postane prostor zveličanja: »Pústi zdaj, kajti spodobi se tako, da izpolniva vso pravičnost« (Matej 3,15).

Prva podoba Boga, ki jo izostri Jezusov krst, je razorožujoča. Namesto da bi Bog nekaj naredil – ali še huje naredil nam – raje dovoli našim rokam, da nekaj storijo njemu. Gre za veliko zaupanje v odnosu do nas, ki ni brez dramatičnih posledic, ki se bodo v polnosti pokazale v trenutku trpljenja, ko se nam bo Kristus izročil v tišini, v popolni pripravljenosti, da iz ljubezni trpi vse do smrti na križu.

Vendar pa bo prav v tem strašnem dogodku krivične in nedolžne bolečine postal v polnosti viden razlog, zaradi katerega se nam Božji Sin želi »prepustiti« s krotkostjo, ki je tako absolutna, kot je za nas nedoumljiva. Če je greh našo človeškost potegnil v temo individualizma in nas osamil v strahu ter nas prikrajšal za občestvo z Bogom in drugimi, potem lahko zveličanje pride samo po nekom, ki se nam približa brez vsakega strahu. Naša prva potreba – ki ji v religioznem jeziku pravimo zveličanje – ni v tem, da bi bili spremenjeni, ampak da nas doseže.

V tej navidezni Kristusovi pasivnosti v njegovem krstu pa moramo znati dojeti tudi določeno Božje delovanje, v katerem se kaže ena njegovih najbolj enkratnih potez njegove sposobnosti za ljubezen. Običajno mislimo, da ljubiti pomeni imeti rad drugega in izraziti to čustvo s kakim simboličnim dejanjem. Toda ljubiti pomeni tudi – morda še globlje – želeti drugemu dobro. Pod tem vidikom dejanja, ki lahko najbolj ugodno vplivajo na drugega, niso tista, ki pokažejo našo velikodušnost, ampak tista, ki mu pomagajo, da se ne počuti več neprimernega in odrinjenega. Zato lahko to Božjo držo, katere prvi vzgib je »prepustiti se nam«, razumemo kot jasno voljo, da nam želi dobro, pri čemer preprosto daje prednost naši šibkosti, kot pa svoji moči.

Vse življenje Jezusa Kristusa bo zaznamovano s to logiko pozornosti do bližnjega, oblikoval pa ga bo slog, v katerem bo obraz drugega pred kakršno koli normo ali abstraktnim načelom, tako da bo cena, ki jo bo na koncu treba plačati, najvišja. Za ceno kršenja judovskega obredja – ki je kot vsak verski sistem v nevarnosti, da pozornost do življenja podredi izpolnjevanju postave – bo Jezus vedno dajal prednost vsakomur, ki se znajde v stiski, v trpljenju ali v grehu.

Ko je začel svojo službo ozdravljanja in odreševanja od spodaj, v vodah naše krhke človeškosti, je Jezus hotel postaviti sočutje za temelj korenito nove človeškosti. V prizoru, o katerem pripovedujejo vsi sinoptiki, se Jezusovo sočutje, ki je sposobno vedno postaviti drugega v središče, nedvoumno pokaže. Potem ko so šli po dva in dva oznanjat evangelij, so se dvanajsteri zbrali okoli Učitelja, da bi mu poročali o vsem, kar so storili in kar so učili. Gospod je spoznal, da apostoli nimajo potrebe samo po izpovedi, ampak tudi po tem, da se ne bi preveč poistovetili z deli, ki so jih pravkar opravili.

In rekel jim je: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!« Veliko ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. In odšli so s čolnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli tja in prišli pred njimi. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. (Mr 6,31-34).

Potreba po počitku je bila za učence in za Jezusa nujna, celo sveta. Nikoli ne sme nihče zanemariti te prve in temeljne pozornosti do sebe. Če pustimo, da nas odgovornosti in vloge preveč prevzamejo, smo v nevarnosti, da bomo načeli svojo človeškost ter potrebo po tem, da stvari opravimo dobro, zamenjali z željo, da bi drugim v resnici storili nekaj dobrega. A ta prva nuja lahko stopi v ozadje, kadar je pred nami nekdo, ki je sposoben nenadoma zganiti notranjost našega sočutja. Če odkrijemo, da imamo v sebi moč, da se postavimo ob stran, da ne izhajamo iz potrebe, da bi se čutili koristni, ampak iz spontane in svobodne želje, da bi z drugimi podelili nekaj tega, kar smo in kar imamo, lahko okušamo veliko srečo. Ne gre za to, da bi čutili, da smo dobri – ali celo boljši od drugih – ampak gre za veselje ob odkritju, da Bog Oče resnično uspe poskrbeti za vse, ko se njegovi otroci odločijo za pot solidarnosti in za logiko sočutja.

Se nadaljuje...