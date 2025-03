Papež Frančišek spremljal prvo meditacijo p. Pasolinija z naslovom: Konec bo začetek

Objavljamo povzetek prve meditacije pridigarja papeške hiše, s katero so se v nedeljo, 9. marca ob 17. uri začele v dvorani Pavla VI. v Vatikanu duhovne vaje za papeža in Rimsko kurijo, z naslovom Upanje večnega življenja. Papež Frančišek je prvo meditacijo spremljal preko neposrednega prenosa. P. Pasolini pravi: »Konec koncev naša usoda ni zapisana v strahu, ampak v upanju. Smrt ni poraz, ampak trenutek, ko končno uzremo obličje Boga in odkrijemo, da je bil konec ... samo začetek«.

Pater Roberto Pasolini OFMCap

1. Konec bo začetek

Nedelja, 9. marec 2025 ob 17.00

Vera Cerkve, utemeljena na Kristusovem vstajenju, je vedno ponujala svetu upanje na življenje po smrti. Sčasoma pa je ta obljuba postala omadeževana in danes ni toliko oporekana kot zanemarjena. Soočeni s to brezbrižnostjo so verniki poklicani, da ponovno odkrijejo vrednost in lepoto večnega življenja, da mu povrnejo pristni pomen. Še bolj nujna pa je ta naloga v tem svetem jubilejnem letu in v trenutku globokega trpljenja, ki ga preživlja sveti oče.

Pot duhovnih vaj na temo večnega življenja, ki jo želimo prehoditi, najde svoj temelj v krščanskem razodetju. Začenjamo s črpanjem nekaterih sintetičnih formulacij iz Katekizma katoliške Cerkve (KKC), ki ponuja dostopno sintezo teološke misli. KKC smrti ne predstavlja kot konec, ampak kot prehod v večno življenje v občestvu s Kristusom. Ta koncept najde svoje korenine v Pismu Rimljanom, kjer sveti Pavel navaja, da smo s krstom združeni s Kristusovo smrtjo ter vstajenjem in tako dostopamo do novega življenja.

Smrt je po Katekizmu trenutek, v katerem se opravi posebna sodba, ki ocenjuje sprejetje ali zavračanje Božje milosti. Vendar pa zveličanje ni pridržano samo tistim, ki so formalno spoznali Kristusa. Drugi vatikanski koncil priznava, da tisti, ki sledijo lastni vesti v iskrenem iskanju Boga, lahko pridejo do večnega življenja. KKC poudarja, da končna sodba ne temelji zgolj na zunanjih dejanjih, temveč na živeti ljubezni, pri čemer prevzema misel svetega Janeza od Križa: »Na večer življenja bomo sojeni po ljubezni«.

Človekova končna usoda je razdeljena na tri možnosti: nebesa, večno pogubljenje (pekel) in dokončno očiščenje (vice). Nebesa predstavljajo popolno uresničitev človeka, večno občestvo s Kristusom, v katerem vsak človek najde svojo pravo identiteto. Pekel pa je opisan kot dokončna ločitev od Boga, vendar Cerkev ni nikoli z gotovostjo izjavila, da je tam kdo obsojen. Nazadnje se na vice vidi kot na proces očiščevanja za tiste, ki, čeprav so v Božji milosti, še niso pripravljeni na nebesa. In morda ravno v tej zadnji »usodi« najdemo izvirnost krščanskega razodetja. Možnost zadnjega »trenutka« očiščenja je priložnost, da sprejmemo neskončno Božjo ljubezen.

Razmišljanje Cerkve o večnosti življenja ni namenjeno ustvarjanju strahu, temveč hranitvi upanja, poudarjanju, da je naša usoda odvisna od svobode, s katero se odločimo živeti v ljubezni. Resnično očiščenje ni v tem, da postanemo popolni, ampak v tem, da se popolnoma sprejmemo v luči Božje ljubezni in premagamo iluzijo, da moramo biti »drugačen«, da si zaslužim zveličanje.

Pogosto smo obsedeni s tem, da moramo biti popolni, vendar nas evangelij uči, da prava »nepopolnost« ni krhkost, ampak pomanjkanje ljubezni. Vice lahko razumemo kot zadnjo priložnost, da se osvobodimo strahu, da še nismo dovolj dobri, da mirno sprejmemo to, kar smo, in ga naredimo za kraj odnosov in občestva z drugimi. Vice lahko razumemo kot »trenutek«, v katerem končno nehamo nekaj dokazovati Bogu in se preprosto pustimo ljubiti. Večnost torej ni le prihodnja nagrada, ampak resničnost, ki se začne tukaj, v kolikor se naučimo živeti v ljubezni in občestvu s Kristusom. Konec koncev naša usoda ni zapisana v strahu, ampak v upanju. Smrt ni poraz, ampak trenutek, ko končno uzremo obličje Boga in odkrijemo, da je bil konec ... samo začetek.