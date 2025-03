Prihajajoči vikend namenjen jubileju prostovoljcev

Četrti večji dogodek jubilejnega leta je namenjen prostovoljcem. Potekal v soboto in nedeljo, 8. in 9. marca 2025. Slovesno mašo bo daroval kardinal Michael Czerny.

Na programu jubileja prostovoljcev je sprva bilo tudi srečanje s svetim očetom, ki pa je zaradi papeževega zdravljenja v bolnišnici seveda odpovedano. Sveto mašo bo v nedeljo ob 10.30 na Trgu svetega Petra daroval kardinal Michael Czerny, prefekt Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, ki bo tudi prebral homilijo papeža Frančiška, pripravljeno za ta dogodek.

V Rim bo na jubilej prostovoljcev prišlo približno 25.000 romarjev upanja iz več kot sto držav, ki pripadajo številnim prostovoljnim združenjem, skupinam in organizacijam. Večina prostovoljcev prihaja iz Italije, in sicer skoraj 15.000. Od tega 5.000 prostovoljcev pripada skupinam Misericordie, 4.000 je pripadnikov civilne zaščite, 800 pa je prostovoljcev italijanske Karitas. Iz Španije na jubilej prihaja 124, iz Združenih držav Amerike 123, iz Brazilije 85 prostovoljcev, zastopane pa bodo seveda tudi mnoge druge države.

V soboto bodo romarji upanja imeli možnost prejeti zakrament sprave v rimskih jubilejnih cerkvah ter čez dan, med 8. in 17. uro, poromati k svetim vratom bazilike svetega Petra. Popoldne, od 15. do 18. ure, bodo na različnih rimskih trgih pod naslovom »Pogovori z mestom« potekali kulturni, umetniški in duhovni dogodki.

V neposredni bližini Vatikana bodo potekale dejavnosti, namenjene osveščanju o pomembnosti prostovoljstva in njegove socialne vloge. V starem rimskem središču bodo prostovoljci pripravili dejavnosti za otroke in družine; civilna zaščita bo predstavila svoje dejavnosti, ki jih opravlja v italijanskih mestih; prostovoljci združenja Misericordie bodo nudili osnovno zdravstveno oskrbo; za otroke bodo organizirane likovne in ustvarjalne delavnice, za njihove starše pa okrogle mize o različnih temah; Shelterbox Italia Onlus bo postavil šotor kot simbol svojih dejavnosti po svetu. Organizacija se namreč posveča zagotavljanju zatočišč, šotorov, vzmetnic ter osnovnih bivanjskih potrebščin v primeru naravnih katastrof.