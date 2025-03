Parolin: Ni več spoštovanja humanitarnega prava; iskati poti dialoga in miru

Kardinal Pietro Parolin je ob robu simpozija o dolgoživosti, ki ga je na Inštitutu Augustinianum organizirala Papeška akademija za življenje, izrazil veliko zaskrbljenost Svetega sedeža zaradi mnogih spopadov po svetu ter zaradi »sistematičnega kršenja mednarodnega prava«. Spomnil je tudi na papežev poziv k prenehanju napadov preteklo nedeljo; glede njegovega zdravja pa je dejal, da sedaj potrebuje počitek, kljub temu pa se delo v njegovem uradu nadaljuje.

Vatican News

Na besede svetega očeta se je v ponedeljek na računu X odzvala izraelska ambasada pri Svetem sedežu z zagotovilom, da Izrael ravna v skladu z mednarodnim pravom. Kardinal Parolin je v odgovoru na novinarska vprašanja poudaril, da papež poziva »k takojšnjemu prenehanju ognja ter k iskanju poti za dialog in mir«. Ob tem je dodal, da je pred kratkim govoril z Rdečim križem, ki je prav tako zelo, zelo, zelo v težavah. Bombardiranje civilistov in poboji humanitarnih delavcev so dejanja, ki so v popolnem nasprotju s humanitarnim pravom; danes se humanitarnega prava ne spoštuje več. To je ena izmed največjih omejenosti te dobe.«

Papeževo zdravje

Glede papeževega zdravja po vrnitvi iz bolnišnice v Vatikan, je kardinal pojasnil, da bo moral sveti oče sedaj okrevati in počivati. Po njegovih besedah je še prezgodaj, da bi lahko napovedali, kakšen bo njegov dnevni red ter koledar različnih avdienc in slovesnosti. »Delo urada se bo nadaljevalo, zaenkrat bodo papežu predložene samo najpomembnejše zadeve oz. vprašanja, ki zahtevajo njegove odločitve, da se ne bi preveč utrudil. Ko si bo postopoma opomogel, se bomo vrnili k običajnemu načrtovanju,« je zatrdil vatikanski državni tajnik.

Nagovor na vrhu

V svojem nagovoru na simpoziju pa je poudaril, da je »dolgoživost eden največjih izzivov našega časa«, saj ne gre samo za medicinsko vprašanje, temveč za vprašanje, ki »zadeva celotno družbo, vključuje ekonomijo, kulturo, etiko in duhovnost«. Pojasnil je, da »živimo v dobi, v kateri se omejenosti in šibkosti zanikajo, kakor da bi bila starost problem, ki ga je treba skriti. Toda življenje je dar in ohranja svojo vrednost v vsakem obdobju obstoja. Ne smemo zapasti v iluzijo napredka, ki sledi biološki nesmrtnosti, in pozabiti, da prave polnosti ne najdemo v količini let, ampak v kakovosti odnosov; v podarjeni in prejeti ljubezni, v globokem občutku pripadnosti skupnosti«. Zato je kardinal pozval, naj bo »znanstveno in tehnološko raziskovanje« usmerjeno »v celostno dobro osebe« ter »v službo človeškega dostojanstva in univerzalnega bratstva«. »Dolgoživost ne sme postati privilegij, omogočen peščici, niti nova oblika družbene neenakosti,« je izpostavil ter navedel tudi besede papeža Frančiška o tem vprašanju. Na koncu je kardinal Parolin še enkrat poudaril pomen odnosov med mladimi in ostarelimi, da bi se vzpostavila »medgeneracijska solidarnost« in preprečila »kultura individualizma«.