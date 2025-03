Parolin: Mladoletne osebe je treba zaščititi pred nevarnostmi UI

»Tveganja in priložnosti umetne inteligence za otroke: skupna zavezanost za zaščito otrok« je bil naslov mednarodne konference v Vatikanu, ki jo je 21. marca 2025 v Vatikanu organizirala Papeška akademija znanosti v sodelovanju z World Childhood Foundation in Inštitutom za antropologijo (IADC) papeške univerze Gregoriana.

Udeležence – poleg vrste strokovnjakov so bile tudi žrtve UI – je nagovoril državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je vlade, podjetja, učitelje, civilno družbo in verske ustanove pozval, naj »med seboj sodelujejo pri razmisleku o etičnih predpisih in okvirih upravljanja, pa tudi o transparentnosti podatkov in politikah, namenjenih otrokom«.

Kardinal Parolin je pozval k razvijanju strategij, ki bodo uspešne pri spoprijemanju z nevarnostmi, ki jo predstavlja umetna inteligenca s svojim naglim razvojem. »Bistvenega pomena je otrokom zagotoviti varnost, zasebnost in spoštovanje njihovega dostojanstva, prav tako pa jih je treba zaščititi pred škodo, ki jo povzroča umetna inteligenca. Enako pomembno je zagotoviti trasparentnost, odgovornost in pravičnost, da bo umetna inteligenca lahko otrokom koristila.«

Spomnil je na govor papeža Frančiška na vrhu G7 v Apulji junija 2024, v katerem je izpostavil, da umetna inteligenca po eni strani navdušuje zaradi možnosti, ki jih ponuja, po drugi strani pa vzbuja strah zaradi posledic, ki jih napoveduje. »Sistemi umetne inteligence so v naglem porastu in bodo temeljito preoblikovali naše družbe, zlasti otroštvo,« je dodal Parolin. Sredi takšnih sprememb imamo kolektivno odgovornost, da zagotovimo, da se ta nova tehnologija uporablja za dobro ljudi in za njihovo varnost, zlasti v primeru najranljivejših oseb, pri čemer morajo biti varovani človeško dostojanstvo in družbeni odnosi.

»Umetna inteligenca lahko izboljša varnost, izobraževanje in dobro počutje otrok. Hkrati pa lahko prinese tudi resne grožnje, vključno s kibernetskim ustrahovanjem, kršitvami zasebnosti, zasvojenostjo z umetno inteligenco in spletnim izkoriščanjem,« je izpostavil. Umetna inteligenca zato odpira temeljna vprašanja o etični odgovornosti, varnosti ljudi in širših posledicah tega razvoja za družbo, pri čemer se je skliceval na papeževo sporočilo udeležencem Svetovnega gospodarskega foruma januarja 2025, v katerem je jasen poziv k etični in odgovorni uporabi umetne inteligence, ki naj bo usmerjena v dobro vseh.