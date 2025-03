P. Pasolini med zadnjo meditacijo: Prihodnost ostaja pred nami kot načrt ljubezni

»Pustiti se preoblikovati« je bil naslov desete meditacije, s katero je p. Roberto Pasolini 14. marca dopoldne sklenil duhovne vaje za papeža in rimsko kurijo. Potekale so od 9. marca v dvorani Pavla VI. na temo »Upanje večnega življenja«. Papeški pridigar je izpostavil, da nismo namenjeni niču, ampak prihodnosti, ki je bogata z upanjem. Smo ljubljeni otroci, ki živijo za Boga in za vedno.

Vatican News

Življenje s svojo lepoto in težavami nam postavlja ključno vprašanje: kakšen smisel ima naše romanje po tem svetu, ko je vsemu usojeno, da se konča? Brez upanja v večnost nas lahko teža resničnosti zdrobi ali pa nas naredi cinične in nas potisne v vdanost. Sveti Pavel nam predlaga, naj usmerimo pogled v nevidne stvari, ki so večne.

Človeštvo je zaznamovano s fizičnim propadanjem, vendar pa se iz dneva v dan dogaja notranja prenova. Vse, za kar se zdi, da izginja, ima v resnici večjo usodo: Bog nas je ustvaril za vstajenje, in to niso utopične sanje, temveč naravna logika življenja, ki je poklicano k polnosti.

V skrivnosti Kristusovega križa in vstajenja je Bog dopolnil svoj načrt ljubezni. Navidezni poraz Križanega je pravzaprav razodetje Očeta, ki ne obupa nad svojimi otroki. To pomeni, da naše življenje ni prepuščeno naključju, ampak je del načrta posvojitve in odrešenja, ki nas naredi za ljubljene otroke, namenjene večnosti. Vse, kar doživljamo – veselje, žalost, dosežki in neuspehi –, je del nenehne preobrazbe, podobne preobrazbi semena, ki umre in s tem dá novo življenje. Tako smo tudi mi, čeprav gremo skozi mejo smrti, namenjeni novemu in veličastnemu življenju.

Ta preobrazba ni le prihodnja, ampak se začenja že zdaj. V evharistiji se namreč zgodi skrivnostna izmenjava: Bogu darujemo svoje življenje in v zameno prejmemo Kristusa, ki nas v svoji ljubezni preoblikuje. Pri vsaki maši, ki jo obhajamo, je vse, kar smo, sprejeto v Kristusovo življenje, ki ga Kristus odnese s seboj k Očetu. Ne gre za simbolični obred, ampak za dejanski proces preobrazbe naše osebe, zaradi katerega smo že v sedanjosti deležni večnega življenja.

Ne vemo natančno, kako se bodo stvari na koncu iztekle, vemo pa, da je to, kar bomo, že klica v nas. Nismo namenjeni niču, ampak prihodnosti, ki je bogata z upanjem. Ta gotovost vse spremeni: naše življenje ni nesmiseln film, ampak delo, ki ga je napisal in režiral izjemen Režiser, ki nas vabi, da svoj pogled usmerimo v večnost in mu z zaupanjem hodimo naproti. To je resnično dejstvo: Bog je ustvaril otroke in med temi otroki smo tudi mi. Prihodnost ostaja pred nami kot načrt ljubezni, ki je le delno razkrit. Vendar je to, kar vidimo danes, že čudovito: smo ljubljeni otroci, prebivalci nebes, ki živijo za Boga in za vedno.

Postne duhovne vaje si lahko ogledate na povezavi:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1kfduMjAlz5wpMlTqHQh4BAk8lFZfIiZ