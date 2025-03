Nova razsvetljava za kupolo bazilike sv. Petra

V baziliki svetega Petra potekajo vzdrževalna in izboljševalna dela na sistemih razsvetljave, v teh dneh je na vrsti Michelangelova kupola. Nove luči najnovejše generacije bodo zagotovile še intenzivnejšo in bolje porazdeljeno svetlobo, ki bo prispevala k dodatni vrednosti te Michelangelove mojstrovine ter pomagala ustvariti še večji vizualni učinek.

Dela so v prvi vrsti osredotočena na obnovo razsvetljave bobna kupole ter vključujejo predvsem preizkuse funkcionalnosti in intenzivnosti svetlobe. Tehnični posegi, ki potekajo tudi v nočnih urah, so nujni za poudarjanje veličine renesančne arhitekture.

Projekt je del vrste rednih vzdrževalnih del, ki jih Uprava bazilike sv. Petra izvaja za ohranitev in izboljšanje bazilike ter njenih umetniških struktur. Dela se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih tednih.