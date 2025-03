Nicejski koncil, zgodovina in teologija

V jubilejnem letu, posvečenem upanju, mineva 1700 let od prvega ekumenskega koncila v Niceji. Papeška univerza Gregoriana je obletnico obeležila z mednarodno konferenco, ki je v ospredje postavila zgodovinske raziskave in teološka vprašanja povezana z veroizpovedjo, ki jo je določil nicejski koncil in je danes temelj vere kristjanov vseh Cerkva.

Prvi vesoljni ali ekumenski cerkveni zbor, nicejski koncil, ki ga je leta 325 sklical rimski cesar Konstantin I., je »mejnik v zgodovini Cerkve«, kot v buli o napovedi svetega leta 2025 izpostavi papež Frančišek. »Naloga nicejskega koncila je bila obvarovati edinost, ki jo je resno ogrožalo zanikanje božanstva Jezusa Kristusa in njegove enakosti z Očetom. Navzočih je bilo približno tristo škofov, ki so bili sklicani na pobudo cesarja Konstantina in so se 20. maja 325 zbrali v cesarski palači. Po različnih razpravah so se vsi po milosti Duha prepoznali v veroizpovedi, ki jo še danes izpovedujemo pri nedeljskem obhajanju evharistije. Koncilski očetje so hoteli to veroizpoved začeti tako, da so prvič uporabili izraz »verujemo«, v znamenje, da so v tem »verujemo« vse Cerkve združene v občestvu in da vsi kristjani izpovedujejo isto vero« (Upanje ne osramoti, 17).

Udeleženci konference, ki je potekala na Papeški univerzi Gregoriana

Konferenca v Rimu in Münstru

Naslov konference, ki je potekala v Rimu od 27. februarja do 1. marca, je bil »Veroizpoved nicejskega koncila, zgodovina in teologija«. Od 15. do 17. oktobra pa se bo na isto temo odvijala še na univerzi v Münstru v Nemčiji. Njun namen je spodbuditi dialog med zgodovinskimi raziskavami nicejskega koncila in teološko-sistematičnimi vprašanji o sedanjem pomenu nicejske veroizpovedi. V atriju Gregorijane pa je od 27. februarja do 13. marca na ogled tudi razstava »Vseh vidnih in nevidnih stvari«, ki predstavlja teološki pomen umetnosti v povezavi s prvim ekumenskim cerkvenim zborom. Med drugim je predstavljeno starodavno mesto Niceja, kar je današnje turško mesto Iznik, ki se nahaja približnost 150 km od Istanbula.

Ekumenska naravnanost simpozija

Udeležence konference v Rimu je nagovoril rektor Gregoriane Mark Lewis, ki je dejal, da je nicejski koncil tudi danes bistveno povezan s krščansko identiteto in dokazuje, kako nas vera še vedno opredeljuje kot kristjane. Michael Seewald z münstrske univerze je izpostavil pomen priprave skupne konference dveh univerz – v Rimu in v Münstru – ter spomnil, da je ideja rezultat simpozija o sinodalnosti, ki je pred dvema letoma potekal v Rimu. Za obe univerzi je namreč značilno tudi posvečanje ekumenskemu področju. Konferenca na Gregoriani je tako bila odsev ekumenskega sodelovanja, saj so se je udeležili predstavniki različnih krščanskih Cerkva in denominacij.

Predavatelji konference »Veroizpoved nicejskega koncila, zgodovina in teologija«

Zgodovinski kontekst nicejskega koncila

O zgodovinskem kontekstu nicejskega koncila je govorila profesorica Emanuela Prinzivalli z rimske univerze La Sapienza, ki je najprej pojasnila, da grških izraz za sinodo (σύνοδος) pomeni srečanje, kar v latinščini ustreza izrazu concilium, torej koncil ali zbor. Krščanska sinoda pomeni srečanje delegatov različnih Cerkva, na katerem se rešujejo določeni problemi in spori. Primer sinode so srečanja, na katerih so se v drugem stoletju reševala razhajanja glede datuma velike noči. Poleg sinode imamo tudi druge vrste zborovanj, na katera se za rešitev spora pokliče določenega strokovnjaka. Strokovnjaki, imenovani didascaloi, imajo v teh primerih ključno vlogo.

Profesorica Prinzivalli je zatrdila, da je nicejski koncil izoblikovalo veliko dejavnikov. Najprej je treba poudariti, da sta zgodovina rimskega cesarstva in zgodovina krščanstva med seboj prepleteni. Zgodovina rimskega cesarstva »se premika proti režimu christianitas« in cesar Konstantin skliče koncil zaradi svoje prerogative, torej izključne pravice, da je Pontifex Maximus. V antiki so koncili veljali za ekumenske, ker jih je sklical cesar. Element novosti je bil torej v tem, da so »koncilske določbe imele zakonodajno vrednost«.

Čeprav so v Niceji razpravljali o različnih temah, med drugim o datumu velike noči, je bil v središču srečanja doktrinarni spor o arijanizmu. Nicejska veroizpoved naj bi pogled usmerila na božjo imanenco in prvič se zgodi, da se sinoda podpiše pod veroizpoved. Novost predstavljajo tudi nicejski kanoni, v katerih so obravnavane različne teme, vključno s pravnimi in disciplinskimi vidiki.

V pogovoru za Radio Vatikan je Prinzivalli nakazala še teološki vidik nicejskega koncila. »Nicejski koncil je nastal zaradi težav v nekaterih glavnih vzhodnih škofijah, vključno z Aleksandrijo in Antiohijo. Razprave so zahtevale večji odgovor in teološka izročila, ki se prej niso nikoli srečala, so se srečala v Niceji.« Dogodek, ki se je zgodil leta 325, nas uči o raznolikosti zgodovine. V Niceji nastane »dialog med različnimi stališči«.

Odločilen je bil prispevek cesarja Konstantina, ki je kot Pontifex Maximus »najvišji porok stabilnosti cesarstva z ohranjanjem pax deorum, ki je bil zanj zdaj pax dei christianorum. To pa ne spremeni bistva. »Njegova odgovornost je, da zagotovi verski mir. Konstantin je na svoj način iskal edinost, verski mir, ki bi ga lahko zagotovilo tudi ljudstvo.« Prinzivalli je dodala, da je edinost tudi to, da je koncil v Niceji – danes je to Iznik, ki je postalo romarsko mesto – nekako povezan s tem jubilejnim časom upanja. »Edinost ni nikoli zagotovljena, zanjo si moramo vedno prizadevati,« je zardila.

Teološka vprašanja in datum velike noči

Med govorniki simpozija je bil tudi Daniel Galadza s Papeškega vzhodnega inštituta, ki je obravnaval liturgični vidik nicejskega koncila. Za Radio Vatikan pa je dejal, da se skoraj vse vzhodne Cerkve koncila v Niceji spominjajo v liturgičnem letu s posebnim praznikom. Koncil je prav tako povezan Kristusovim učlovečenjem, njegova »človeška narava je poboženstvena«. Izjava, da je »Kristus pravi človek in pravi Bog«, je odgovor na herezijo arijanizma. Izraz Filioque, ki ga je latinska Cerkev dodala nicejsko-carigajski veroizpovedi, namreč da Sveti Duh izhaja iz Očeta in Sina, ima natančen pomen: njegov namen je poudariti to božansko naravo Sina. Filioque je bil eden od vzrokov nesoglasij med vzhodnimi in zahodnimi Cerkvami. V 20. stoletju pa je zaradi ekumenskih dialogov med katoličani in pravoslavnimi dejansko postalo jasno, da to ni tema, ki bi razdvajala. »Morda lahko latinska Cerkev razmisli in pogleda, ali je mogoče Filioque odstraniti in se vrniti k bolj starodavni obliki,« je dejal Galadza.

Galadza je v ospredje postavil še vprašanje, na kateri dan naj se obhaja velika noč. Že v četrtem stoletju se je pojavila želja, da bi jo praznovali skupaj«. Cesar Konstantin je želel, da bi veliko noč kristjani praznovali na en sam datum. Eden od sklepov koncila v Niceji je bil, da se velika noč, pasha, ne praznuje skupaj z Judi. V 12. stoletju so različni bizantinski kanonisti dodali tudi, »da se velike noči ne sme praznovati pred Judi«. Danes je po gregorijanskem koledarju velika noč lahko pred judovsko pasho. Galadza je pojasnil, da ta koncilska odločitev ni bila povezana z antisemitizmom, ampak z dejstvom, da so po različnih uničenjih Jeruzalema tudi Judje sami izgubili svoj način zanesljivega izračunavanja pashe. »Zdaj, ob tej obletnici, ko obeležujemo 1700 let od nicejskega koncila, bi lahko ponovno obravnavali to vprašanje, kako praznovati veliko noč in kdaj jo praznovati.« Galadza je ob koncu izrazil upanje, da bi prišlo do enotnega datuma obhajanja velike noči.