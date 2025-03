Muslimani in kristjani, skupaj graditi prihodnost, ki temelji na bratstvu

Dikasterij za medverski dialog v sporočilu ob letošnjem ramadanu spodbuja skupno prizadevanje muslimanov in kristjanov za izgradnjo prihodnosti, ki temelji na bratstvu. Naj bo naše prijateljstvo svež veter za svet, ki hrepeni po miru in bratstvu!

Vatican News

»Kristjani in muslimani, kaj želimo postati skupaj« je naslov letošnjega sporočila ob muslimanskem prazniku ramadan, ki sta ga podpisala kardinal George Jacob Koovakad in monsinjor Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage, prefekt in tajnik Dikasterija za medverski dialog.

Večji del ramadana letos sovpada s krščanskim postnim časom. »Ta bližina v duhovnem koledarju nam ponuja edinstveno priložnost, da kristjani in muslimani skupaj hodimo po poti očiščevanja, molitve in dejavne ljubezni. Za nas katoličane je veselje deliti ta trenutek z vami, saj nas spominja, da smo vsi romarji na tej zemlji in da si vsi prizadevamo živeti boljše življenje,« beremo v sporočilu, ki vabi k razmisleku o tem, kaj kristjani in muslimani lahko »skupaj storimo za boljše življenje« ter kaj želimo postati skupaj v svetu, ki išče upanje. »Ali želimo biti le sodelavci za boljši svet ali pa pristni bratje in sestre, ki skupaj pričujejo o Božjem prijateljstvu z vsem človeštvom?«

»V svetu, zaznamovanem s krivicami, konflikti in negotovostjo glede prihodnosti, naša skupna poklicanost pomeni veliko več kot le podobne duhovne prakse. Naš svet hrepeni po bratstvu in pristnem dialogu. Muslimani in kristjani lahko skupaj pričujemo o tem upanju v prepričanju, da je prijateljstvo mogoče kljub teži zgodovine in ujetosti ideologij. Upanje ni zgolj optimizem: je vrlina, zasidrana v veri v usmiljenega Boga, našega Stvarnika. Za vas, dragi prijatelji muslimani, se upanje hrani z zaupanjem v božje usmiljenje, ki odpušča in vodi. Za nas kristjane upanje temelji na gotovosti, da je Božja ljubezen močnejša od vseh preizkušenj in ovir.«

»Zato želimo skupaj postati bratje in sestre, ki globoko spoštujejo drug drugega,« je izpostavljeno. »Naša vera v Boga je zaklad, ki nas združuje in presega naše razlike. Spominja nas, da smo vsi ustvarjena bitja ter poklicani živeti v dostojanstvu in medsebojnem spoštovanju. Želimo postati varuhi tega svetega dostojanstva in zavračamo vse oblike nasilja, diskriminacije in izključevanja. Letos, ko se naši dve duhovni tradiciji srečujeta pri praznovanju ramadana in postnega časa, imamo edinstveno priložnost, da svetu pokažemo, da vera spreminja ljudi in družbo ter je gonilna sila enotnosti in sprave.«

Izziv, ki je postavljen pred muslimane in kristjane, je s pomočjo dialoga graditi skupno prihodnost, ki temelji na bratstvu. »Ne želimo le soobstajati, ampak živeti skupaj v iskrenem in vzajemnem spoštovanju. Vrednote, ki si jih delimo, kot so pravičnost, sočutje in spoštovanje stvarstva, bi morale navdihovati naša dejanja in odnose ter nam služiti kot kompas, da bomo gradili mostove namesto zidov, zagovarjali pravičnost namesto zatiranja ter okolje varovali in ne uničevali. Naša vera in njene vrednote nam morajo pomagati, da bomo glasovi, ki nasprotujejo nepravičnosti in brezbrižnosti ter oznanjajo lepoto človeške raznolikosti.«