Msgr. Gallagher: Papež v svoji krhkosti še vedno služi Cerkvi in človeštvu

V četrtek, 20. marca 2025, je msgr. Paul Richard Gallagher na pobudo dekana veleposlanikov pri Svetem sedežu v cerkvi Jezusovega imena v Rimu daroval sveto mašo za zdravje papeža Frančiška. Med homilijo je poudaril hvaležnost svetega očeta »za bližino in molitev, ki se zanj tako obilno dviga v nebo«. Zatem se je zaustavil ob grožnji zla, ki je vse bolj prisotna v državah, ki so v vojni. Dejal je, da je potrebna diplomacija, »ločena od nizkotnih človeških interesov« in v korist skupnega dobrega.

Vatican News

Papež sedaj na drugačen način služi Cerkvi in človeštvu

Nadškof Gallagher, vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je uvodoma spomnil, da smo pri vsaki evharistiji neposredno vključeni v občestvo »z Bogom Trojico, vendar pa vstopamo tudi v občestvo s celotno vesoljno Cerkvijo, ki jo je On zbral, da bi obhajala čudeže njegove ljubezni«. To občestvo skupaj z molitvijo za človeštvo po njegovih besedah doseže predvsem papeža Frančiška, »ki v tem času človeške krhkosti gotovo nič manj učinkovito, čeprav na drugačen način, služi Cerkvi in človeštvu. Hvaležen je za bližino in molitev, ki se zlasti v teh zadnjih časih v obilju dvigata v nebesa zanj, za njegovo vesoljno službo in za povrnitev zdravja.

Tisti, ki zaupajo v človeka, in tisti, ki zaupajo v Boga

V nadaljevanju se je vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami zaustavil ob prvem berilu, ki je govorilo o dveh stvarnostih: o tistih, ki zaupajo v človeka, in o tistih, ki zaupajo v Gospoda. Prvi so deležni prekletstva, drugi pa blagoslova.

Sveti Ignacij in dve zastavi

To je nadškof Gallagher povezal s svetim Ignacijem Lojolskim, ki je pokopan v cerkvi Jezusovega imena in govori o dveh zastavah: ti človeka spominjata na nujni duhovni boj ter na izbiro med zastavo Kristusa, »našega vrhovnega voditelja in Gospoda«, in Luciferja, »smrtnega sovražnika človeške narave«.

Po nadškofovih besedah nam zgodovina »ponuja nešteto primerov teh dveh poti. Ni nam treba iti daleč v preteklost, da bi iskali uresničitev jasnih in močnih besed Svetega pisma: dovolj je, da se ozremo okoli sebe danes, na malih in velikih področjih človeškega sobivanja«.

Bog nas brezpogojno ljubi

»Cerkev že dva tisoč let oznanja, da je osrednja resnica krščanstva to, da z gotovostjo vemo in brez obotavljanja verujemo, da nas Bog brezpogojno ljubi z ljubeznijo, ki nenehno izhaja iz Njega prek prebodenega Jezusovega Srca,« je poudaril nadškof Gallagher in spomnil na okrožnico papeža Frančiška Dilexit nos, v središču katere je prav ta resnica o Kristusovem Srcu, oziroma središčna vloga Božje in človeške Ljubezni v Kristusovem življenju in s tem v življenju Cerkve.

Božja ljubezen želi, da nanjo odgovorimo

»Ta ljubezen prav zato, ker se srečuje z našo bedo, z našimi grehi, prevzame konotacijo "usmiljenja" in grešnikom kaže pravo pot, ki nas bo pripeljala v nebesa. Postni čas je ugoden čas za poglobitev te poti. Ta božja ljubezen namreč želi, da nanjo odgovorimo,« je dejal tajnik za odnose z državami ter dodal, da to lahko storimo tako, da se Bogu "pustimo ljubiti". »To pomeni položiti svoje zaupanje v Boga in v svojem življenju doživeti duhovni preporod, tok novega življenja, ki je kakor "drevo, zasajeno ob vodi, ki steza svoje korenine k potoku" (Jer 17,8).«

Stvarnost vojn po svetu

Nadškof Gallagher je prepričan, da lahko samo božja ljubezen, izlita v srca vernikov (prim. Rim 5,5), »odpre nove prostore in nova obzorja upanja, svobode in miru, tudi v naših dneh, ko je grožnja zla vse bolj prisotna in se včasih zdi, da tema prevlada nad samo svetlobo«. Ob tem je spomnil na vojno v Ukrajini, Palestini, Izraelu, Libanonu, Mjanmaru, Sudanu, Demokratični republiki Kongo in na drugih krajih spopadov. »Če človek oddalji svoje srce od Gospoda, se scenarij neizprosno spremeni in iz življenja preidemo v smrt: "kakor suh grm v pustinji, ne vidi, ko pride kaj dobrega; prebiva v izsušeni puščavi, v solnati, nenaseljeni deželi" (Jer 17,6). Ali niso to žal scenariji vojne? Zreducirani na "solnato deželo, kjer nihče ne more živeti",« je še dejal nadškof ter poudaril, da »kristjani in vsi, ki resnično verujejo v edinega usmiljenega Boga, skupaj z ljudmi dobre volje, ne morejo drugače kot da zavrnejo idejo spopada in odločno izberejo pot srečanja«.

Drža blagoslova in življenja

»Psalm nas potrjuje v tej drži blagoslova in življenja, ki jo vernik goji v sebi: "Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ki ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v Gospodovi postavi" (Ps 1,1-2). Blagoslovljeni so časi in kraji, ko sedimo za isto mizo in zaupamo v moč razuma in vesti ter imamo za obzorje neizrekljivo vrednoto človeškega dostojanstva!«

Kakšna diplomacija je potrebna danes

Na tem mestu je msgr. Gallagher poudaril, da je v današnjem času nujno potrebna »diplomacija, ločena od nizkotnih človeških interesov, da bi mogli svobodno delovati za skupno dobro ter sodelovati pri zagotavljanju najvišjih dobrin pravičnosti in miru«. Hkrati je spomnil na pogosta povabila papeža Frančiška, naj premagamo logiko spopada in sprejmemo logiko srečanja. »Vsak izmed nas se mora kot "oseba" razumeti v odnosu do Drugega, to je do Boga, in do drugih, to je do bratov«.

Živeti kot bitja v odnosu: odprta in nesebična

»Kako pomembno je, da svoje obveznosti, svoje odgovornosti, tudi diplomatske, živimo kot bitja v odnosu, ki ne krožijo okoli sebe, ki si ne ustvarjajo svojega vrtička, ampak so odprta in nesebična. Papež Frančišek je za katoličane pogosto uporabil izraz "Cerkev v izhodu", ki se dobro ujema z nalogo vsakega kristjana: gledati na druge, si iskreno prizadevati za služenje skupnemu dobremu,« je izpostavil tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami in se navezal na prebrani evangelij o bogatinu in ubogem Lazarju, ki prav tako govori o dveh stvarnostih, prikazanih v prvem berilu. Ob tem je zastavil naslednje vprašanje: »V koga in v kaj mi zaupamo v tem življenju?«

Bogataš in ubogi Lazar

»Bogataš zaupa "v meso", oziroma v svoje bogastvo, v svojo sebičnost, in propade. Revež pa v življenju ni imel teh prednosti, vendar je zaupal v Boga in bil rešen. Za bogataša, o katerem govori Jezus, ni rečeno, da je bil nepravičen ali da bi kradel. Evangelij ga preprosto opisuje kot človeka, ki je bil preveč poln sebe in svojega bogastva ter se ni niti zavedal, da Lazar obstaja. Ni bil solidaren in se ni zavedal, da v življenju obstajajo druge vrednote, ki so pomembnejše od tistih, ki so bile zanj pomembne.

Jezus gotovo ne obsoja bogastva, temveč stigmatizira egocentrizem, ki človeka zapira in vklene vase ter postaja zanj "prekletstvo", saj mu ne omogoča, da bi se razvijal, odpiral in vstopal v odnos z drugimi; da bi bil "blagoslov" za vse.

Obstaja velika razlika med tistim, ki drugim prinaša življenje, ki iztegne roko, da bi jih rešil, ter tistim, ki prinaša smrt in drugega prikrajša za pomoč, ki jo potrebuje za preživetje!«

V molitvi in tišini se moramo naučiti slišati glas vesti

Ob koncu homilije je msgr. Gallagher še izpostavil, da potrebujemo »višjo luč, ki nas vodi pri sprejemanju dobrih in pravičnih odločitev, ter nadnaravno silo, ki nam jih pomaga uresničiti. Vernik to luč in moč najde v molitvi. Prav v molitvi, del katere je tudi tišina, se moramo naučiti slišati glas vesti, ki je Gospodov glas, ki odmeva v notranjem svetišču uma in srca.

V tem postnem času skušajmo najti nekaj časa za tišino in vstopiti v to notranje svetišče vesti, da bi izbrali Božji blagoslov in ga priklicali nadse in nad druge.

Naj nam na tej poti spreobrnjenja pomaga mogočna priprošnja Device tišine; Njej izročamo zlasti zdravje svetega očeta in mir v svetu«.