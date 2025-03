Nadškof Paul Richard Gallagher v Budimpešti (ANSA)

VATIKAN

Msgr. Gallagher na obisku Madžarske

Vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami msgr. Paul Richard Gallagher se od 27. do 30. marca 2025 mudi na obisku na Madžarskem. Med drugim se bo udeležil spominske slovesnosti ob 60-letnici smrti msgr. Angela Rotta, ki je bil apostolski nuncij v Budimpešti med letoma 1930 ter 1945 in je bil pred tridesetimi leti uvrščen na seznam pravičnih med narodi.

Vatican News V petek, 28. marca, se je msgr. Gallagher v Budimpešti najprej srečal z ministrom za zunanje zadeve in trgovino Pétrom Szijjártóm, nato pa je nagovoril udeležence letne konference madžarskih veleposlanikov. Zatem se je udeležil spominske slovesnosti ob 60-letnici smrti msgr. Angela Rotta, ki je bil apostolski nuncij v Budimpešti med letoma 1930 ter 1945 in je bil znan po svojem zavzemanju za zaščito Judov v času holokavsta. Leta 1995, 30 let po njegovi smrti, mu je Jad Vašem podelil naziv pravičnega med narodi. Ob koncu dneva so vatikanskega tajnika za odnose z državami sprejeli še kardinal Peter Erdö, metropolit nadškofije Esztergom-Budimpešta, predsednik Madžarske škofovske konference msgr. András Veres ter štirje nadškofi in nadškof metropolit za grkokatoliške vernike. V soboto, 29. marca, bo nadškof Gallagher obiskal skupnost benediktinskega samostana sv. Martina v kraju Panninhalma in dijake tamkajšnje gimnazije. Uradni obisk na Madžarskem se bo sklenil z nedeljsko sveto mašo v konkatedrali sv. Štefana v Budimpešti.