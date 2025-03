Letošnje postne pridige p. Pasolinija odprte za vse vernike

Tudi letos bodo ob petkih v dvorani Pavla VI. potekale postne pridige p. Roberta Pasolinija. Papeški pridigar bo tokrat razmišljal o temi »Zasidrani v Kristusu. Ukoreninjeni in utemeljeni v upanju na novo Življenje«. Prva meditacija bo na vrsti 21. marca 2025, po novem pa se jih lahko udeležijo vsi verniki, vstopnice niso potrebne.

Vatican News

Štiri petke pred velikim tednom bo p. Pasolini s svojimi pridigami vabil, da bi na Jezusa gledali kot na »gotovo in trdno sidro, katerega upanje ne osramoti«. Naslov prve meditacije bo »Učiti se prejemati – logika krsta«, druge pa »Iti drugam – svoboda v Duhu«. V središču pridige 4. aprila bo razmišljanje na temo »Znati ponovno vstati – veselje vstajenja«, teden dni kasneje pa »Širiti upanje – odgovornost vnebohoda«.

Kot beremo v vabilu prefekture papeške hiše, bodo meditacije pomagale pri razumevanju, kako pomembno je »sprejeti dinamizem evangeljskega spreobrnjenja« ter »se pustiti oblikovati Duhu kot nova bitja«, da bi »ostali zasidrani v Kristusu ne samo v besedah, ampak v dejanjih in resnici«. Prav tako bodo poudarile, da nas upanje »spodbuja, naj hodimo, ne da bi izgubili izpred oči veličino cilja, h kateremu smo poklicani, nebes,« kot je zapisal papež Frančišek v buli ob napovedi jubilejnega leta Spes non confundit. Jezusovo življenje je »šola človečnosti, v kateri lahko prepoznamo vse korake, ki jih potrebujemo in nam manjkajo, da bi lahko z veseljem hodili Božjemu kraljestvu naproti,« je še zapisano v povabilu prefekture papeške hiše.