Kardinal Parolin: Papež ni nikoli nehal voditi Cerkve

V intervjuju za Corriere della Sera je kardinal državni tajnik pojasnil, da je papež Frančišek »tudi v najtežjih dneh« svoje bolezni »videl dosjeje«, o katerih se je »ustrezno odločil«. Potem so tu še vprašanja, ki jih lahko vatikanski dikasteriji urejajo avtonomno na podlagi pooblastil, ki jim jih je zaupal papež, ali po pooblastilu, kot v primeru kanonizacije.

Alessandro De Carolis – Vatikan

Upočasnil se je, kot je zahtevalo njegovo zdravje, toda »voditi Cerkev je v njegovih rokah«. Kardinal Pietro Parolin pojasnjuje, kako sta njegova prva hospitalizacija in okrevanje spremenila čas in količino, vendar nikoli nista prekinila papeževe pozornosti glede vprašanj, ki so zahtevala njegovo odločitev ali usmeritev. Državni tajnik se je v intervjuju za Corriere della Sera poglobil v rutino Svetega sedeža in izjavil, da če »papež nikoli ni nehal voditi Cerkve, niti med dnevi njegove hospitalizacije v Gemelliju«, je tudi res, da obstaja »veliko več rutinskih vprašanj, pri katerih lahko sodelavci kurije nadaljujejo tudi brez posvetovanja z njim, na podlagi že prej prejetih navodil in obstoječih predpisov«.

Tista, ki so v tem obdobju predstavljena papežu, navaja kardinal Parolin, so samo »vprašanja, o katerih lahko in mora odločati samo on«, za ostalo pa obstaja »oblast«, ki jo lahko izvajajo vatikanski dikasteriji, ki »delujejo v imenu papeža«, s postopnim sprejemanjem odločitev »v skladu s smernicami«, ki jih je pripravil papež Frančišek. To se poleg tega - navaja kardinal - dogaja tudi »v običajnih obdobjih«. Eno takih okoliščin, pravi državni tajnik, predstavljajo kanonizacije: »Papež je tisti, ki izreče formulo, vendar se tudi ta, če je potrebno, lahko prenese na sodelavca, ki jo izreče v imenu papeža.« Zato, nadaljuje, če bi papež dal pooblastilo kardinalu Marcellu Semeraru, prefektu Dikasterija za zadeve svetnikov, bi lahko »prebral formulo v njegovem imenu, če on v tistem trenutku ne bi mogel«.

Vse to, pripominja kardinal Parolin, bo »odvisno tudi od tega, kako se bo sveti oče počutil v teh dneh«. Zdaj je za papeža Frančiška pomembno, »da si lahko spočije in si opomore« v dveh mesecih, ki so ju navedli zdravniki, v upanju, da mu bo »obdobje zmanjšane aktivnosti« v primerjavi s prejšnjimi ritmi »lahko pomagalo, da bo v celoti nadaljeval svojo službo«.