Kard. De Mendonça: Učimo se z drugimi deliti težo križa

V nedeljo, 9. marca, zvečer je molitev rožnega venca za zdravje papeža Frančiška vodil kardinal José Tolentino De Mendonça, prefekt Dikasterija za kulturo.

Vatican News

»Marija nas uči umetnost bratske podelitve bremena križa,« je dejal kardinal De Mendonça v uvodu v častitljivi del rožnega venca. Na Trgu svetega Petra so ob 21. uri bili zbrani številni duhovniki, posvečene osebe in verniki laiki, po vsem svetu pa se v molitvi povezujejo številni ljudje. Za papeža ne molijo le kristjani, je zatrdil kardinal, ampak tudi verniki drugih religij in celo mnoge neverne osebe.

»Naj mu bodo blizu naše molitve in naša naklonjenost, hkrati pa naj bomo vedno bolj pripravljeni sprejeti učenje o krhkosti in trpljenju, ki ga v tem trenutku prejemamo od svetega očeta,« je dejal kardinal. Poudaril je, da je učenje papeža Frančiška dragoceno in »nam pomaga biti odgovorni pri spremljanju in skrbi za bolnike, uboge in vse ljudi, ki trpijo«.

De Mendonça je vse vernike povabil, naj se izročijo »Mariji, varuhinji in učiteljici upanja, ki je zvesto ostala ob vznožju Jezusovega križa in ki nas uči umetnosti bratskega deljenja bremena križa«.