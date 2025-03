Kaj je Nabirka za Sveto deželo in komu je namenjena. Letos pod naslovom »Podari upanje, sej mir«.

Pred letošnjo nabirko za Sveto deželo z naslovom »Podari upanje, sej mir«, ki bo na veliki petek, 18. aprila 2025, je Dikasterij za Vzhodne Cerkve pripravil razlago, kaj je Nabirka za Sveto deželo in katerim stvarnostim je namenjena.

Dikasterij za Vzhodne Cerkve

Uvod

»Nabirka za Sveto deželo« je nastala iz želje papežev, da bi ohranjali trdno vez med vsemi kristjani po svetu in Svetimi kraji. Predstavlja prvenstveni vir za vzdrževanja življenja, ki se odvija okoli Svetih krajev in predstavlja sredstvo, s katerim se Cerkev postavlja ob cerkvene skupnosti Bližnjega Vzhoda. Z Apostolsko spodbudo »Nobis in Animo« (25. marca 1974) je sveti oče Pavel VI. dal odločilno spodbudo v prid Svete dežele, ki jo je obiskal na svojem zgodovinskem romanju leta 1964.

Preko nabirke lahko Frančiškanska kustodija nadaljuje svoje temeljno poslanstvo: varovanje Svetih krajev, kamnov spomina, in pospešuje krščansko navzočnost, žive kamne Svete dežele. To se dogaja po številnih solidarnostnih dejavnostih, kot je vzdrževanje pastoralnih, izobraževalnih, skrbstvenih, zdravstvenih in socialnih struktur.

Praviloma Kustodija Svete dežele dobi 65% dohodka od nabirke, medtem ko je ostanek 35% namenjen Dikasteriju za Vzhodne Cerkve, ki poskrbi za njegovo razdelitev. V nadaljevanju so navedene informacije o uporabi nabirke in o upravičencih.

Redna in izredna pomoč

Ozemlja, ki jih omenja Sveto pismo v pripovedi o zveličavni zgodovini, ki v različnih oblikah uživajo podporo, izhajajočo iz nabirke, so: Jeruzalem, Palestina, Izrael, Jordanija, Ciper, Sirija, Libanon, Egipt, Etiopija, Eritreja, Turčija, Iran in Irak. Te države se soočajo z različnimi izzivi in Dikasterij za Vzhodne Cerkve posreduje v podporo lokalnim skupnostim, s posebnim poudarkom na življenju Cerkva in njihovem delovanju. Redna letna pomoč je razširjena na vse vzhodne in latinske eparhije omenjenih držav, razen na Etiopijo, kjer je latinska Cerkev postavljena pod oskrbo Dikasterija za evangelizacijo. Prejeti prispevek omogoča, da se ohranjajo žive cerkvene stvarnosti s podporo duhovnikom, redovnikom, ustanovam, družinam in pastoralnim pobudam.

Nabirka torej prestavlja konkretno pomoč za ohranjanje krščanske navzočnosti v Sveti deželi in na celotnem Bližnjem Vzhodu v okoljih, ki jih zaznamujejo socialne, gospodarske in politične težave.

Podpora šolskih dejavnosti

Škofija Latinskega patriarhata v Jeruzalemu, Frančiškanska kustodija in druge Cerkve in redovne ustanove so dejavne v šolskem izobraževanju mladih v Sveti deželi in se skupaj s Tajništvom za solidarnost podpirajo iz dohodkov nabirke. Vojna v Gazi, povečanje brezposelnosti in pomanjkanje turizma so negativno vplivali na splošno ekonomsko stanje šol v Palestini. Dikasterij namenja posebno pozornost nujnim primerom in zagotavlja, da se izobraževanje nemoteno nadaljuje in ostaja dostopno vsem učencem.

Dragocena ustanova, ki zagotavlja akademsko izobrazbo, je Betlehem University. Skoraj 3300 mladih, muslimanov in kristjanov, se tam intelektualno in človeško oblikuje v upanju, da se bodo zavzeli za izgradnjo države, kjer bo vladalo medsebojno spoštovanje in kjer bo obvarovano človekovo dostojanstvo. Spoštovanja vredna je zavzetost Bratov krščanskih šol pri vodenju univerze.

Akademska, duhovna in človeška formacija bogoslovcev in duhovnikov Cerkva, ki so pod pristojnostjo Dikasterija za Vzhodne Cerkve

Zahvaljujoč nabirki se lahko prispevke prenese na semenišča, na redovne vzgojne hiše in na kulturne ustanove na področju pristojnosti, pod različnimi oblikami (študijske štipendije, univerzitetne pristojbine in različne potrebe) pa tudi v Rimu za mlade bogoslovce in duhovnike, redovnike in redovnice, v skladu z razpoložljivimi sredstvi pa tudi nekatere laike.

Zaključek

Sveto leto se je začelo 24. decembra 2024, ko je papež Frančišek začel jubilej upanja z odprtjem svetih vrat bazilike sv. Petra v Vatikanu.

Ta čas milosti je tudi povabilo, naj sejemo upanje, zlasti za tiste, ki ga težko najdejo. Po nenehni molitvi in po zavzetosti ljudi dobre volje je mogoče ponuditi konkretno podporo: pomagati neki družini v težavah, spremljati otroka na njegovi poti v prihodnost, zagotavljati pomoč beguncem in razseljenim osebam, podpirati formacijo duhovnikov in redovnikov, pa tudi prispevati k ohranjanju Svetih krajev.

Naj bo to jubilejno leto za vse priložnost za prenovo in za solidarnost, da bo upanje ponovno zažarelo predvsem v srcih tistih, ki ga najbolj potrebujejo.