Jubilej misijonarjev usmiljenja, zakrament sprave kot vir upanja

Od 28. do 30. marca 2025 poteka jubilej misijonarjev usmiljenja. V Vatikanu se bo zbralo več kot petsto duhovnikov, misijonarjev usmiljenja, spremljali pa jih bodo tudi njihovi sodelavci. Papež Frančišek, ki okreva v Domu svete Marte, se bo na udeležence jubileja obrnil s posebnim sporočilom.

Misijonarji usmiljenja prihajajo z vsega sveta, med drugim seveda tudi iz Slovenije. Njihov jubilej se bo začel v petek dopoldne z molitvijo v vatikanski dvorani Pavla VI., ki bo tudi uvod v četrto svetovno srečanje misijonarjev. Gre za mednarodni simpozij, ki ga vsako drugo leto pripravlja Dikasterij za evangelizacijo. Tokrat se bo odvijal na temo »Odpuščanje kot vir upanja«. Prvi del bo teološke narave, udeležence pa bo nagovoril proprefekt Dikasterija za evangelizacijo msgr. Rino Fisichella. Drugi del bo bolj praktično naravnan, saj bodo predstavljene smernice in predlogi za pastoralno delo misijonarjev usmiljenja.

V središče pastorale postaviti zakrament sprave

V petek popoldne bo v rimski cerkvi Sant’Andrea della Valle potekala pobuda »24 ur za Gospoda«, namenjena misijonarjem. Pobuda molitve in sprave poteka v postnem času od leta 2013, prav tako na željo papeža Frančiška. »24 ur za Gospoda« se bo v petek in soboto pred četrto postno nedeljo (28. in 29. marca 2025) obhajalo tudi po vseh škofijah po svetu. Letošnje geslo »Ti si moje upanje« (Ps 71,5) je povezano z jubilejem in vabi, naj se v središče pastoralnega življenja postavi zakrament sprave.

Sveta vrata, sklepna maša in koncert

V soboto dopoldne bodo misijonarji usmiljenja opravili romanje k svetim vratom bazilike svetega Petra. Sledila bo molitev rožnega venca pred lurško votlino v vatikanskih vrtovih.

Jubilej se bo sklenil s sveto mašo, ki jo bo v nedeljo dopoldne v rimski baziliki Sant’Andrea della Valle daroval msgr. Rino Fisichella.

V nedeljo popoldne se bodo misijonarji usmiljena lahko udeležili še jubilejnega koncerta, ki ga Dikasterij za evangelizacijo organizira v okviru pobude »Jubilej in kultura«. V cerkvi Santi Ambrogio e Carlo al Corso v Rimu bodo lahko prisluhnili maši, posvečeni papežu Frančišku, Missa Papae Francisci, delo italijanskega skladatelja Ennia Morriconeja.

Znamenje materinske skrbi Cerkve za Božje ljudstvo

Danes je po vsem svetu 1258 misijonarjev usmiljenja, njihovo število pa še narašča. Njihovo posebno službo je papež Frančišek uvedel ob izrednem jubileju usmiljenja leta 2015. V buli Misericordiae Vultus (Oblične usmiljenja) je zapisal, da so misijonarji usmiljenja »znamenje materinske skrbi Cerkve za Božje ljudstvo, da bo vstopilo v globino bogastva te skrivnosti, ki je za vero tako temeljna«.

»To bodo duhovniki, ki jih bom pooblastil, da odpuščajo tudi grehe, ki so pridržani apostolskemu sedežu, da bo očitna širina njihovega poslanstva. Predvsem pa bodo živo znamenje tega, kako Oče sprejema tiste, ki iščejo njegovo odpuščanje. Imenovali se bodo misijonarji usmiljenja, ker bodo za vse postali umetniki srečanja, polnega človečnosti, izvira osvoboditve, bogatega v odgovornosti, da se premagajo vse ovire in se znova zaživi milost krsta. Pri svojem poslanstvu se bodo pustili voditi apostolovim besedam: »Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje« (Rim 11,32). Prav vsi, brez izjeme, so poklicani, da odgovorijo na klic usmiljenja. Misijonarji naj živijo ta klic v zavesti, da lahko uprejo pogled v Jezusa, usmiljenega in zanesljivega vélikega duhovnika (prim. Heb 2,17)« (Misericordiae Vultus, 18).