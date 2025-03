Jubilej in kultura. Koncert v spomin na skladatelja Morriconeja

V nedeljo, 30. marca 2025, bo v rimski cerkvi Santi Ambrogio e Carlo al Corso potekal koncert v spomin na italijanskega glasbenika in skladatelja Ennia Morriconeja, ki je s svojo izjemnostjo še posebej zaznamoval filmsko glasbo.

Koncert v izvedbi orkestra Roma Sinfonietta, ob spremljavi zbora Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano in zbora Claudio Casini, organizira Dikasterij za evangelizacijo v okviru pobude Jubilej in kultura. V ospredju bo sakralna glasba Ennia Morriconeja, katerega opus odraža izjemno sposobnost prepletanja tradicije in inovativnosti.

Morricone se svetega loteva z edinstveno izrazno močjo in duhovno globino, njegovo ustvarjanje na tem področju pa presega meje glasbenega jezika. Zanj se sveto kaže v njegovi nagnjenosti k simbolnemu upodabljanju, umetnosti, ki postane skupna izkušnja in notranje potovanje. Morriconejeva glasba odraža njegov svetovni nazor, ki presega konvencionalne oblike in k svetemu pristopa kot h globoki potrebi po smislu. Ta pristop se odraža tudi v njegovih najbolj znanih sakralnih delih, kot so Rekviem za usodo, Missa Papae Francisci in Ave Maria Guaranì.

Missa Papae Francisci bo na programu tudi na nedeljskem koncertu. Delo je – kot pove naslov – posvečeno papežu Frančišku in je nastalo ob 200. obletnici ponovne vzpostavitve Družbe Jezusove, prva izvedba pa je bila leta 2015 v jezuitski cerkvi Chiesa del Gesù v Rimu. V njej je Morricone združil italijansko glasbeno izročilo s svojo osebno vizijo ter tako vzpostavil dialog med svetim in profanim.

Poleg mojstrovine Missa Papae Francisci bodo izvedena še Morriconejeva druga izjemna dela, ki so del njegovega bogatega repertoarja sakralne glasbe, na primer Via Crucis, Ave Maria Coelorum in Cantata Narrazione, ki odražajo Morriconejevo iskanje duhovnosti in smisla. Obiskovalci koncerta bodo prisluhnili tudi znani filmski skladbi Ave Maria Guaranì, ki jo je Morricone napisal za film Misijon in na izjemen način združil sakralnost verske glasbe in evokativno moč filma.