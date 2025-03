Jubilej bolnišnice Gemelli v znamenju molitve za papeža

Romarji upanja so v soboto, 1. marca, postali zdravniki, medicinsko osebje, bolničarji, tehnično in administrativno osebje univerzitetne poliklinike Agostino Gemelli in bolnišnice Gemelli Isola – obe sta povezani s Katoliško univerzo Srca Jezusovega.

Vatican News

Podali so se po jubilejni poti, ki vodi po Ulici sprave proti Trgu svetega Petra, stopili skozi sveta vrata bazilike, imeli priložnost za spoved in obhajali sveto mašo, ki jo je daroval monsinjor Claudio Giuliodori, generalni duhovni asistent Katoliške univerze Srca Jezusovega. Načrtovana je bila tudi avdienca s papežem Frančiškom, a je seveda tako kot vsi ostali dogodki v teh tednih bila odpovedana, saj se sveti oče še vedno nahaja v bolnišnici.

Hoditi proti Jezusu in proti bližnjemu

»Zame ta jubilej pomeni, da hodim Gospodu naproti in imam priložnost, da ga srečam,« je za vatikanske medije povedala ginekologinja Brigida Carducci. Dodala je, da je misel na papeža, ki se zdravi prav v Gemelliju, neizogibna. Kljub zaskrbljenosti zanj, pa obstaja »upanje, da ga bo Gospod ohranil pri zdravju in pustil med nami še dolgo časa, saj ga zares potrebujemo in njegova navzočnost nas zelo pomirja«. Kot je zatrdila, romajo tudi zato, da bi molili zanj, saj »se zaradi njegove prisotnosti v naši bolnišnici počutimo bližje njemu, kot da bi bil eden izmed nas, ki pa nas lahko vodi k Očetu, hkrati pa ga mi zdravimo, tako kot zdravimo vse druge ljudi«.

Farmakolog Cesare Mancuso pa je povedal, da je »jubilej duhovno močan dogodek, ki nam pomaga bolje živeti krščansko razumevanje življenja ter nam v tem času krepi vero in upanje, da bo papež kmalu okreval«. Dodal je, da zato na romanju bolnišnice Gemelli moli predvsem za papeža Frančiška in vse ljudi, ki trpijo.

Pridružila se mu je tudi Valeria Giosa iz administrativnega oddelka poliklinike Gemelli, ki je romanje k svetim vratom razumela kot«čudovito priložnost za vse osebje, da v teh dneh spremlja papeža«, ki se nahaja v posebni oskrbi mnogih njenih sodelavcev. Zanjo upanje pomeni »pogledati v svoje srce, v svojo notranjost, pa tudi pogledati vse, kar se dogaja okoli nas, politična in okoljska dogajanja, pri tem pa imeti pozitiven pogled nase, za svoje otroke in na tiste, ki bodo prišli za nami«.

Molitev za mir na svetu

Carmen Nuzzo, odgovorna za koordinacijo zdravstvenega osebja, je pojasnila, da ji romanje predstavlja trenutek za notranjo zbranost, saj je v tem težkem trenutku treba moliti za mir. »V tem trenutku molimo tudi za svetega očeta, ki je naš gost,« je dodala, »in upamo, da se bomo od njega lahko kmalu poslovili in se bo lahko vrnil k svoji službi.« O molitvi je spregovoril tudi neonatolog Gianni Vento ter dejal, da je »molitev za vse naše bolnike nekaj, kar nas vsak dan povezuje«. Ordinarij klinike za porodništvo in ginekologijo Antonio Lanzone pa je poudaril, da papež Frančišek v bolnišnico prinaša upanje in zaupanje.

Ostati v upanju in služiti bolnikom

Opoldne je na oltarju katedre vatikanske bazilike sveto mašo daroval monsinjor Claudio Giuliodori, generalni duhovni asistent Katoliške univerze Srca Jezusovega. V homiliji je najprej namenil misel papežu: »Naša molitev se v še bolj intenzivni obliki dviga iz sedeža Petrovega naslednika, da bi papež Frančišek v celoti in hitro okreval.« Nato je povabil tudi k molitvi za zdravnike, ki ga zdravijo, »da bi sprejeli najbolj ustrezne in učinkovite terapevtske odločitve«.

Sicer pa je Giuliodori spregovoril o jubileju in izrazil upanje, da bi bil »za vse priložnost za obuditev upanja«, da bi to upanje raslo v naših družinah in bi ga delili s tistimi, ki so utrujeni in preizkušani. Jubilej je čas, »da začnemo znova in ponovno odkrijemo veselje in navdušenje nad življenjem, kajti s sabo prinaša bremena, med katerimi so najbolj nevarna tista, ki jih povzroča greh«. S svetim letom pa »dobimo priložnost, da se očistimo in obnovimo, da ponovno odkrijemo svežino krsta in našo tesno in globoko povezanost s Kristusom«. Gre za to, da se »ponovno rodimo iz vode in Duha, kot Jezus uči Nikodema«. Povabil je, naj se intenzivno posvetimo duhovnemu življenju, kar pomeni »obnoviti mladost Svetega Duha«, ter izpostavil, da »pravo blagostanje prihaja iz srca in ustvarja pristno srečo, ki ni kratkotrajna in minljiva in ki jo lahko doživimo, če se vrnemo k preprostosti in spontanosti, lastni otrokom«.

Monsinjor Giuliodori je poudaril, da je jubilej »čas milosti, da ponovno odkrijemo pravo mero našega življenja in pravo težišče vsega, kar je Jezus Kristus, ter se izogibamo blodnjam vsemogočnosti na eni strani in preziru do človeka na drugi«. Sveto leto od nas zahteva, da »smo verodostojne priče in učinkoviti vzgojitelji novih generacij«, pri čemer je zbrane povabil, naj ponovno odkrijejo in okrepijo temeljne razloge vzgojnega prizadevanja Katoliške univerze Srca Jezusovega ter obnovijo tudi svoje prizadevanje »za služenje bolnikom, ki so pogosto najbolj krhki in potrebni pomoči«.