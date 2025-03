Letošnje postne duhovne vaje za Rimsko kurijo bo vodil v dvorani Pavla VI. pater Roberto Pasolini OFMCap na temo: Upanje večnega življenja. (Vatican Media)

VATIKAN

Duhovne vaje za Rimsko kurijo od 9. do 14. marca na temo: Upanje večnega življenja

S Tiskovnega urada Svetega sedeža so sporočili, da bodo od 1. postne nedelje, 9. marca do petka, 14. marca 2025, potekale v duhovnem občestvu s svetim očetom v dvorani Pavla VI. duhovne vaje Rimske kurije. Meditacije bo od ponedeljka do četrtka dvakrat na dan, v nedeljo 9. marca popoldne in v petek 14. marca dopoldne predstavil pater Roberto Pasolini OFMCap, papeški pridigar, na temo: Upanje večnega življenja.