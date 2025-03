Duhovne vaje. Samo v Bogu je mogoče najti resnično življenje.

Šesta meditacija duhovnih vaj za papeža in rimsko kurijo, ki jo je p. Roberto Pasolini imel v sredo, 12. marca, dopoldne, je imela naslov »Ponovno rojstvo«. Jezus nas vabi k radikalni izbiri, da odnos z njim postavimo pred vse druge odnose. Ponovno rojstvo pomeni zaupati Bogu in v Njem najti resnično življenje, izpostavlja papeški pridigar.

Vatican News

Pot odrešenja se kaže kot duhovni preporod, kar je v Janezovem evangeliju prikazano v pogovoru med Jezusom in Nikodemom. Jezus pravi, da če se mora človek, če želi videti Božje kraljestvo, »ponovno roditi od zgoraj«, kar Nikodema zmede in kar zahteva globoko in radikalno spremembo. Ta preobrazba ni preprosta in pogosto vzbuja strah, saj zahteva opustitev gotovosti in ustaljenih vzorcev.

Jezus pojasni, da do ponovnega rojstva pride z vodo in Duhom, ne kot biološka vrnitev v otroštvo, ampak kot nova odprtost za delovanje Duha. Mnogi se bojijo sprememb in se poskušajo oklepati preteklih izkušenj, toda pravo ponovno rojstvo pomeni zaupati Bogu in mu dopustiti, da nas vodi k neraziskanim obzorjem. Ta odlomek spominja na eksodus Izraela v puščavo, kjer se je ljudstvo balo smrti, a je našlo odrešitev, ko je pogledalo na znamenje, ki ga je ponudil Bog. Danes je znamenje odrešitve Kristus, dvignjen na križu.

Krst je simbol tega novega življenja, kar ni takojšnja in vidna sprememba, ampak začetek poti preobrazbe. Pa vendarle je učinkovitost krsta skozi zgodovino upadala in krst je pogosto postal kulturni obred, ne pa zavestna izbira vere. To je privedlo do krize v Cerkvi, kjer se krščansko življenje mnogim zdi oddaljeno in abstraktno.

Jezus nas vabi k radikalni izbiri, da odnos z njim postavimo pred vse druge odnose, ne kot zanikanje čustev, ampak kot priznanje, da je samo v Bogu mogoče najti resnično življenje. To vključuje pogum, da »izgubimo svoje življenje« v biološkem in psihološkem smislu, da bi ga našli v večni razsežnosti.

Jezus uporabi prispodobo poroda, da bi pojasnil, da je duhovni preporod boleč, a nujen prehod. Vsak človek je poklican, da izstopi iz svojih »teles« in sprejme polnost večnega življenja. Sveti Frančišek je zgled človeka, ki je opustil vso varnost, da bi v celoti sprejel novo življenje v Kristusu.

Navsezadnje resnično novo rojstno ni iluzija, ampak realnost, dostopna tistim, ki se pustijo preoblikovati Duhu, tako da že živijo obljubo večnosti.