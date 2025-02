Z večernicami v baziliki svetega Petra se bo začel 29. dan posvečenega življenja

Z molitvijo prvih večernic, ki jo bo 1. februarja 2025 ob 17. uri v vatikanski baziliki vodil papež Frančišek, se bo začelo obhajanje 29. svetovnega dneva posvečenega življenja.

Kot je v sporočilu za javnost zapisal Dikasterij za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, je dogodek, ki ga vsako leto obeležujemo na svečnico oziroma praznik Jezusovega darovanja v templju, priložnost, da se Cerkev »z veseljem in hvaležnostjo zbere okoli posvečenih oseb, ki so izrekle svoj "da" in so svoje življenje podarile Bogu za Cerkev in za svet«.

Letošnji dan posvečenega življenja je vključen v pot priprave na jubilej posvečenega življenja, ki bo potekal oktobra. Vse delne Cerkve so povabljene k molitvi »za dar svetih poklicev« ter da bi »sprejeli milost, da bi bili nosilci oznanila upanja in graditelji miru ter bi s svojim življenjem pričevali, da nihče ni izključen iz Božjega usmiljenja«.