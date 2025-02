V Vatikanu konferenca za pravičen in pregleden davčni sistem

Sedež Papeške akademije družbenih znanosti v vatikanskih vrtovih (Copyright (c) 2013 Catarina Belova/Shutterstock. No use without permission.)

V četrtek, 13. februarja 2025, je v Vatikanu potekala mednarodna konferenca na temo »Davčna pravičnost in solidarnost«. Udeležili so se je predstavniki vlad in mednarodnih institucij z vsega sveta ter razpravljali o vprašanju, kako današnji mednarodni davčni sistem spodbuja globalno neenakost.

Dogodek sta organizirala Papeška akademija družbenih znanosti in Neodvisna komisija za reformo mednarodne obdavčitve podjetij (Commission for the Reform of International Corporate Taxation – Icrit). Uvodni govor je imel vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je v ospredje postavil tri ključne pojme – zakonitost, nepristranskost in preglednost – ter tako nakazal pot za preseganje neenakosti na področju obdavčenja.

Izhodišče razprav je bilo preprosto: sedanji davčni sistem ne deluje, olajšal je življenje multinacionalkam, povečal razlike med državami in socialna neravnovesja ter pospešil prihod najbogatejših na oblast. Kot je poudaril kardinal Parolin, da bi obdavčitev služila skupnemu dobremu, mora biti pravična. Gre za izziv, ki vsekakor ni neka novost in še zdaleč ni preprost, še posebej, ker je sedanji mednarodni davčni sistem star več kot sto let in ni kos današnjemu hiperglobaliziranemu svetu. Zato je za davčno reformo potrebna določena sinergija med različnimi družbenimi stvarnostmi, kot je za vatikanske medije povedala s. Helen Alford, predsednica Papeška akademija družbenih znanosti.

Ključnega pomena je torej, da so se poleg strokovnjakov z davčnega področja pogovorov na visoki ravni v Vatikanu udeležili tudi politiki, med njimi brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, španski predsednik vlade Pedro Sánchez, nekdanji predsednik Južne Afrike Thabo Mbeki, ki je zdaj predsednik skupine na visoki ravni za nezakonite finančne tokove iz Afrike, Aminata Tourè, nekdanja predsednica vlade Senegala in zdaj visoka predstavnica senegalskega predsedstva, ter Li Junhua, namestnik generalnega sekretarja ZN.

Od kod izvira neenakost? Kako davki krepijo in proizvajajo neenakost na svetovni in nacionalni ravni? Zakaj neenakost in davčna neenakost spodkopavata demokracije? To so bila osrednja vprašanja prvega dela srečanja, na katera je skušal odgovoriti profesor Joseph Stiglitz, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo leta 2001 in med drugim sopredsedujoči komisiji Icrit. »Mnogi poznate koncept “nevidne roke” Adama Smitha, ki pravi, da zasledovanje lastnih interesov, če jih vodi nevidna roka, vodi k blaginji družbe. Da bi to dosegli, lahko podjetja proizvajajo boljše blago, če so stroški nizki, lahko širijo svojo tržno moč, lahko pa se tudi izognejo plačevanju davkov. To pomeni, da lahko izkoristijo izobraževanje, infrastrukturo in pravni sistem, ki jih ponuja država, ne da bi k temu prispevala.«

Danes te neenakosti niso le posledica monopolov velikih tehnoloških podjetij. Stiglitz opozarja na izkoriščanje naravnih virov v podsaharski Afriki in Latinski Ameriki, kjer se bogastvo pridobiva za majhen delež njegove dejanske vrednosti. »Ti viri pripadajo prebivalcem teh držav, ki pa od njih nimajo koristi. Svetovni trgovinski režim ohranja neokolonialne vzorce, zaradi katerih so države v razvoju prepuščene proizvodnji blaga z nizko dodano vrednostjo. To počne z načrtnimi strukturami in naložbenimi sporazumi, ki omejujejo njihovo možnost uvedbe davkov ali regulacije za zaščito javnega zdravja in okolja.«

Pri tem je bilo pomembno pričevanje Winnie Byanyima, ugandske inženirke in političarke, izvršne direktorice programa ZN za HIV/aids (UNAIDS), ki je navedla nedavno poročilo Univerze Oxford, po katerem naj bi se leta 2023 premoženje milijarderjev povečalo za dva bilijona dolarjev, medtem ko se število ljudi v revščini od leta 1990 ni spremenilo. »Kot oseba, odgovorna za globalni odziv na aids,« je dejala Byanyima, »vidim, da se številne afriške države dušijo v dolgovih in ne morejo vlagati v svoje zdravstvene sisteme.« Kasneje je za vatikanske medije izpostavila veliko podporo najbogatejših držav, a hkrati opozorila, da »nedavno zmanjšanje finančne pomoči, zlasti zaradi odločitev nove ameriške administracije, ki je postavila pod vprašaj sredstva za humanitarne misije, grozi, da bo spodkopalo doslej dosežene rezultate«.

Univerzalna načela, ki so vsaj od druge svetovne vojne dalje navdihovala vlogo Zahoda v današnjem svetu, so resno omajana. Dva primera izmed vseh. Prevelika geopolitična razširjenost Združenih držav je povzročila nezadovoljstvo in nezadovoljstvo znotraj države, kar je botrovalo in dejansko pospešilo širitev volilnega bazena sedanjega predsednika Donalda Trumpa in s tem njegovi dve zmagi. Na enak način je zaradi evropskega modela, ki je zelo birokratski in reguliran, stara celina izgubila industrijsko privlačnost, zdaj pa je stisnjena med ZDA in Kitajsko, kar povzroča gospodarske, predvsem pa politične in družbene težave, ki so jasno vidne v Nemčiji, ki se bo kmalu podala na volišča. K temu je treba dodati še spremembo dobe, s katero se soočamo, saj so regionalni konflikti in razdrobljenost vse pogostejši.

Ali je v tem novem svetu mesto za univerzalna načela, sprejeta na podlagi humanitarne in pravne logike? Predvsem pa, kako jih je mogoče postaviti v središče družbe, ki vse bolj teži k individualizmu? S kakšnimi sredstvi je mogoče doseči določene rezultate? Kateri akterji bodo razlagalci teh potreb? Ta in številna druga kompleksna vprašanja za zdaj ostajajo odprta. Mednarodna konferenca v Vatikanu pa je želela osvetliti potrebo po hitrih odgovorih, ki bodo vključevali vse, vodili dialog in upoštevali novo realnost, v katero je vržen vse bolj dinamičen svet. Iz tega pa ni mogoče izključiti boja za pravičnejši davčni sistem za vse. Kajti, kot je dejal papež Frančišek v govoru delegaciji italijanske Agencije za prihodke leta 2022, lahko »pobiranje davkov prispeva k odpravljanju neenakosti, vlaganju za več dela, zagotavljanju dobrega zdravstva in izobraževanja za vse, ustvarjanju infrastrukture, ki lajša družbeno in ekonomsko življenje«.